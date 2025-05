Thổn thức loạt ảnh hiếm về phố cổ Hội An thập niên 1940

Lối vào Chùa Cầu, công trình biểu tượng của phố cổ Hội An, khoảng thập niên 1940. Ảnh: Life. Cảnh họp chợ ở bên ngoài chợ Hội An xưa. Ảnh: Life. Khung cảnh nhộn nhịp tại chợ Hội An. Ảnh: Life. Một đám tang diễu qua đường phố Hội An. Ảnh: Life. Các quan chức Pháp thăm một ngôi chùa ở Hội An. Ảnh: Life. Bên ngoài một khu nhà thờ họ ở Hội An. Ảnh: Life. Trong sân nhà một gia đình nông dân ở Hội An xưa. Ảnh: Life. Mời quý độc giả xem video: Có Một Ninh Bình Non Nước Hữu Tình Đến Thế. Nguồn: VTV Review.

