Quảng Nam: Hiện trường vụ cháy trường học trong đêm, thiêu rụi nhiều phòng

Vụ cháy xảy ra vào khuya ngày 11/11 tại trường THCS Lương Thế Vinh, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Sau khi phát hiện vụ cháy, lãnh đạo nhà trường đã báo với chính quyền địa phương, gọi lực lượng cảnh sát chữa cháy. Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an xã, quân đội, dân quân tham gia cùng với lực lượng công an huyện, người dân tích cực dập lửa trong đêm. Đến khoảng 1h15 ngày 12/11, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ cháy đã khiến ba phòng gồm phòng y tế, thư viện và phòng đọc bị hư hại với diện tích cháy khoảng 100m2, toàn bộ sách, bàn ghế, hai dàn máy vi tính để bàn, hai máy in và một số vật dụng khác bị thiêu rụi. Hiện chính quyền xã Duy Trung đã cử lực lượng công an xã bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng. >>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội: Cháy lớn tại khu công nghiệp Phú Thị (Nguồn: THĐT)

