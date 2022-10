Thi thể nữ giới phân khúc trong vali, lạnh người động cơ gây án

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 3h15 ngày 7/2/2020, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Khánh (1965, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) về việc trong lúc lái ghe trên sông Hàn đánh bắt cá khu vực dưới chân cầu Trần Thị Lý phát hiện 1 vali màu đỏ. (Ảnh: Nhịp sống Việt) Ông Khánh vớt vali lên mở ra thì phát hiện thi thể 1 nữ giới không còn nguyên vẹn. Nạn nhân mặc áo len màu hồng, cúc áo màu đen, quần ren bó sát đùi. Nhận tin báo, Công an, VKSND TP Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Nhịp sống Việt) Hàng chục cảnh sát đã dùng thuyền rà soát 2 bờ sông Hàn thì tìm thấy phần đầu và tay của nạn nhân cách cầu Trần Thị Lý khoảng 200m. Thi thể sau đó được nhận dạng vào khoảng 25 - 30 tuổi, trên người mặc váy ngắn và áo tay dài. Công an Đà Nẵng sau đó đã rà soát thông tin nạn nhân, trích xuất camera quanh khu vực tìm thấy thi thể cô gái. (Ảnh: Nhịp sống Việt) Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 10h ngày 7/2/2020, Công an Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ nghi can gây án là Xiao Qui Ping (sinh năm 1993 quốc tịch Quý Châu, Trung Quốc). Đối tượng này trú tại số nhà 14 Trương Văn Hiến (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). (Ảnh Dân Việt) Nữ nạn nhân được xác định là Bao Dan Ping (1990, quốc tịch Quảng Đông, Trung Quốc). Công an nhanh chóng đột kích ngôi nhà số 14 Trương Văn Hiến bắt nghi phạm. Đến khoảng hơn 11h cùng ngày đối tượng đã bị bắt gọn. (Ảnh: Báo Lao Động) Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Xiao Qui Ping tham gia đánh bạc tại sòng bạc Crowne Plaza Đà Nẵng và có thắng được một số tiền nhất định. Bao Dan Ping là bạn thân Qin Li (người yêu của Xiao Qui Ping) nên có tiếp xúc và biết việc Xiao Qui Ping đánh bạc thắng nên có ý định tham gia góp tiền để chia đều thắng, thua. (Ảnh: Kinh tế đô thị) Ngày 26/12/2019, Xiao Qui Ping đánh bạc thắng 34.000 USD nên đã chia cho Dan Ping số tiền 17.000 USD. Trong các ngày 4 và 5/2, Bao Dan Ping có đưa cho Xiao Qui Ping số tiền 61.000 USD để tiếp tục đánh bạc nhưng đã thua hết. Theo quy ước, thì Bao Dan Ping và Xiao Qui Ping mỗi người chịu thua số tiền 30.500 USD. Tuy nhiên Bao Dan Ping không chấp nhận cùng chịu thua số tiền 30.500 USD mà nhiều lần gây sức ép yêu cầu Xiao Qui Ping phải thanh toán cho mình số tiền nêu trên. (Ảnh: Báo Phụ nữ) Khoảng 16h30 ngày 6/2, Bao Dan Ping đến số nhà 14 Trương Văn Hiến để đòi lại số tiền 61.000 USD đã đưa cho Xiao Qui Ping. Tại đây hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Xiao Qui Ping đã dùng dây thừng siết cổ và giết chết Bao Dan Ping. Sau đó, đối tượng này đã dùng dao cắt lìa các bộ phận cơ thể nạn nhân bỏ vào vali và thùng rác trong nhà. (Ảnh: Vietnamnet) Để phi tang, Xiao Qui Ping dùng xe máy chở một phần thi thể nạn nhân đến cầu Tuyên Sơn vứt xuống sông Hàn, rồi đem phần còn lại ở vali đến cầu Trần Thị Lý ném xuống sông Hàn. (Ảnh: Người lao động) Ngày 15/2/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Xiao Qui Ping về tội giết người. Ngày 30/6/2021, Xiao Qui Ping bị TAND TP Đà Nẵng tuyên án tử hình. >>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy, trôi trên sông Sài Gòn. Nguồn: ĐTHĐT.

