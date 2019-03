Ông trùm đường dây 300 kg ma túy người TQ sa lưới

Mở rộng điều tra, Bộ Công an đã bắt khẩn cấp một ông trùm người Trung Quốc trong đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Ngày 28-3, Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an cho biết từ các chứng cứ, lời khai của các đối tượng liên quan, Bộ Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Wu He Shan (SN 1963, quốc tịch Trung Quốc) về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đây là đối tượng cầm đầu đường dây 300 kg ma túy đá xuyên quốc gia.

Hai đối tượng trong đường dây 300 kg ma túy đá Các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam rồi ngụy trang xuất bằng đường biển đi nước thứ ba.

Theo Bộ Công an, ngụy trang là công ty xuất nhập khẩu hàng may mặc, Wu He Shan cùng nhiều đàn em thân tín như Huang Zai Wen (SN 1969, quốc tịch Trung Quốc), Thào A Dơ (SN 1982, quê Điện Biên), Thào Nở Páo (SN 1974, quê Đắk Nông) và Lý A Vừ (SN 1987, quê Đắk Nông) hình thành đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Theo Bộ Công an, đây là nhóm đã vận chuyển 12 thùng ma túy đá trọng lượng 300 kg được ngụy trang kỹ lưỡng trong 12 thùng bia. Đường đi của 300 kg ma túy này cực kỳ bí ẩn, xuất phát từ Myanmar qua lãnh thổ nước Lào tuồn vào Việt Nam qua cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kon Tum).

Sau một thời gian nghiên cứu đường đi của băng tội phạm xuyên quốc gia này, Bộ Công an đã phối hợp công an nhiều tỉnh thành cùng các lực lượng khác "đánh úp" băng này. Theo đó, băng nhóm này sử dụng xe ôtô Toyota bán tải biển kiểm soát 51D 282.97 từ cửa khẩu Bờ Y lưu thông về TP HCM.

Đến khoảng 0 giờ 19-3, các đối tượng đến huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) thì quay ngược về Đắk Nông thuê khách sạn nghỉ.

Đến rạng sáng 19-3, nhóm này lái xe ôtô về TP HCM giao cho đối tượng Huang Zai Wen (SN 1969, quốc tịch Trung Quốc) để ngụy trang xếp vào container hạt nhựa xuất sang Đài Loan (Trung Quốc).

Thực hiện theo kế hoạch, khi các đối tượng đang giao nhận ma túy đá tại quận Bình Tân (TP HCM) vào lúc 13 giờ 25 phút cùng ngày thì lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang 12 thùng ma túy đã được ngụy trang trong lô hạt nhựa chuẩn bị đưa đi nước ngoài. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Mở rộng điều tra, Cục CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp cùng Cảnh sát Philippines phát hiện thêm 276 kg ma túy tại nước này.