Nữ sinh lớp 9 chết trong nhà và hành trình truy bắt kẻ sát nhân

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h07 ngày 25/3/2020, ông P.N.S (SN 1963, ở thôn 5, xã Kiến Quốc đi thăm hỏi đám ma tại xã Tân Phong, cùng huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) mới về đến nhà. Để ô tô ở gara xong, ông dợm chân định bước vào nhà thì kinh hoàng phát hiện con gái là cháu P.T.M.M., (SN 2005) đang nằm trên nền nhà ở phòng khách, người quấn màn tuyn, trên người và dưới nền nhà có rất nhiều máu, mảnh thủy tinh bị vỡ. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Cháu M. kêu đau, kêu cứu giọng yếu ớt. Hốt hoảng, ông S. gọi điện cho cậu của cháu và hàng xóm đến để đưa M. đi cấp cứu. Trên đường đưa đi cấp cứu, M. không nói được ai là người đã gây thương tích cho cháu và đến Bệnh viện Kiến An thì cháu tử vong… (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Gia đình ông S. thuộc diện có kinh tế trung bình ở địa phương, sau một thời gian tích cóp cũng mua được 1 chiếc ô tô để chạy taxi. Quan hệ hàng xóm láng giềng được đánh giá tốt, không có mâu thuẫn, nợ nần tiền bạc với ai. Hiện gia đình có rao bán lô đất trước nhà, nhưng chưa ai hỏi mua. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Nhà có 3 chị em gái thì M.M.là út, hiện sống cùng bố và bà nội tại thôn 5, xã Kiến Quốc. Chị gái lớn sinh năm 1988, sống và làm việc tại tỉnh Ninh Bình. Chị thứ hai sinh năm 1992 sống và làm việc cùng mẹ đẻ tại thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai. Sáng cùng ngày, ông S. còn đánh ô tô cùng M.M. chạy về Ninh Bình thăm chị gái, đến 17h cùng ngày thì về nhà. Sau đó, M. ở nhà, còn ông S. đi thăm hỏi đám ma, lúc về nhà thì bi kịch đã xảy ra. (Ảnh TP Pleiku) Nhà ông S. ở trong khu vực như ô bàn cờ, phía trước là cánh đồng và có nhiều trang trại. Khu nhà có 3 cổng vào, nhưng theo phản ánh của ông S. khi sự việc xảy ra đều khóa kín. Hiện trường vương vãi nhiều dấu máu song không để lại một dấu vết lạ. Chỗ nhà vệ sinh có lối đi nhỏ ra khu vực tường bao phía Đông Bắc có để lại vết chân rất mờ và có dấu máu, nghi vị trí thoát thân của thủ phạm. Thường ngày M. sử dụng 1 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 6 màu bạc và Facebook có nick name “M. M.”, như sau khi vụ án xảy ra thì không thấy chiếc điện thoại đó đâu nữa. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khám nghiệm tử thi cho thấy, trên cơ thể nạn nhân có tới hàng chục vết thương, trong đó xương hộp sọ vỡ lún tại nhiều vị trí và có 1 nhát đâm chí mạng ở vùng ngực. Điều băn khoăn với những người tham gia phá án là kẻ thủ ác ra tay tàn bạo với nạn nhân vì lý do hằn thù gì. Hẳn đối tượng tâm lý đang có điều bất ổn khiến các hành vi của hắn trở nên cuồng loạn mới trút vào cơ thể của một thiếu nữ yếu ớt những đòn đánh ác độc, ghê gớm tới mức như vậy… (Hiện trường vụ án, ảnh: ANHP) Trong vụ án này, các trinh sát được biết: Cháu M. thân thiết với một bạn học tên T. Gia đình đã nhiều lần ngăn cấm vì tuổi của hai cháu đều còn nhỏ. T. khi được cơ quan Công an mời làm việc cũng thừa nhận tình cảm thân thiết. Chiều tối trước khi xảy ra vụ trọng án, M. còn đi xe máy đến cùng T. lên khu vực thị trấn Núi Đối chơi, rồi cả hai về lại nhà M.. Đến 21h cùng ngày, M. đi xe máy đưa T. về nhà, còn sau đó mọi sự thế nào T. không biết. