Quan lộ cựu Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh vừa bị bắt

Ngày 19/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Tử Quỳnh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Hạnh Chung (cựu Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh, hiện là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh) về tội nhận hối lộ. Ông Nguyễn Tử Quỳnh, 65 tuổi, trú tại phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh; trình độ Thạc sỹ kinh tế; Cử nhân lý luận chính trị. Ông Nguyễn Tử Quỳnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh từ tháng 5/2015. Đến tháng 10/2019, ông Quỳnh nghỉ hưu. Trước đó, ông Quỳnh từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong bộ máy chính quyền tỉnh Bắc Ninh như: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh... Hồi tháng 6/2014, ông Quỳnh bị chủ doanh nghiệp khai thác cát đe doạ bởi cho rằng ông có sự thiên vị khi cấp phép nạo vét sông Cầu. Ông Quỳnh từng nhận được 10 tin nhắn với nội dung "khủng bố" tinh thần. Các đối tượng này sau đó đã bị bắt và đưa ra xét xử. Liên quan vụ án này, cũng trong ngày 19/1, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Nhường - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch HĐQT kiêm tổng Giám đốc Công ty AIC bị khởi tố về tội Đưa hối lộ. Những người trên bị bắt trong quá trình Cơ quan điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị liên quan. (Ảnh minh họa) >>> Xem thêm video: Bắt tạm giam Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng về tội nhận hối lộ.

Ngày 19/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Tử Quỳnh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Hạnh Chung (cựu Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh, hiện là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh) về tội nhận hối lộ. Ông Nguyễn Tử Quỳnh, 65 tuổi, trú tại phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh; trình độ Thạc sỹ kinh tế; Cử nhân lý luận chính trị. Ông Nguyễn Tử Quỳnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh từ tháng 5/2015. Đến tháng 10/2019, ông Quỳnh nghỉ hưu. Trước đó, ông Quỳnh từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong bộ máy chính quyền tỉnh Bắc Ninh như: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh... Hồi tháng 6/2014, ông Quỳnh bị chủ doanh nghiệp khai thác cát đe doạ bởi cho rằng ông có sự thiên vị khi cấp phép nạo vét sông Cầu. Ông Quỳnh từng nhận được 10 tin nhắn với nội dung "khủng bố" tinh thần. Các đối tượng này sau đó đã bị bắt và đưa ra xét xử. Liên quan vụ án này, cũng trong ngày 19/1, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Nhường - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch HĐQT kiêm tổng Giám đốc Công ty AIC bị khởi tố về tội Đưa hối lộ. Những người trên bị bắt trong quá trình Cơ quan điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị liên quan. (Ảnh minh họa) >>> Xem thêm video: Bắt tạm giam Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng về tội nhận hối lộ.