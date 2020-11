Thi thể trong vali ở KDC Him Lam: Loạt án người nước ngoài “xuống tay“

Thi thể trong vali ở KDC Him Lam: Do làm ăn thất bại rơi vào cảnh nợ nần, Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc, lưu trú quận 7, TP HCM) đã lên kế hoạch sát hại người đồng hương, cướp tài sản sau đó phi tang thi thể nạn nhân. Han Tong Duk (SN 1987, quốc tịch Hàn Quốc) – người bạn của Jeong In Cheol có nhiều tài sản, tiền bạc, do đó nghi phạm đã lên kế hoạch giết người, cướp tài sản của người này. Jeong In Cheol dùng cưa, kìm cộng lực cắt rời cơ thể của Han Tong Duk bỏ vào các túi nilon đen, sau đó cho vào chiếc va ly màu hồng bỏ vào nhà vệ sinh ở khu vực tầng 1. Trong lúc thu dọn hiện trường, Jeong In Cheol đã để một số vật dụng phân thi thể Han Tong Duk ngay tại hiện trường sau đó cướp số tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng của nạn nhân rồi lên chiếc xe ô tô rời khỏi hiện trường sang khu vực quận 2 lẩn trốn. Tử hình 3 người Trung Quốc giết tài xế, cướp taxi: Ngày 27/11, TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt Woang Xue Lei (tức Vương Học Lỗi, 24 tuổi, trú tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc), Woang Tong Tang (tức Vương Hồng Đường, 27 tuổi, trú tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc), Zhang Hian (tức Trương Kiện, 21 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Tây, trung Quốc) cùng án tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình. Tháng 7/2019, Lỗi, Đường, Kiện quen biết nhau qua mạng xã hội, sau đó rủ nhau ra nước ngoài để tìm việc làm. Sau đó, cả 3 quyết định vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). Đến tối 8/8, nhóm này gọi xe taxi của ông N.H.M., thuê chở xuống Hà Nội. Trên đường, cả 3 nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung, bàn bạc việc giết tài xế M. để cướp xe, lấy tiền sang Lào rồi sang Myanma làm việc. Thi thể trong va ly trôi trên sông Hàn: Giữa Xiao Qui Ping và Bao Dan Ping (1990, Quảng Đông, Trung Quốc) có mâu thuẫn liên quan đến nợ nần và cờ bạc. Sau khi nhập cảnh vào Đà Nẵng, nghi phạm và nạn nhân có thỏa thuận về việc góp tiền đánh bài tại một sòng bài ven biển Đà Nẵng với điều khoản chia đều tiền thắng - thua. Chiều 6/2, Bao Dan Ping đến nhà Xiao Qui Ping thuê đòi lại tiền. Tại đây 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Nghi phạm được xác định đã dùng dây thừng siết cổ và giết chết Bao Dan Ping. Sau đó, đối tượng này đã phân xác nạn nhân bỏ vào va ly và bao rác vứt xuống sông Hàn. Đến sáng 7/2, người dân đánh cá trên sông Hàn vớt được va ly chứa thi thể nạn nhân và báo cơ quan Công an. Đâm chết bạn vì mâu thuẫn tiền bạc: Ngày 8/8/2017, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo Chuah Chow Fay (32 tuổi, quốc tịch Malaysia). Theo cáo trạng, ngày 21/5/2015, Chuah Chow Fay đến khách sạn ở đường Trần Phú, P.7, Q.5, TP.HCM để gặp ông Alex K Kwok. Trong lúc nói chuyện, ông Alex K Kwok có hỏi mượn tiền. nhưng nạn nhân không đó ý nên Chuah Chow Fay sát hại nạn nhân. Sau khi nghị án, HĐXX nhận định Chuah Chow Fay đã cố tình đâm nạn nhân đến chết. Sau khi gây án lại bỏ trốn nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra của công an. Hành vi của Chuah Chow Fay là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp ra tay giết người nên quyết định bác kháng cáo tuyên án chung thân về tội “Giết người”. >>> Xem thêm video: Kinh hãi phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong vali ở khu dân cư Him Lam. Nguồn: Thanh Niên.