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Ban chuyên án xác định: Khoảng 21h08 ngày 25/3, cháu M. có nhắn tin với T. qua mạng xã hộ Zalo (sau khi đưa T. về nhà). Đến 21h46, M. có nhắn tin cho chị gái ở thành phố Pleiku. Đến 22h07, ông S. về đến nhà thì phát hiện ra vụ án. Như vậy chỉ trong chừng 20 phút, thủ phạm đã lẻn vào nhà và ra tay sát hại cháu M..(Ảnh minh họa, nguồn Internet) Kết hợp với các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, Ban Chuyên án rà soát, sàng lọc, xác định đối tượng chính là Nguyễn Sỹ Thắng, sinh 1994, người địa phương. Đối tượng có dấu hiệu cờ bạc, nợ nần và có biểu hiện sử dụng ma túy đá. Trước đó, nhà Thắng có thuê lại đầm của ông Đỗ Công Sinh, sinh 1962, ở thôn 3, xã Kiến Quốc để nuôi trồng thủy sản. Khu đầm này ở phía trước nhà bị hại. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Từ những thông tin mới thu thập về đối tượng nghi vấn, đánh giá về hướng di chuyển của Thắng sau khi vụ án xảy ra có thể về khu đầm nhà hắn, Ban Chuyên án đã chỉ đạo lực lượng khoanh vùng và truy tìm. Kết quả: phát hiện và thu giữ tại khu vực này chiếc ĐTDĐ của nạn nhân P.T.M.M.. Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 27/3/2020, Ban Chuyên án 203G đã ra quyết định phá án, ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Sỹ Thắng. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tuy nhiên, gia đình cho biết Thắng hiện đi làm tại Móng Cái, Quảng Ninh. Ngay lập tức, một tổ công tác nhận lệnh lên đường. Một cuộc “đuổi hình bắt bóng” theo lộ trình zíc-zắc của Thắng hòng trốn chạy lực lượng Công an: Bến xe Niệm Nghĩa-Hà Nội-Bến xe Lạc Long-Móng Cái... khiến trinh sát mệt nhoài, mãi đến thành phố Quảng Yên, Quảng Ninh thì mới “tóm” được hắn về để làm việc. Tại Cơ quan Công an, Thắng khai nhận: Chiều tối 25/3/2020 do cãi nhau với vợ, Thắng đi xe máy đến khu vực cầu Nguyệt mua ma túy đá về chòi ở đầm cá của gia đình sử dụng. Đến khoảng 21h cùng ngày, hắn thấy cháu M.M. đi xe máy một mình về nhà. Sau đó, Thắng đi qua cầu bê-tông vào đường cạnh nhà ông S., trèo qua tường có dây thép gai ở sau nhà vệ sinh vào trong vườn. Từ đây, hắn đi men qua gốc me vào cửa phụ, lúc này mở 1 cánh. Vào trong nhà, Thắng lấy 1 cây kéo bằng kim loại dài khoảng 30cm ở trên kệ rồi đi vào chỗ giường ngủ thì thấy cháu M. đang nằm trên giường sử dụng điện thoại. Ngay lúc đó, Thắng tiến về phía giường một tay khống chế cháu M., tay kia cầm kéo đâm liên tục nhiều nhát vào nhiều vị trí trên người cháu M.. Đang lúc gây tội ác man rợ, Thắng nghe thấy tiếng ô tô ông S. về nên vội vàng cầm kéo, lấy điện thoại của cháu M. rồi chạy ra ngoài theo lối đã vào. Chạy về đầm cá của gia đình, hắn vứt điện thoại ở chỗ vườn chuối, ném kéo xuống ao, sau đó lội theo mương ao về đầm của gia đình ngủ đến sáng hôm sau tỉnh dậy bỏ trốn… Ngày 21/1/2022, Thắng bị TAND TP Hải Phòng tuyên tử hình. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo bồi thường gia đình bị hại 388,9 triệu đồng. >>> Xem thêm video: Hành trình truy bắt kẻ sát hại đôi nam nữ cạnh chùa vắng. Nguồn: Lý Thùy.