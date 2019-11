Nữ tài xế lái xe Mercedes GLC tiền tỷ gây tai nạn chết người là ai?

Chiều 20/11, lãnh đạo Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) cho biết, nữ tài xế điều khiển chiếc Mercedes GLC 250 gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong, nhiều phương tiện bốc cháy đã tới cơ quan công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) trình diện. Theo đó, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes GLC 250 đã tông liên hoàn vào nhiều phương tiện là xe máy và xe điện trước khi dừng lại và bốc cháy dữ dội. Theo vị này, vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 1 ô tô, 3 xe máy và 1 xe điện bị cháy nặng, gần như xe ô tô bị phá hủy hoàn toàn. Người lái chiếc Mercedes GLC 250 mang BKS 30G-007.85 gây tai nạn được xác định là Vũ Thị Hồng Thái (SN 1972, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội). Theo lãnh đạo phường Trung Hoà, do phương tiện liên quan vụ tai nạn đều cháy rụi nên cơ quan chức năng sẽ giám định số khung, số máy để xác định chủ tài sản. Hậu quả vụ tai nạn khiến 1 nạn nhân nữ khoảng 25 tuổi chết tại chỗ. Chị Phạm Thị Hồng Nhung (2001; TX Cao Bằng, Cao Bằng) bị chấn thương cột sống đang cấp cứu Bệnh viện Đại học y. Anh Phạm Văn Út (1991; Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội) bị bỏng cấp cứu Viện Bỏng Quốc gia. Được biết, chiếc Mercedes GLC 250 mới được mua vài ngày. Trước đó, khoảng 7h20 cùng ngày, chiếc xe Mercedes 5 chỗ GLC 250 màu đen khi đi qua khu vực ngã tư Lê Văn Lương Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Bất ngờ lao trúng 3 xe máy trong đó có 1 xe máy chở bình ga và 1 chiếc xe đạp điện đang lưu thông trên đường khiến 1 người tử vong tại chỗ. Chiếc ô tô cùng các phương tiện sau đó bốc cháy dữ dội. Hiện vụ việc ô tô Mercedes tiền tỷ gây tai nạn 1 người chết đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Một người phụ nữ tử vong ngay tại hiện trường. Clip: Cận cảnh chiếc Mercedes GLC 250 bốc cháy dữ dội.

