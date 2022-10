Cận cảnh tìm kiếm người mất tích vụ sạt lở thủy điện Kà Tinh

Ngày 12/10, ngày thứ hai tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Tổ máy phát điện, Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường thêm lực lượng Công binh và chó nghiệp vụ hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân. Đến chiều 12/10, công tác cứu nạn cứu hộ tìm kiếm nạn nhân là kỹ sư nhà máy thủy điện Kà Tinh mất tích trong vụ sạt lở núi vùi lấp trạm điều hành phát điện vẫn chưa có tiến triển. Trước đó, vào chiều 10/10, bất ngờ đất đá từ trên núi đổ xuống làm sập hoàn toàn nhà điều hành của Nhà máy Thủy điện Kà Tinh. Ban Giám đốc Nhà máy thủy điện Kà Tinh cho biết, thời điểm xảy ra sạt lở, trong nhà máy chỉ còn 1 mình kỹ sư Nam đang trực. Đơn vị cố gắng liên lạc bằng nhiều cách nhưng đều không được và đã báo cơ quan chức năng. Tại khu vực sạt lở, trời tiếp tục có mưa, nước thượng nguồn đổ về. Ông Đặng Vỹ Thuyên, Giám đốc Nhà máy thủy điện Kà Tinh cho biết, chiều tối ngày 10/10 xảy ra 2 lần sạt lở lớn. "Nghe âm thanh rất lớn, rất rõ ràng như tiếng đứt gãy của đá. Nghe rắc rắc ào 1 lần, sau đó 2 tiếng là 2 lần sạt lở." Những ngày qua, ở khu vực này mưa lớn. Sạt lở diễn ra nhiều nơi. Vị trí Tổ máy bị sạt lở núi vùi lấp nằm ngay sách mép dòng suối Kà Tinh. Ông Đặng Vỹ Thuyên cho biết, thông thường 1 ê kíp trực có 1 bảo vệ và 2 kỹ sư. Do những ngày qua mưa lớn nên 2 nhân viên đi kiểm tra khu vực lân cận, trong nhà máy chỉ còn 1 kỹ sư Nam. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã sử dụng nhiều xe cẩu và máy xúc san gạt đất đá, cành cây khơi thông tuyến đường từ vị trí sạt lở đến cầu Kà Tinh. Hai xe máy cẩu khác tiếp cận sát vị trí Tổ máy phát điện bị vùi lấp, khẩn trương san gạt bùn đất để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Công tác tìm kiếm được triển khai rất khẩn trương. Tuy nhiên, tại khu vực sạt lở, trời tiếp tục mưa, công tác tìm kiếm, khắc phục gặp nhiều khó khăn. Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đang dồn lực để sớm tìm được nạn nhân mất tích. Vì vậy, các lực lượng sẽ dừng tìm kiếm khi trời tối để đảm bảo an toàn. >>> Mời độc giả xem thêm video Hàng loạt ngôi nhà bị sập do sạt lở ở Long An (Nguồn:| VTV24)