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h07 ngày 25/3/2020, ông P.N.S (SN 1963, ở thôn 5, xã Kiến Quốc đi thăm hỏi đám ma tại xã Tân Phong, cùng huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) mới về đến nhà. Để ô tô ở gara xong, ông dợm chân định bước vào nhà thì kinh hoàng phát hiện con gái là cháu P.T.M.M., (SN 2005) đang nằm trên nền nhà ở phòng khách, người quấn màn tuyn, trên người và dưới nền nhà có rất nhiều máu, mảnh thủy tinh bị vỡ. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Cháu M. kêu đau, kêu cứu giọng yếu ớt. Hốt hoảng, ông S. gọi điện cho cậu của cháu và hàng xóm đến để đưa M. đi cấp cứu. Trên đường đưa đi cấp cứu, M. không nói được ai là người đã gây thương tích cho cháu và đến Bệnh viện Kiến An thì cháu tử vong… (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Gia đình ông S. thuộc diện có kinh tế trung bình ở địa phương, sau một thời gian tích cóp cũng mua được 1 chiếc ô tô để chạy taxi. Quan hệ hàng xóm láng giềng được đánh giá tốt, không có mâu thuẫn, nợ nần tiền bạc với ai. Hiện gia đình có rao bán lô đất trước nhà, nhưng chưa ai hỏi mua. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Nhà có 3 chị em gái thì M.M.là út, hiện sống cùng bố và bà nội tại thôn 5, xã Kiến Quốc. Chị gái lớn sinh năm 1988, sống và làm việc tại tỉnh Ninh Bình. Chị thứ hai sinh năm 1992 sống và làm việc cùng mẹ đẻ tại thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai. Sáng cùng ngày, ông S. còn đánh ô tô cùng M.M. chạy về Ninh Bình thăm chị gái, đến 17h cùng ngày thì về nhà. Sau đó, M. ở nhà, còn ông S. đi thăm hỏi đám ma, lúc về nhà thì bi kịch đã xảy ra. (Ảnh TP Pleiku) Nhà ông S. ở trong khu vực như ô bàn cờ, phía trước là cánh đồng và có nhiều trang trại. Khu nhà có 3 cổng vào, nhưng theo phản ánh của ông S. khi sự việc xảy ra đều khóa kín. Hiện trường vương vãi nhiều dấu máu song không để lại một dấu vết lạ. Chỗ nhà vệ sinh có lối đi nhỏ ra khu vực tường bao phía Đông Bắc có để lại vết chân rất mờ và có dấu máu, nghi vị trí thoát thân của thủ phạm. Thường ngày M. sử dụng 1 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 6 màu bạc và Facebook có nick name “M. M.”, như sau khi vụ án xảy ra thì không thấy chiếc điện thoại đó đâu nữa. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khám nghiệm tử thi cho thấy, trên cơ thể nạn nhân có tới hàng chục vết thương, trong đó xương hộp sọ vỡ lún tại nhiều vị trí và có 1 nhát đâm chí mạng ở vùng ngực. Điều băn khoăn với những người tham gia phá án là kẻ thủ ác ra tay tàn bạo với nạn nhân vì lý do hằn thù gì. Hẳn đối tượng tâm lý đang có điều bất ổn khiến các hành vi của hắn trở nên cuồng loạn mới trút vào cơ thể của một thiếu nữ yếu ớt những đòn đánh ác độc, ghê gớm tới mức như vậy… (Hiện trường vụ án, ảnh: ANHP) Trong vụ án này, các trinh sát được biết: Cháu M. thân thiết với một bạn học tên T. Gia đình đã nhiều lần ngăn cấm vì tuổi của hai cháu đều còn nhỏ. T. khi được cơ quan Công an mời làm việc cũng thừa nhận tình cảm thân thiết. Chiều tối trước khi xảy ra vụ trọng án, M. còn đi xe máy đến cùng T. lên khu vực thị trấn Núi Đối chơi, rồi cả hai về lại nhà M.. Đến 21h cùng ngày, M. đi xe máy đưa T. về nhà, còn sau đó mọi sự thế nào T. không biết. