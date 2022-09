Thái Nguyên: Quảng trường Võ Nguyên Giáp gần 90 tỷ dang dở, xuống cấp

Đúng dịp kỷ niệm 104 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/2015), UBND thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Tổng vốn đầu tư dự án gần 90 tỷ đồng lấy từ nguồn ngân sách địa phương. Theo thiết kế, công trình được xây dựng trên tổng diện tích gần 47.000m2, gồm các hạng mục chính: Sân Quảng trường; sân lễ đài; sân khấu trung tâm; phù điêu; vườn hoa và khu cảnh quan ven sông Cầu. Dự án được chia làm 4 gói thầu, được giao cho UBND thành phố Thái Nguyên và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. Sau quá trình thi công, đến tháng 6/2016 các hạng mục: Sân Quảng trường, sân lễ đài sân khấu trung tâm đã được nhà thầu hoàn thiện và bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên quản lý, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đến nay các công trình đã bị xuống cấp và vẫn còn dang dở một số hạng mục. Phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp thành phố Thái Nguyên rác vương vãi khắp nơi, cỏ dại mọc chen chân trong kẽ bê tông. Gạch lát, đá lát tại sân quảng trường vỡ, hiện trạng tường chắn ốp đá bục sân khấu lễ đài trung tâm tại cốt 00m-1,2m và cốt 1,2m - 3,0m nhiều viên đá bị bong bật, rơi vỡ gây ảnh hưởng mỹ quan công trình. Tại khu cột cờ, ngoài rác, cỏ mọc um tùm thì các tủ điện đều không còn nguyên vẹn; các đầu dây điện đứt nằm lộ thiên trên mặt sàn ốp đá. Tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 30/8/2016, UBND tỉnh Thái Nguyên có Thông báo số 138/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng (nay là Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên). Theo đó, UBND tỉnh đã yêu cầu UBND thành phố Thái Nguyên tạm dừng thi công một số hạng mục liên quan đến công trình xây dựng hạng mục phù điêu theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Do đó, một số hạng mục đến nay vẫn còn dở dang chưa được bàn giao, quản lý vận hành, bảo trì theo quy định. Đến nay, một số hạng mục tại dự án vẫn chưa được tái khởi động khiến toàn khu quảng trường rơi vào trạng thái bỏ hoang, thành nơi xả rác của người dân. Công trình mang ý nghĩa to lớn và đầu tư vốn lớn nhưng không được bảo vệ, bảo trì, chăm sóc. Cảnh nhếch nhác, bẩn thỉu và hôi thối bởi rác thải ở phía sau bức phù điêu và chân cột cờ khiến người dân ngán ngẩm và đặt lo ngại về sự lãng phí của chính quyền địa phương. Bức phù điêu nằm trơ trọi giữa bụi cỏ dại. Bức phù điêu bị úa màu, nham nhở vết nứt, rêu cỏ. Những hòn đá nằm vất vưởng ngay giữa sân khấu quảng trường. Thiết nghĩ, để tránh lãng phí ngân sách, mất ý nghĩa to lớn của công trình, cơ quan chức năng và chính quyền tỉnh Thái Nguyên cần nhanh chóng thi công khắc phục việc xuống cấp của công trình và xem xét trách nhiệm của cá nhân, tập thể (nếu có) trong việc quản lý, giám sát, xây dựng dự án dẫn đến việc bỏ hoang, không mang lại hiệu quả trong suốt nhiều năm qua.

