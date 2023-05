Tân Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai là ai?

Ngày 5/5, Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức lễ công bố quyết định điều động cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an. (Ảnh Báo Lào Cai) Dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an; đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo Công an các tỉnh Nghệ An, Yên Bái. (Ảnh: CAND) Tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ trưởng Công an điều động và bổ nhiệm đại tá Cao Minh Huyền - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai kể từ ngày 8/5. (Ảnh: Lao Động) Đại tá Cao Minh Huyền bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ để công an 2 tỉnh Nghệ An - Lào Cai tạo dựng mối quan hệ phối hợp, gắn bó mật thiết hơn trong thời gian tới. (Ảnh: Lao Động) Đại tá Cao Minh Huyền sinh năm 1974, quê quán: thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Quá trình công tác đã được bổ nhiệm giữ các chức vụ: Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn; Phó trưởng Phòng thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống buôn lậu Bộ Công an; Trưởng phòng - Cục Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an. Tháng 5/2020 đến nay, Đại tá Cao Minh Huyền được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Nguồn: THND)