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Ban chuyên án xác định: Khoảng 21h08 ngày 25/3, cháu M. có nhắn tin với T. qua mạng xã hộ Zalo (sau khi đưa T. về nhà). Đến 21h46, M. có nhắn tin cho chị gái ở thành phố Pleiku. Đến 22h07, ông S. về đến nhà thì phát hiện ra vụ án. Như vậy chỉ trong chừng 20 phút, thủ phạm đã lẻn vào nhà và ra tay sát hại cháu M..(Ảnh minh họa, nguồn Internet) Kết hợp với các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, Ban Chuyên án rà soát, sàng lọc, xác định đối tượng chính là Nguyễn Sỹ Thắng, sinh 1994, người địa phương. Đối tượng có dấu hiệu cờ bạc, nợ nần và có biểu hiện sử dụng ma túy đá. Trước đó, nhà Thắng có thuê lại đầm của ông Đỗ Công Sinh, sinh 1962, ở thôn 3, xã Kiến Quốc để nuôi trồng thủy sản. Khu đầm này ở phía trước nhà bị hại. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Từ những thông tin mới thu thập về đối tượng nghi vấn, đánh giá về hướng di chuyển của Thắng sau khi vụ án xảy ra có thể về khu đầm nhà hắn, Ban Chuyên án đã chỉ đạo lực lượng khoanh vùng và truy tìm. Kết quả: phát hiện và thu giữ tại khu vực này chiếc ĐTDĐ của nạn nhân P.T.M.M.. Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 27/3/2020, Ban Chuyên án 203G đã ra quyết định phá án, ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Sỹ Thắng. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tuy nhiên, gia đình cho biết Thắng hiện đi làm tại Móng Cái, Quảng Ninh. Ngay lập tức, một tổ công tác nhận lệnh lên đường. Một cuộc “đuổi hình bắt bóng” theo lộ trình zíc-zắc của Thắng hòng trốn chạy lực lượng Công an: Bến xe Niệm Nghĩa-Hà Nội-Bến xe Lạc Long-Móng Cái... khiến trinh sát mệt nhoài, mãi đến thành phố Quảng Yên, Quảng Ninh thì mới “tóm” được hắn về để làm việc. Tại Cơ quan Công an, Thắng khai nhận: Chiều tối 25/3/2020 do cãi nhau với vợ, Thắng đi xe máy đến khu vực cầu Nguyệt mua ma túy đá về chòi ở đầm cá của gia đình sử dụng. Đến khoảng 21h cùng ngày, hắn thấy cháu M.M. đi xe máy một mình về nhà. Sau đó, Thắng đi qua cầu bê-tông vào đường cạnh nhà ông S., trèo qua tường có dây thép gai ở sau nhà vệ sinh vào trong vườn. Từ đây, hắn đi men qua gốc me vào cửa phụ, lúc này mở 1 cánh. Vào trong nhà, Thắng lấy 1 cây kéo bằng kim loại dài khoảng 30cm ở trên kệ rồi đi vào chỗ giường ngủ thì thấy cháu M. đang nằm trên giường sử dụng điện thoại. Ngay lúc đó, Thắng tiến về phía giường một tay khống chế cháu M., tay kia cầm kéo đâm liên tục nhiều nhát vào nhiều vị trí trên người cháu M.. Đang lúc gây tội ác man rợ, Thắng nghe thấy tiếng ô tô ông S. về nên vội vàng cầm kéo, lấy điện thoại của cháu M. rồi chạy ra ngoài theo lối đã vào. Chạy về đầm cá của gia đình, hắn vứt điện thoại ở chỗ vườn chuối, ném kéo xuống ao, sau đó lội theo mương ao về đầm của gia đình ngủ đến sáng hôm sau tỉnh dậy bỏ trốn… Ngày 21/1/2022, Thắng bị TAND TP Hải Phòng tuyên tử hình. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo bồi thường gia đình bị hại 388,9 triệu đồng. >>> Xem thêm video: Hành trình truy bắt kẻ sát hại đôi nam nữ cạnh chùa vắng. Nguồn: Lý Thùy.