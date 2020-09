Ông Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch: Xem xét bãi nhiệm ĐBQH, đình chỉ chức vụ

Liên quan vụ ĐBQH Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch Việt Nam và Cộng hòa Síp, chiều 1/9, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng UBND TP HCM, Sở Nội vụ, Sở TT&TT TP HCM đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc trên.

Tại buổi họp báo, ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở TT&TT TP HCM thông tin, vào ngày 25/8, hãng tin Al Jazeera (kênh thông tin Nhà nước của Qatar) tung ra tài liệu mật liên quan hàng loạt chính trị gia các nước từng mua hộ chiếu của Síp (Cyprus - đảo quốc nằm phía đông Địa Trung Hải). Thông tin này cho biết, Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc nằm trong danh sách hơn 1.400 hồ sơ được nước này phê duyệt cấp hộ chiếu vào tháng 12/2018.

Theo ông Từ Lương, ngay sau khi có thông tin ĐBQH Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch, các cơ quan chức năng của TP đã làm việc với ĐB Phạm Phú Quốc.

Tại buổi họp báo, ông Hà Phước Thắng, Chánh văn phòng UBND TP.HCM cho biết, ngày 25/8, ĐB Phạm Phú Quốc có đơn xin thôi ĐBQH khóa XIV và có đơn xin thôi chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận. Trước đó, ngày 27/8, ông Phạm Phú Quốc đã có đơn giải trình để báo cáo sự việc với các đơn vị chức năng.

Xem xét đình chỉ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Tân Thuận

Theo ông Hà Phước Thắng, qua phản ánh của báo chí, qua đơn giải trình của ông Quốc, các đơn vị đã rà soát lại và báo cáo hướng xử lý.

Việc vào tháng 12/2018, ĐB Phạm Phú Quốc có quốc tịch Síp là thể hiện không gương mẫu, không chấp hành đúng quy định của Đảng và của tổ chức. Qua đề xuất của Đoàn ĐBQH, UBND TP, Ban Tổ chức Thành ủy TP. TP HCM đã thống nhất hướng xử lý đối với ĐB Phạm Phú Quốc.

Theo đó, Đoàn ĐBQH TP HCM sẽ họp lại và có văn bản báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Công tác ĐBQH, kiến nghị lên Quốc hội xem xét bãi nhiệm tư cách ĐBQH của ông Phạm Phú Quốc.

Cùng với đó, về mặt Đảng, lãnh đạo thành phố đã giao cho Ban tổ chức thành ủy, Ủy ban kiểm tra thành ủy sẽ làm việc và xem xét đề xuất lãnh đạo thành phố quyết định trong tháng 9/2020.

Đối với chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Tân Thuận của đại biểu Phạm Phú Quốc, UBND TP đã giao cho Sở Nội vụ TP tham mưu sẽ có quyết định đình chỉ chức vụ này. Sau đó, TP HCM giao cho các đơn vị chức năng làm rõ trách nhiệm đại biểu Phạm Phú Quốc khi công tác tại Công ty tài chính đầu tư thành phố và công ty Tân Thuận trước khi xem xét cho thôi việc. Những đầu việc này sẽ hoàn thành trong tháng 9/2020.

Quang cảnh buổi họp báo.

Lý do ông Quốc không báo cáo việc có quốc tịch Síp là gì?

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của các PV xung quanh việc ông Phạm Phú Quốc có quốc tịch Síp, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP HCM, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM nói rằng, đây là điều đáng tiếc với Đoàn ĐBQH TP HCM. Trong đơn, ĐB Phạm Phú Quốc nói rằng quốc tịch Síp là do gia đình bảo lãnh, thông tin mua quốc tịch 2,5 triệu USD là không chính xác. Ông Quốc nói rằng, người bảo lãnh là vợ và con trai, con của ông học và làm việc ở Anh.

Ông Khuê cho biết, thành phố không thoái thác. Ban đầu là từ thông tin trên báo nước ngoài. Sau đó, lãnh đạo thành phố vừa báo cáo cơ quan cấp trên, vừa xem xét, kiểm chứng thông tin một cách đầy đủ.

“Khi thông tin rộ trên báo chí, Thường trực Đoàn ĐBQH thành phố đã mời ông Phạm Phú Quốc lên làm việc. Khi đó, ông Quốc vẫn nhất quán thông tin là có quốc tịch Síp do gia đình bảo lãnh. Lý do không báo cáo với tổ chức là có lý do cá nhân.

"Nhưng với trách nhiệm của một ĐBQH, một đảng viên, một cán bộ lãnh đạo, chiếu theo quy định và lương tâm của một ĐBQH, ông Phạm Phú Quốc cần phải báo cáo đầy đủ sự việc. Trách nhiệm của một ĐBQH và trách nhiệm với cử tri" - ông Phan Nguyễn Như Khuê nói và cho biết, trong đơn ông Phạm Phú Quốc có bày tỏ sự ăn năn trước sự việc.

Theo lời ông Khuê về trách nhiệm của một đảng viên của ông Phạm Phú Quốc, sẽ căn cứ vào tự nhìn nhận của ông Quốc, cơ sở Đảng sẽ đối chiếu với quy định và sẽ có thông tin rộng rãi với cử tri thành phố. Thú 6 tuần này, Đoàn ĐBQH TP sẽ ngồi lại, có một báo cáo toàn diện về sự việc này.

Nói về thông tin năm 2018, ông Phạm Phú Quốc có đơn xin thôi ĐBQH, ông Khuê xác nhận năm 2018, ông có nhận một lá đơn của Đại biểu Phạm Phú Quốc. Tuy nhiên, đây là đơn ông Quốc thông tin cho Đoàn ĐBQH biết là ông đang bị xem xét kỷ luật về mặt Đảng, chứ không liên quan gì về việc đã có quốc tịch Síp mà cần phải lên tiếng.