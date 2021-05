Thấy mẹ trên TV, bé gái bật khóc và hình ảnh đẹp của bác sĩ trong tâm dịch Bắc Giang

Bé gái 20 tháng tuổi òa khóc khi thấy mẹ xuất hiện trên tivi. Đó là hình ảnh khiến bao người không cầm được nước mắt vì xúc động khi xem đoạn clip ghi lại. Bé Kem 20 tháng tuổi òa khóc, đòi mẹ bế khi vô tình nhìn thấy mẹ là chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1993) – nữ điều dưỡng Bệnh viện Quân y 103 được điều đến tâm dịch Bắc Giang để hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 trả lời phỏng vấn trên truyền hình. Thời điểm đó, đoạn clip được phát sóng trên tivi, chị Hạnh cho biết, khi nhận nhiệm vụ là lúc 22h đêm, đến 7h30 sáng hôm sau là tập trung lên đường. Lần đầu xa con, con còn quá nhỏ nên thương lắm, cả đêm chị Hạnh trằn trọc không ngủ, nhìn con lại khóc. “Khi lên đến đây rồi, nói thật tôi cũng bị căng sữa, tắc sữa và sốt nữa, cứ mỗi lúc như thế tôi lại nhớ đến con nhiều hơn. Cả ngày tôi chỉ dám gọi một cuộc video, lúc đầu thì con cười, mà lúc sau cứ “Mẹ ơi… bế, làm tôi không thể kìm lòng nổi…” Hình ảnh xúc động của hai mẹ con khiến bao người cảm động. Nhiều người gửi lời tri ân biết ơn sự hy sinh thầm lặng của chị Hạnh và nhiều bác sĩ khác đang chiến đấu ở tuyến đầu chống dịch. Bác sĩ trẻ cạo trọc đầu trước khi chi viện Bắc Giang. Hình ảnh bác sĩ Đặng Minh Hiệu, 28 tuổi, khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM cắt trụi mái tóc của mình trước khi đến điểm nóng Bắc Giang chống dịch với nụ cười đầy niềm tin chiến thắng khiến nhiều người xúc động. Bác sĩ Hiệu cắt tóc để tác nghiệp dễ dàng hơn trong bộ đồ bảo hộ. Nữ nhân viên y tế chống dịch không thể về chịu tang cha. Do nhiệm vụ, nữ nhân viên đang làm việc tại kíp 1 điều trị cho hơn 100 bệnh nhân F0 tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang không thể về quê chịu tang cha khi cha mất. Hình ảnh kíp trực gần 30 cán bộ, y bác sĩ đang làm việc trong bệnh viện dã chiến đứng nghiêm trang tưởng niệm, tiễn biệt cha của đồng nghiệp khiến nhiều người xúc động. Nhân viên y tế mệt lả, ngất xỉu vẫn kiên cường ở tâm dịch. Đó là hình ảnh Ngày 26/5, khi đang test kháng nguyên nhanh, sàng lọc COVID-19 cho người dân tại Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, một sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã ngất xỉu do kiệt sức do trời nắng nóng, làm việc không ngừng nghỉ. Nhiều tình nguyện viên khác cũng có nhiều khi mệt lả. Nhưng họ vẫn kiên cường sát cánh cùng Bắc Giang chống lại dịch bệnh. Hình ảnh y bác sĩ ở tâm dịch Bắc Giang lưng phồng rộp vì mặc đồ bảo hộ trong thời tiết nóng khiến dân mạng xót va và biết ơn, kêu gọi hỗ trợ chống dịch. Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại Bắc Giang. Nhiều y bác sĩ bày tỏ quyết tâm khi nào "sạch bóng giặc COVID-19, mới về". Hình ảnh Trung úy Tống Ngọc Kiên, cảnh sát giao thông, Công an huyện Yên Dũng giơ tay chào khi thấy đoàn xe chở cán bộ y tế ở Quảng Ninh đến hỗ trợ Bắc Giang đã làm nức lòng cư dân mạng, bởi thể hiện sự tri ân chân thành của người Bắc Giang với các “chiến sĩ áo trắng” trên tuyến đầu chống dịch. >>> Mời độc giả xem video Bé gái 20 tháng khóc lớn khi thấy mẹ trên tivi.

