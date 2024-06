Sĩ tử bất ngờ vì được CSGT tặng bút, thước

Sáng nay 6/6, gần 99 nghìn học sinh lớp 9 bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 – 2025 tại TP HCM. Luôn đồng hành với các thí sinh trong tất cả các kỳ thi trên địa bàn huyện Bình Chánh, Chi đoàn Trạm CSGT Tân Túc (Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM) đã phối hợp với Công an xã, đoàn xã Bình Chánh và Đoàn trường THPT Bình Chánh thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi” để hỗ trợ, giúp đỡ và kịp thời can thiệp những tình huống xảy ra để các thí sinh thực hiện tốt nhất kỳ thi. Từ sáng sớm, hàng trăm phụ huynh đã đưa con em đến điểm thi trường THCS Bình Chánh (xã Bình Chánh) để dự thi. Lực lượng CSGT Trạm Tân Túc đã tổ chức phân luồng, hướng dẫn phụ huynh nơi đỗ xe an toàn và phát hơn 700 chai nước suối “tiếp sức” các bậc phụ huynh cũng căng thẳng không kém chờ đợi con em mình “vượt vũ môn”. CSGT còn tranh thủ phát tờ rơi, tuyên truyền an toàn giao thông đến các bậc phụ huynh. “Lường trước được việc không ít thí sinh sẽ quên bút, thước… nên chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn để hỗ trợ các em. Thực tế là trong buổi thi môn đầu tiên sáng nay, CSGT đã kịp thời hỗ trợ bút, thước cho hàng chục thí sinh”, Đại uý Phan Thành Nghĩa, cán bộ Trạm CSGT Tân Túc chia sẻ.Được biết, đây là kế hoạch “Hành quân xanh” năm 2024 do Đoàn PC08 phát động. Kế hoạch này sẽ diễn ra trong tất cả các kỳ thi tuyển sinh trên toàn địa bàn TP HCM. >>> Mời quý độc giả xem video: "Thí sinh Hà Nội" đánh giá về đề thi tổ hợp môn KHTN, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023:

Sáng nay 6/6, gần 99 nghìn học sinh lớp 9 bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 – 2025 tại TP HCM. Luôn đồng hành với các thí sinh trong tất cả các kỳ thi trên địa bàn huyện Bình Chánh, Chi đoàn Trạm CSGT Tân Túc (Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM) đã phối hợp với Công an xã, đoàn xã Bình Chánh và Đoàn trường THPT Bình Chánh thực hiện chương trình “Tiếp sức mùa thi” để hỗ trợ, giúp đỡ và kịp thời can thiệp những tình huống xảy ra để các thí sinh thực hiện tốt nhất kỳ thi. Từ sáng sớm, hàng trăm phụ huynh đã đưa con em đến điểm thi trường THCS Bình Chánh (xã Bình Chánh) để dự thi. Lực lượng CSGT Trạm Tân Túc đã tổ chức phân luồng, hướng dẫn phụ huynh nơi đỗ xe an toàn và phát hơn 700 chai nước suối “tiếp sức” các bậc phụ huynh cũng căng thẳng không kém chờ đợi con em mình “vượt vũ môn”. CSGT còn tranh thủ phát tờ rơi, tuyên truyền an toàn giao thông đến các bậc phụ huynh. “Lường trước được việc không ít thí sinh sẽ quên bút, thước… nên chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn để hỗ trợ các em. Thực tế là trong buổi thi môn đầu tiên sáng nay, CSGT đã kịp thời hỗ trợ bút, thước cho hàng chục thí sinh”, Đại uý Phan Thành Nghĩa, cán bộ Trạm CSGT Tân Túc chia sẻ. Được biết, đây là kế hoạch “Hành quân xanh” năm 2024 do Đoàn PC08 phát động. Kế hoạch này sẽ diễn ra trong tất cả các kỳ thi tuyển sinh trên toàn địa bàn TP HCM. >>> Mời quý độc giả xem video: "Thí sinh Hà Nội" đánh giá về đề thi tổ hợp môn KHTN, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: