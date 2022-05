Quảng Nam buộc doanh nghiệp vận tải cắt thành, thùng... thị xã Điện Bàn vẫn nhan nhản

Thời gian gần đây trên tuyến ĐT609 đi qua địa bàn thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam thường xuyên xảy ra tình trạng xe chở cát có dấu hiệu quá tải, cơi nới thành, thùng xe ngang nhiên hoạt động, làm rơi vãi cát, chảy nước ra đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Được biết, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tỉnh Quảng Nam buộc các doanh nghiệp vận tải có xe cơi nới thành, thùng phải đưa xe về nguyên hiện trạng. Việc này được các doanh nghiệp vận tải tự cam kết với địa phương và tự thực hiện. Tuy nhiên tình trạng xe vi phạm vẫn tồn tại. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Đội trưởng đội CSGT số 2 cho biết: “Riêng quốc lộ 14B, chúng tôi đã cho doanh nghiệp cam kết tự cắt thùng xe như thiết kế ban đầu. Hiện nay, hầu như 100% doanh nghiệp đã cắt thùng, không còn tình trạng cơi nới để bảo đảm an toàn giao thông”. Ông Trần Xuân Hùng - Đội Trưởng đội CSGT huyện Đại Lộc cho biết: “Hiện nay, tại địa bàn huyện Đại Lộc các doanh nghiệp đã tự nguyện cắt thùng xe về như thiết kế ban đầu. Còn những xe nào không thực hiện, chúng tôi sẽ lập biên bản việc cơi nới, đồng thời mời chủ phương tiện để lập biên bản và đem xe về cân”. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của PV trên tuyến ĐT609 đi qua thị xã Điện Bàn gần như tất cả các xe 2,3 chân hoạt động vận chuyển khoáng sản trên tuyến đường này đều cơi nới thùng xe gấp nhiều lần so với nguyên bản. Tuy nhiên khi các lực lượng chức năng là CSGT thị xã Điện Bàn ra quân tuần tra kiểm soát thì gần như các phương tiện này đều trốn tránh tại bãi hoặc nằm chờ tại các cây xăng. Để giảm thiểu nguy cơ tai nạn và tình trạng xe vi phạm, thiết nghĩ cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa hoạt động tuần tra, xử lý. Video xe chở cát có dấu hiệu quá tải trọng, để chảy nước ra đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà PV ghi nhận.

