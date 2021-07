Ông Nguyễn Hoàng Thao không tái cử Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Ngày 5/7, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, vào ngày mai (6/7), kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ diễn ra. Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh sẽ báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương. Thường trực Tỉnh uỷ Bình Dương thông tin: "Đối với ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, trên cơ sở thống nhất về mặt chủ trương giữa Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Thao sẽ đảm nhận chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, ông Thao không tái cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026 do không bảo đảm về độ tuổi ứng cử đại biểu HĐND lần đầu theo quy định". Theo đánh giá, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Hoàng Thao đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt và cải tiến trong công tác lãnh đạo, điều hành, góp phần đưa tỉnh Bình Dương hoàn thành “mục tiêu kép” trong phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng, giao phó.Ông Nguyễn Hoàng Thao sinh năm 1963, quê quán tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, có trình độ chuyên môn là tiến sĩ luật. Ông là Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội đương nhiệm của tỉnh Bình Dương. Được biết, trước đó, Tỉnh ủy đã giới thiệu ông Nguyễn Hoàng Thao ứng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, các đại biểu đã nhất trí bầu ông Nguyễn Hoàng Thao giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Hoàng Thao từng giữ các chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Phó giám đốc Công an Bình Dương. Ngày 10/11/2015, đại tá Nguyễn Hoàng Thao được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. >>> Xem thêm video: Ông Chu Ngọc Anh tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

Ngày 5/7, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, vào ngày mai (6/7), kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ diễn ra. Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh sẽ báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương. Thường trực Tỉnh uỷ Bình Dương thông tin: "Đối với ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, trên cơ sở thống nhất về mặt chủ trương giữa Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Thao sẽ đảm nhận chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, ông Thao không tái cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026 do không bảo đảm về độ tuổi ứng cử đại biểu HĐND lần đầu theo quy định". Theo đánh giá, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Hoàng Thao đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt và cải tiến trong công tác lãnh đạo, điều hành, góp phần đưa tỉnh Bình Dương hoàn thành "mục tiêu kép" trong phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng, giao phó. Ông Nguyễn Hoàng Thao sinh năm 1963, quê quán tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, có trình độ chuyên môn là tiến sĩ luật. Ông là Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội đương nhiệm của tỉnh Bình Dương. Được biết, trước đó, Tỉnh ủy đã giới thiệu ông Nguyễn Hoàng Thao ứng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, các đại biểu đã nhất trí bầu ông Nguyễn Hoàng Thao giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Hoàng Thao từng giữ các chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Phó giám đốc Công an Bình Dương. Ngày 10/11/2015, đại tá Nguyễn Hoàng Thao được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.