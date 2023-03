Thành “gù” giết người vì “nhìn đểu” và hành trình lẩn trốn 33 năm

Mới đây, Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) đã tiến hành bắt giữ thành công Vũ Quang Thành (hay còn gọi là Thành "gù", SN 1966, trú tại Chợ Con, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân). Đây là đối tượng lẩn trốn truy nã sau 33 năm về tội giết người.

, Ngày 7/9/1990, Thành “gù” đi ăn sáng tại khu vực Chợ Con. “Chả hiểu sao hôm đó giời xui đất khiến thế nào mà khi vào quán tôi lại cứ nhìn trân trân vào mặt anh ta. Thấy vậy, anh ta bảo: “mày thích nhìn đểu tao à. Sau khi lời qua tiếng lại, anh ta đấm một phát vào mặt khiến tôi choáng váng”, Thành “gù” nhớ lại. Sau khi bị một cú đấm trời giáng, Thành “gù” rút dao đâm thẳng vào đối phương khiến nạn nhân Phạm Văn Bình, sinh 1959 tử vong. Sau nhát đâm đó, Thành “gù” vùng bỏ chạy và kết quả là ông ta đã chạy một mạch suốt 33 năm. (Ảnh: CAND) Ngay khi vụ án xảy ra, Công an TP. Hải Phòng và Công an quận Lê Chân nhiều lần tổ chức truy bắt nhưng hành tung của Thành vẫn biệt vô âm tín. Xác định Thành là đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm, năm 2013 Công an quận Lê Chân từng lập chuyên án truy bắt, nhưng vẫn bất khả thi. Đáng chú ý, trong suốt 33 năm lẩn trốn, đối tượng chưa một lần liên lạc với ai trong gia đình, bạn bè và về quê Hải Phòng. (Ảnh minh họa) Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 thì tên Thành "gù" một lần nữa được Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Lê Chân quan tâm. Qua nghiên cứu hồ sơ và từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, cơ quan công an biết được ở Bắc Giang có một đối tượng với nhiều đặc điểm nhân dạng giống Thành, nhưng lại mang tên Phạm Thành Thiện (SN 1962). (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Đảng Cộng Sản Việt Nam) Theo cơ quan chức năng, Phạm Thành Thiện bán hàng nước trên tàu hỏa khu vực ga Bắc Giang, sống tạm bợ tại bờ đê Chi Ly (phường Trần Phú, TP. Bắc Giang). Thiện khai, bản thân có bố mẹ đều đã mất vì bom đạn và bản thân không có giấy tờ. Trong khi đó, Thiện là người nghiện ma túy. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Từ năm 1991 đến năm 2022, Phạm Thành Thiện đã có 7 tiền án, tiền sự về tội "Trộm cắp tài sản" và "Mua bán trái phép chất ma túy". Quá trình sinh sống, Thiện cũng cặp kè với một vài phụ nữ, nhưng chẳng có ai chung tình vì gã thường xuyên vào tù, ra tội. Hiện, Thiện đang bị tạm giam tại Bắc Giang với tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy". (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Ngày 8/2/2023, một tổ trinh sát Công an quận Lê Chân đã đến Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành đấu tranh với Phạm Thành Thiện. Ban đầu Thiện một mực chối cãi, nhưng trước các tài liệu, chứng cứ, Thiện thừa nhận bản thân chính là Vũ Quang Thành; đồng thời thú nhận toàn bộ hành vi giết người 33 năm trước tại khu vực Chợ Con, Hàng Kênh (TP. Hải Phòng). (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Đối tượng khai rằng, sau khi gây án, Thành bỏ trốn lên Bắc Giang (khi đó gọi là Hà Bắc). Mặc dù nhiều lần bị bắt và bị xử tù nhưng bằng các thủ đoạn lợi dụng kẽ hở, Vũ Quang Thành đã tạo vỏ bọc cho bản thân lai lịch hoàn toàn mới, đoạn tuyệt với tội ác gây ra trong quá khứ. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) >>> Xem thêm video: Con rể giết ba mẹ vợ và vợ cũ ở Phú Yên bị bắt. Nguồn: Pháp Luật TP HCM.

