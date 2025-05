Hot face sao Việt: Phương Mỹ Chi diện váy trắng, tạo dáng nhí nhảnh

Tin tức sao Việt 8/5: Ca sĩ Phương Mỹ Chi diện váy trắng "bánh bèo", tạo dáng nhí nhảnh. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi Nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh và bà xã Khánh Vy du lịch tại Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: FB Huỳnh Khánh VyNgọc Huyền chụp ảnh tươi cười rạng rỡ ở quán cà phê. Ảnh: Nguyễn Ngọc Huyền Vợ chồng Chi Bảo - Thuỳ Chang đam mê bộ môn pickleball. Ảnh: FB Lý Thùy Chang Chi Pu đưa đồng nghiệp người Trung Quốc Lý Sa Mân Tử thăm thú phố cổ Hội An. Ảnh: FB Chi Pu Đến thăm núi Ngọc Long, Trung Quốc, Á hậu Huyền My kể về trải nghiệm phải thở oxy vì không khí loãng. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My Ca sĩ Mỹ Tâm hạnh phúc trong ngày sinh nhật bố. Ảnh: FB My Tam Vợ chồng diễn viên Đinh Ngọc Diệp du lịch Australia khi "Thám tử Kiên" đang ăn khách. Ảnh: FB Dinh Ngoc Diep Tùng Dương đang lưu diễn ở Nhật Bản. Ảnh: FB Tung Duong Ưng Hoàng Phúc đưa con đi học. Ảnh: FB Ưng Hoàng Phúc

