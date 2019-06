Sức khỏe bệnh nhân vụ tai nạn ở Hòa Bình đưa về BV Việt Đức ra sao?

Ths.Bs Phạm Gia Anh, Phó Trưởng khoa Ung bướu, BS trực ngày 17/6/2019 tại BV Việt Đức cho hay hôm nay, bệnh viện tiếp nhận 4 bệnh nhân do TNGT thảm khốc ở Mai Châu, Hòa Bình chuyển đến.

Cụ thể là bệnh nhân Lê Thị Quỳnh L., 29 tuổi, Hải Dương, vào viện trong tình trạng tỉnh, mạch huyết áp ổn định, vết thương phần mềm đã được sơ cứu và băng bó. Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, mạch, huyết áp ổn định, vết thương phức tạp phần mềm vùng khuỷ và cẳng tay trái. Có chỉ định mổ và xứ lý vết thương, trong mổ sẽ đánh giá rõ tình trạng tổn thương.

Hiện trường vụ TNGT ở Hòa Bình vào mờ sáng 17/6 .

Nguyễn Thanh H., 7 tuổi, Vĩnh Phúc, vào viện trong tình trạng tỉnh, huyết động ổn, giảm vận động vùng đùi trái, bụng chướng nhẹ ấn đau. Hiện tại: tỉnh, mạch, huyết áp động ổn, gãy đùi trái, chấn thương bụng vỡ lách độ II, độ dập tuyến thượng thận, đụng dập phổi 2. Bệnh nhân đang tiếp tục theo dõi tại phòng khám cấp cứu.

Nguyễn Thị Hoàng O., 5 tuổi, Vĩnh Phúc, chẩn đoán đa chấn thương, theo dõi chấn thương sọ não, gãy 1/3 giữa xương chày trái ít lệch. Hiện tại ổn định, chấn thương sọ: không có máu tụ trong sọ, bệnh nhân được bó bột cẳng bàn chân rạch dọc, dự kiến chuyển bệnh viện tỉnh theo dõi.

Bệnh nhân thứ tư là Đinh Hoàng V., SN 1984, được chuyển sang viện mắt tiếp tục điều trị.

Một bệnh nhân của vụ TNGT đang điều trị tại BV Việt Đức.

Theo báo cáo của Công an huyện Mai Châu, vào hồi 00h15 phút ngày 17/6/2019 tại Km 134+300 Quốc lộ 6, thuộc địa phận xóm Tiểu Khu, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ TNGT đường bộ giữa xe ô tô khách BKS 27B-00371 do ông Cao Xuân Hồng (sinh năm 1974, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) điều khiển đi hướng Hà Nội - Sơn La với xe ô tô tải BKS Lào un-8500 do ông Nguyễn Như Quỳnh (sinh năm 1991 trú tại xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) điều khiển đi ngược chiều.