Bé gái 20 tháng tuổi òa khóc khi thấy mẹ xuất hiện trên tivi. Đó là hình ảnh khiến bao người không cầm được nước mắt vì xúc động khi xem đoạn clip ghi lại. Bé Kem 20 tháng tuổi òa khóc, đòi mẹ bế khi vô tình nhìn thấy mẹ là chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1993) – nữ điều dưỡng Bệnh viện Quân y 103 được điều đến tâm dịch Bắc Giang để hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 trả lời phỏng vấn trên truyền hình. Thời điểm đó, đoạn clip được phát sóng trên tivi, chị Hạnh cho biết, khi nhận nhiệm vụ là lúc 22h đêm, đến 7h30 sáng hôm sau là tập trung lên đường. Lần đầu xa con, con còn quá nhỏ nên thương lắm, cả đêm chị Hạnh trằn trọc không ngủ, nhìn con lại khóc. “Khi lên đến đây rồi, nói thật tôi cũng bị căng sữa, tắc sữa và sốt nữa, cứ mỗi lúc như thế tôi lại nhớ đến con nhiều hơn. Cả ngày tôi chỉ dám gọi một cuộc video, lúc đầu thì con cười, mà lúc sau cứ “Mẹ ơi… bế, làm tôi không thể kìm lòng nổi…” Hình ảnh xúc động của hai mẹ con khiến bao người cảm động. Nhiều người gửi lời tri ân biết ơn sự hy sinh thầm lặng của chị Hạnh và nhiều bác sĩ khác đang chiến đấu ở tuyến đầu chống dịch. Bác sĩ trẻ cạo trọc đầu trước khi chi viện Bắc Giang. Hình ảnh bác sĩ Đặng Minh Hiệu, 28 tuổi, khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM cắt trụi mái tóc của mình trước khi đến điểm nóng Bắc Giang chống dịch với nụ cười đầy niềm tin chiến thắng khiến nhiều người xúc động. Bác sĩ Hiệu cắt tóc để tác nghiệp dễ dàng hơn trong bộ đồ bảo hộ. Nữ nhân viên y tế chống dịch không thể về chịu tang cha. Do nhiệm vụ, nữ nhân viên đang làm việc tại kíp 1 điều trị cho hơn 100 bệnh nhân F0 tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang không thể về quê chịu tang cha khi cha mất. Hình ảnh kíp trực gần 30 cán bộ, y bác sĩ đang làm việc trong bệnh viện dã chiến đứng nghiêm trang tưởng niệm, tiễn biệt cha của đồng nghiệp khiến nhiều người xúc động. Nhân viên y tế mệt lả, ngất xỉu vẫn kiên cường ở tâm dịch. Đó là hình ảnh Ngày 26/5, khi đang test kháng nguyên nhanh, sàng lọc COVID-19 cho người dân tại Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, một sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã ngất xỉu do kiệt sức do trời nắng nóng, làm việc không ngừng nghỉ. Nhiều tình nguyện viên khác cũng có nhiều khi mệt lả. Nhưng họ vẫn kiên cường sát cánh cùng Bắc Giang chống lại dịch bệnh. Hình ảnh y bác sĩ ở tâm dịch Bắc Giang lưng phồng rộp vì mặc đồ bảo hộ trong thời tiết nóng khiến dân mạng xót va và biết ơn, kêu gọi hỗ trợ chống dịch. Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại Bắc Giang. Nhiều y bác sĩ bày tỏ quyết tâm khi nào "sạch bóng giặc COVID-19, mới về". Hình ảnh Trung úy Tống Ngọc Kiên, cảnh sát giao thông, Công an huyện Yên Dũng giơ tay chào khi thấy đoàn xe chở cán bộ y tế ở Quảng Ninh đến hỗ trợ Bắc Giang đã làm nức lòng cư dân mạng, bởi thể hiện sự tri ân chân thành của người Bắc Giang với các “chiến sĩ áo trắng” trên tuyến đầu chống dịch. >>> Mời độc giả xem video Bé gái 20 tháng khóc lớn khi thấy mẹ trên tivi.