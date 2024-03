Sai phạm của nguyên giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng

Ông Phạm Quốc Dân (SN 1977), nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.



Cùng bị bắt còn có Bùi Ngọc Hà (SN 1976), Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp 579 Hà Nội và Nguyễn Viết Thành (SN 1984), nguyên nhân viên Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Triệu Xuân Thịnh. Hai người này bị điều tra hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Quốc Dân

Điều tra cho thấy, trong quá trình thi công gói thầu xây dựng số 05, công trình nâng cấp tuyến đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng đoạn từ khu căn cứ Tỉnh ủy đến Kênh 10 của Dự án Bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia U Minh Thượng đến năm 2020, ông Phạm Quốc Dân cùng Bùi Ngọc Hà, Nguyễn Viết Thành đã có hành vi vi phạm gây thiệt hại cho gói thầu với số tiền trên 8,7 tỷ đồng.

Trước khi bị bắt giam, năm 2021, Thanh tra tỉnh Kiên Giang kết luận, quá trình thực hiện dự án trên có nhiều sai phạm, gây thiệt hại ngân sách nhiều tỷ đồng. Ông Phạm Quốc Dân khi đó bị kỷ luật, chuyển xuống làm cán bộ Phòng Tổ chức - Kế hoạch- Tài chính Vườn Quốc gia U Minh Thượng. Vụ việc được chuyển sang cơ quan điều tra.

Hai bị can Hà và Thành.

Đến tháng 7/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

Tháng 2/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chổ ở, nơi làm việc đối với 3 bị can trên.

Vụ án đang được điều tra làm rõ…

