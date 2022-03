Ôm mộng việc nhẹ lương cao, nhiều gái xinh suýt thành “Quỳnh búp bê“

Nữ sinh lớp 8 mất tích bị bản rủ làm quán karaoke: Ngày 10/3, UBND huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết vụ việc cháu Lô Thị T. (ở xã Tam Quang, huyện Tương Dương) mất tích hơn nửa tháng vừa qua là do bị bạn bè rủ rê đi làm tại một quán karaoke ở Hà Nội. Bỏ nhà đi làm nhân viên quán karaoke, bé gái bị cưỡng bức: Cháu T.T.D (SN 2009, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) bỏ nhà đi đang làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke ở huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Khi gia đình tìm thấy, N. cho biết bị Trương Văn Hùng (SN 1996) và Phùng Văn Tuấn (SN 1995, đều trú huyện Lập Thạch) cưỡng bức ngay tại quán. Ngày 19/11/2021, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ 2 đối tượng này. Hàng chục cô gái trẻ bị chăn dắt làm tiếp viên karaoke: Chềnh Tuấn Hưng (19 tuổi) và Lai Phương Nam (21 tuổi, cùng ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) đã lập đường dây nhằm rủ rê hàng chục cô gái trẻ từ các tỉnh về Đồng Nai để làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke để thu tiền "bo". Ngày 10/5, Công an huyện Định Quán, Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hưng, Nam để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. (Ảnh đối tượng Hưng) Giải cứu 8 thiếu nữ khỏi “động quỷ” karaoke: Em Đinh Thị Q. (SN 2005, ở huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) cùng một số tiếp viên bị dụ dỗ, lừa vào quán karaoke Hoàng Gia ở huyện Tư Nghĩa do đối tượng Phạm Ngọc Tiên (SN 1994, ở huyện Tư Nghĩa) trực tiếp quản lý, điều hành. Ngày 12/4/2021, Công an huyện Tư Nghĩa đã giải cứu thành công 8 thiếu nữ bị nhốt trong “động quỷ” karaoke này. Tin lời tìm việc lương cao, 5 nữ sinh bị lừa đi làm tiếp viên quán karaoke: Sau khi làm quen qua mạng, những cô gái trẻ được hứa hẹn sẽ tìm nơi làm việc nhẹ lương cao. Tin tưởng, những nữ sinh này bỏ nhà đi tìm việc nhưng lại bị lừa đưa vào làm tiếp viên quán karaoke. Ngày 16/9/2020, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã giải cứu thành công và bàn giao về cho gia đình 5 nữ sinh (từ 13 tuổi đến 16 tuổi) bị lừa đưa tới quán karaoke làm tiếp viên. (3 trong 5 nữ sinh). Giải cứu 2 thiếu nữ bị giam giữ để phục vụ quán karaoke: Ngày 8/8/2020, Công an huyện Con Cuông, Nghệ An đã giải cứu thành công 2 thiếu nữ là N. (SN 2004), và cháu X., con gái của chị V. (SN 2005, trú địa bàn huyện) bị ép buộc phục vụ trong quán karaoke. Theo lời kể của N và X., hai cháu được dụ dỗ đi làm công ty. Khi tới nơi, 2 cháu bị yêu cầu phục vụ quán karaoke nhưng không đồng ý, đòi về nên bị chủ nhà giam giữ lại trong phòng, đánh đập. Giải cứu 4 bé gái bị rủ rê làm tiếp viên quán karaoke: Ngày 28/7/2020, Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đã giải cứu 4 cháu gái có độ tuổi từ 13-16 do nhẹ dạ, cả tin nên đã bị một số đối tượng trên Facebook rủ rê, lôi kéo đến làm tiếp viên tại quán Karaoke New Wave ở phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) và đưa các cháu về giao cho gia đình. >>> Xem thêm video: Kiên Giang: Bắt quả tang tiếp viên cà phê đèn mờ bán dâm trong nhà trọ. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Nữ sinh lớp 8 mất tích bị bản rủ làm quán karaoke: Ngày 10/3, UBND huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết vụ việc cháu Lô Thị T. (ở xã Tam Quang, huyện Tương Dương) mất tích hơn nửa tháng vừa qua là do bị bạn bè rủ rê đi làm tại một quán karaoke ở Hà Nội. Bỏ nhà đi làm nhân viên quán karaoke, bé gái bị cưỡng bức: Cháu T.T.D (SN 2009, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) bỏ nhà đi đang làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke ở huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Khi gia đình tìm thấy, N. cho biết bị Trương Văn Hùng (SN 1996) và Phùng Văn Tuấn (SN 1995, đều trú huyện Lập Thạch) cưỡng bức ngay tại quán. Ngày 19/11/2021, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ 2 đối tượng này. Hàng chục cô gái trẻ bị chăn dắt làm tiếp viên karaoke: Chềnh Tuấn Hưng (19 tuổi) và Lai Phương Nam (21 tuổi, cùng ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) đã lập đường dây nhằm rủ rê hàng chục cô gái trẻ từ các tỉnh về Đồng Nai để làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke để thu tiền "bo". Ngày 10/5, Công an huyện Định Quán, Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hưng, Nam để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. (Ảnh đối tượng Hưng) Giải cứu 8 thiếu nữ khỏi “động quỷ” karaoke: Em Đinh Thị Q. (SN 2005, ở huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) cùng một số tiếp viên bị dụ dỗ, lừa vào quán karaoke Hoàng Gia ở huyện Tư Nghĩa do đối tượng Phạm Ngọc Tiên (SN 1994, ở huyện Tư Nghĩa) trực tiếp quản lý, điều hành. Ngày 12/4/2021, Công an huyện Tư Nghĩa đã giải cứu thành công 8 thiếu nữ bị nhốt trong “động quỷ” karaoke này. Tin lời tìm việc lương cao, 5 nữ sinh bị lừa đi làm tiếp viên quán karaoke: Sau khi làm quen qua mạng, những cô gái trẻ được hứa hẹn sẽ tìm nơi làm việc nhẹ lương cao. Tin tưởng, những nữ sinh này bỏ nhà đi tìm việc nhưng lại bị lừa đưa vào làm tiếp viên quán karaoke. Ngày 16/9/2020, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã giải cứu thành công và bàn giao về cho gia đình 5 nữ sinh (từ 13 tuổi đến 16 tuổi) bị lừa đưa tới quán karaoke làm tiếp viên. (3 trong 5 nữ sinh). Giải cứu 2 thiếu nữ bị giam giữ để phục vụ quán karaoke: Ngày 8/8/2020, Công an huyện Con Cuông, Nghệ An đã giải cứu thành công 2 thiếu nữ là N. (SN 2004), và cháu X., con gái của chị V. (SN 2005, trú địa bàn huyện) bị ép buộc phục vụ trong quán karaoke. Theo lời kể của N và X., hai cháu được dụ dỗ đi làm công ty. Khi tới nơi, 2 cháu bị yêu cầu phục vụ quán karaoke nhưng không đồng ý, đòi về nên bị chủ nhà giam giữ lại trong phòng, đánh đập. Giải cứu 4 bé gái bị rủ rê làm tiếp viên quán karaoke: Ngày 28/7/2020, Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đã giải cứu 4 cháu gái có độ tuổi từ 13-16 do nhẹ dạ, cả tin nên đã bị một số đối tượng trên Facebook rủ rê, lôi kéo đến làm tiếp viên tại quán Karaoke New Wave ở phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) và đưa các cháu về giao cho gia đình. >>> Xem thêm video: Kiên Giang: Bắt quả tang tiếp viên cà phê đèn mờ bán dâm trong nhà trọ. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.