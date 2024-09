Rộn ràng Tết Độc lập tại Hải Hậu

Bên cạnh niềm vui chung với đồng bào cả nước, với riêng người dân Hải Hậu, tỉnh Nam Định đó còn là tâm trạng nao nức đón chờ một dịp Tết đặc biệt mà họ vẫn thân quen gọi là “ Tết Độc lập”. Mỗi dịp này, có hàng chục nghìn người con Hải Hậu ở quê hương cũng như xa xứ tề tựu, sum vầy, hòa mình vào không khí lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc. Từ hơn nửa tháng trước ngày 2/9, hàng loạt sự kiện đã diễn ra ở các xã, thị trấn như thi đấu bóng đá, bóng chuyền hơi, bơi chải, văn nghệ quần chúng, chơi tổ tôm điếm, kéo co, cờ tướng... Tối 31/8, khu vực trung tâm huyện Hải Hậu càng lung linh, càng tấp nập hơn khi phần đông người dân ở khắp miền tổ quốc đã kịp sum vầy trước ngày chính hội 2/9. Các chương trình biểu diễn trong dịp Tết Độc lập ở Hải Hậu thu hút đông đảo người đến xem. Do đó, các tuyến đường giao thông đổ về khu vực sân khấu chính trở nên đông đúc, thi thoảng ùn ứ. Góp phần hỗ trợ sự kiện là đội ngũ thanh niên tình nguyện từ các xã. Một hàng dài "barie người" đã được thiết lập nhằm phân luồng giao thông. Niềm vui của các tình nguyện viên khi được tham gia sự kiện lớn của quê hương Hải Hậu. Đại diện CLB Hải Hậu Xanh cho biết, tối 31/8, CLB đã ra quân hỗ trợ lực lượng an ninh trong công tác phân làn, điều tiết giao thông tại khu vực trung tâm huyện Hải Hậu - nơi diễn ra buổi biểu diễn của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định. Hoạt động này sẽ kéo dài và xuyên suốt trong quá trình diễn ra lễ hội dịp 2/9.





