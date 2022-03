Quảng Ninh: Hàng loạt nhà liền kề khu đô thị Bến Đoan cơi nới trái phép

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hàng chục căn biệt thự, nhà ở liền kề tại khu đô thị Bến Đoan, phường Hồng Gai, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đang bị “biến dạng” về mặt kiến trúc do các chủ các biệt thự, nhà liền kề này tự ý cơi nới, nâng tầng trái phép. Mặc dù sai phạm đã xảy ra từ nhiều năm qua nhưng những sai phạm về quy hoạch ở khu đô thị này vẫn không bị xử lý. Rất nhiều chủ nhà, nhất là các nhà mặt phố, nhà liền kề đã tự ý thay đổi kết cấu, tự do cơi nới, nâng tầng, khiến khu đô thị ngày càng xộc xệch, nhếch nhác. Phía mặt tiền các ngôi nhà về cơ bản tuân thủ theo kiến trúc ban đầu, nhưng phía trên nóc nhà đã bị “biến dạng” bằng các công trình cơi nới. Do tự ý và tùy ý làm nên mỗi nhà làm một kiểu khiến mái nhà theo quy hoạch chung bị nhô lên, thụt ra, thụt vào. Nhiều nhà đã được cơi nơi, nâng tầng. Hầu như dãy nhà nào trong khu đô thị cũng được nâng thêm ít nhất một tầng hoặc thêm phòng ở, nhà kho... Các hộ dân tự lắp hệ thống năng lượng điện mặt trời trên nóc nhà vừa phá vỡ quy hoạch vừa gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Các công trình cơi nới trên nóc nhà có thể tác động đến lối thoát hiểm khi xảy ra sự cố và cản trở công tác cứu hộ. Khu đô thị bị mất mỹ quan do các chủ nhà tự ý cơi nới, mỗi nhà mỗi kiểu. Trên nóc các căn nhà biệt thự được cơi mái che, công trình phụ và trồng cây. Thậm chí, còn được chủ nhà thiết kế, xây dựng hồ cá, vườn cây cảnh và chuồng cọp. Việc chủ nhà tự thay đổi kết cấu, kiến trúc của công trình đã làm ảnh hưởng đến khu đô thị và vi phạm quy định xây dựng nhưng tình trạng này chưa bị UBND phường Hồng Gai và UBND TP Hạ Long xử lý, yêu cầu tháo dỡ, trả lại nguyên trạng ban đầu.

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hàng chục căn biệt thự, nhà ở liền kề tại khu đô thị Bến Đoan, phường Hồng Gai, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đang bị “biến dạng” về mặt kiến trúc do các chủ các biệt thự, nhà liền kề này tự ý cơi nới, nâng tầng trái phép. Mặc dù sai phạm đã xảy ra từ nhiều năm qua nhưng những sai phạm về quy hoạch ở khu đô thị này vẫn không bị xử lý. Rất nhiều chủ nhà, nhất là các nhà mặt phố, nhà liền kề đã tự ý thay đổi kết cấu, tự do cơi nới, nâng tầng, khiến khu đô thị ngày càng xộc xệch, nhếch nhác. Phía mặt tiền các ngôi nhà về cơ bản tuân thủ theo kiến trúc ban đầu, nhưng phía trên nóc nhà đã bị “biến dạng” bằng các công trình cơi nới. Do tự ý và tùy ý làm nên mỗi nhà làm một kiểu khiến mái nhà theo quy hoạch chung bị nhô lên, thụt ra, thụt vào. Nhiều nhà đã được cơi nơi, nâng tầng. Hầu như dãy nhà nào trong khu đô thị cũng được nâng thêm ít nhất một tầng hoặc thêm phòng ở, nhà kho... Các hộ dân tự lắp hệ thống năng lượng điện mặt trời trên nóc nhà vừa phá vỡ quy hoạch vừa gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Các công trình cơi nới trên nóc nhà có thể tác động đến lối thoát hiểm khi xảy ra sự cố và cản trở công tác cứu hộ. Khu đô thị bị mất mỹ quan do các chủ nhà tự ý cơi nới, mỗi nhà mỗi kiểu. Trên nóc các căn nhà biệt thự được cơi mái che, công trình phụ và trồng cây. Thậm chí, còn được chủ nhà thiết kế, xây dựng hồ cá, vườn cây cảnh và chuồng cọp. Việc chủ nhà tự thay đổi kết cấu, kiến trúc của công trình đã làm ảnh hưởng đến khu đô thị và vi phạm quy định xây dựng nhưng tình trạng này chưa bị UBND phường Hồng Gai và UBND TP Hạ Long xử lý, yêu cầu tháo dỡ, trả lại nguyên trạng ban đầu.