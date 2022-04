Thi thể dưới vuông tôm và hành trình vạch mặt anh trai máu lạnh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa khám phá thành công vụ án thi thể dưới vuông tôm xảy ra trên địa bàn đồng thời bắt giữ đối tượng gây án. Đây là vụ án nhận được sự quan tâm của dư luận địa phương. Trước đó, ngày 13/4, Công an xã Hồ Thị Kỷ (huyện Thới Bình, Cà Mau) và người thân tiến hành tìm kiếm tại một vuông tôm có địa chỉ ở khóm 1 (phường Tân Xuyên, TP Cà Mau). Tại đây, người dân và lực lượng chức năng tá hỏa khi phát hiện thi thể ông Phạm Văn Nhỏ (SN 1977, ngụ ấp Bào Nhàn, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình) nằm lạnh lẽo dưới đáy vuông tôm. Đáng chú ý, thời điểm được phát hiện, thi thể ông Nhỏ đang bị gài chặt bởi các đoạn cây. Theo người thân nạn nhân cho biết, trước đó, ông Nhỏ bỗng dưng mất tích đầy bí ẩn và dù người thân đã hỏi thăm nhiều nơi nhưng vẫn không có thông tin gì nên báo công an. Sau đó, thi thể ông Nhỏ được phát hiện ở dưới vuông tôm. Khu vực này khá vắng vẻ, nhiều lùm cây lớn, rậm rạp, từ vị trí phát hiện nạn nhân đến ngoài đường lộ khá xa. Cơ quan điều tra nhận định có thể thủ phạm đã lợi dụng địa hình, địa vật trên để che giấu hành vi giết người, giấu xác. Công an đã huy động nhiều máy bơm nước công suất lớn để hút nước, vớt thi thể nạn nhân. Trưa ngày 14/4, xác nạn nhân đã được đưa lên khỏi vuông tôm. Theo cơ quan điều tra, dù đã ngoài 40 nhưng ông Nhỏ chưa lập gia đình. Hàng ngày, ông chăm sóc mẹ già bị bệnh liệt gường cùng người chị gái cũng bị bệnh nhiều năm. Theo đánh giá của người dân, nạn nhân là người hiền lành, chất phác, được bạn bè, bà con yêu mến. Trước khi mất tích rồi tử vong, nạn nhân vẫn sinh hoạt bình thường. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo. Các điều tra viên và trinh sát dày dạn kinh nghiệm được huy động. Nhiều tổ công tác được chia ra xuyên đêm thực hiện các biện pháp sàng lọc đối tượng nghi vấn. Đồng thời, một tổ công tác khác cũng trắng đêm tuyên truyền vận động người dân tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin có liên quan. Quá trình điều tra, công an tiếp nhận thông tin quan trọng, trước đó khoảng hơn 1 tháng, giữa nạn nhân và người anh ruột là Phạm Văn Tròn (SN 1955, ngụ tại khóm 1, phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau) có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Hướng điều tra của lực lượng Công an chuyển sang tập trung vào người đàn ông này. Sau cuộc họp khẩn, công an đã mời Phạm Văn Tròn cùng một số người có liên quan về cơ quan để điều tra. Quá trình làm việc với công an, Tròn luôn quanh co, chối tội, một mực phủ nhận cáo buộc sát hại em trai. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, sau một đêm Phạm Văn Tròn đã cúi đầu thừa nhận giết em ruột mình. Theo lời khai ban đầu của Tròn, thời gian gần đây, 2 anh em Phạm Văn Tròn và Phạm Văn Nhỏ có xảy ra mâu thuẫn nên Tròn nảy sinh ý định trả thù em trai. Sáng 11/4, Tròn phát hiện ông Nhỏ đi thăm vuông tôm nên đã phục kích, dùng cây đánh vào vùng đầu em trai, làm nạn nhân ngã xuống nước. Chưa dừng ở đó, đối tượng tiếp tục dùng hung khí chém liên tiếp vào người em trai. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Sau khi sát hại ông Nhỏ, để che giấu hành vi phạm tội, Tròn đã dùng 4 đoạn cây gỗ có nạng, 2 đoạn thanh sắt bẻ cong gài xác em trai dưới đáy vuông tôm. Ngày 15/4, cơ quan chức năng đã tiến hành lệnh khám xét nhà và xung quanh khu vực nhà, thu giữ các vật chứng có liên quan đến vụ án gồm: cây rựa, búa, cây sào và xuồng đi vuông. Đây là những công cụ, phương tiện Tròn sử dụng để gây án. Cũng từ lời khai của nghi phạm, lực lượng chức năng đã tiến hành mò tìm được chiếc xe mô tô của nạn nhân dưới con sông trước nhà của Tròn. Hiện đối tượng Phạm Văn Tròn đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra về hành vi Giết người. >>> Xem thêm video: Vĩnh Long: Phát hiện thi thể người trên ghe bơm cát. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

