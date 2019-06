Nước sông Tô Lịch đổi màu từ đen sang nâu: Người dân nói gì?

Sau khi Hà Nội thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano - Bioreactor (Nhật Bản), ở một số đoạn lắp máy xử lý, nước sông đã dần chuyển từ màu đen kịt sang màu nâu. Khoảng 1 tuần nay, nhiều người mang cần câu cá tại đoạn sông thí điểm này. Khu vực lắp đặt thí điểm máy Nano trên sông Tô Lịch, màu nước dưới sông đã trong hơn, mùi hôi thối giảm nhiều, váng bẩn trên mặt nước cũng dần phân huỷ. Tiến sĩ Tadashi Yamamura (chuyên gia Liên Hợp Quốc về môi trường) cho hay: "Công nghệ nano tạo ra oxi trực tiếp kích hoạt các vi sinh vật hiếu khí, yếu tố công nghệ Bioreactor kích hoạt các vi sinh vật kị khí và cả 2 yếu tố này đều tạo ra oxi. Bản thân công nghệ này tạo thành hệ thống tăng khả năng tự làm sạch của dòng sông". Từ ngày có 4 chiếc máy công nghệ Nano Bioreactor, người dân thích thú đi dạo, tập thể dục tại đây hơn. Ông Vũ Văn Toản (Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy) chia sẻ: "Trước lúc cải tạo sông này bẩn lắm, thối không ngửi nổi. Sạch được như thế là may rồi. Người dân chúng tôi sống ở đây mấy chục năm chưa bao giờ dám mơ nước sông hết thối. Mấy ngày nay theo đánh giá của tôi nước không những đỡ đen mà còn giảm mùi thối rất nhiều". Nhiều người tò mò đến bên sông quan sát những chiếc máy lọc hoạt động. Ông Hà Văn Chiến (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: "Đoạn sông này không những bớt mùi mà nước sông có vẻ trong xanh hơn".Sông Tô Lịch ngày nay có chiều dài khoảng 14 km, bắt đầu từ phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy) chảy về phía nam thành phố và ra sông Nhuệ đoạn xã Hữu Hòa (Thanh Trì). Toàn tuyến sông có hơn 280 cửa xả nước thải. Theo ước tính của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, mỗi ngày 150.000 m3 nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý xả xuống sông Tô Lịch. Quán trà đá vỉa hè đông khách hơn rất nhiều so với trước đây. Không tin vào mắt mình, anh Đỗ Văn Phụng quyết định dừng lại xác minh về sự thay đổi của đoạn sông được thí nghiệm. Ông Trương Văn Việt (Nhân viên bảo an) cho biết: "Tại đây có lắp camera giám sát 24/24 và nhân viên bảo vệ túc trực đường điện, bảo vệ 4 chiếc máy...". Cách đoạn thí điểm không xa, nước đoạn sông Tô Lịch không được đặt máy có màu đen và nổi váng, bốc mùi thối.

