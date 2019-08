Thủ đoạn quay lén ở nhà nghỉ, khách sạn gây nóng dư luận Việt

Thời đại 4.0, sự hiện hữu của camera và mạng xã hội, khiến thông tin xấu có thể lan đi rất nhanh. Mới đây, một vụ quay lén trong nhà nghỉ và tống tiền vừa xảy ra tại một nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội. Ngày 9/8, đối tượng Ninh Văn Nghiệp bị công an quận Ba Đình, Hà Nội tạm giữ vì hành vi quay lén nữ khách đang khỏa thân trong nhà nghỉ mà tên này đang làm việc, rồi nhắn tin dọa tung lên mạng để tống tiền.Cụ thể, Nghiệp đã nhiều lần chụp lén cảnh khách trọ khỏa thân trong phòng, rồi tìm số điện thoại của nạn nhân, nhắn tin dọa sẽ tung hình ảnh nhạy cảm lên mạng nếu không trả 20 triệu đồng. Sauk khi nữ nạn nhân chuyển tiền, Nghiệp đã bị công an tạm giữ hình sự. Đây không phải là sự cố lộ hình ảnh nhạy cảm hy hữu xảy ra. Cách đây không lâu, một nữ nhân viên lễ tân cũng bị lộ clip nhạy cảm, gây xôn xao cộng đồng mạng. Clip ghi lại hình ảnh người này ân ái tại cầu thang được chia sẻ nhanh chóng mặt, khiến nạn nhân gặp nhiều phiền toái. Hình ảnh nhạy cảm của nữ lễ tân cùng bạn trai đã lọt vào tay kẻ xấu. Ngay lập tức, nó trở thành chủ đề bàn tán hot trên Facebook. Nạn nhân cũng đã phải tới trình báo tại cơ quan công an và khóa trang cá nhân, tránh cơn bão gạch đá từ phía cộng đồng. Hồi tháng 7 vừa qua, vụ việc một nhóm thanh niên suýt bị quay lén trong nhà nghỉ cũng gây xôn xao dư luận. Khi thuê phòng, nam thanh niên bất ngờ phát hiện camera nhỏ gọn được gắn vào mặt trong của điều hòa. Nếu mở lên và không tinh mắt để ý, camera này sẽ lén ghi lại mọi hình ảnh bên trong phòng nghỉ.Trước đó, vào cuối năm 2018, một nam sinh tại ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng cũng đã bị buộc thôi học vì có hành vi đột nhập vào nhà vệ sinh nữ và quay lén cảnh các nữ sinh đang tắm khi đi học quân sự. Hành vi này được nam sinh lặp lại 4 lần liền, trước khi bị phát hiện. Cũng trong năm 2018, một nam sinh ở Hà Nội cũng bị bắt khi có hành vi lén lút đồi bại. Cụ thể, nam sinh này sử dụng iPad để quay lén cảnh diễn ra trong nhà vệ sinh nữ tại một siêu thị nằm trên phố Thái Hà, quận Đống Đa. Theo ghi nhận, nam sinh này vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường THPT.

