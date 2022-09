Nữ giáo viên và cái chết oan khuất sau bữa cơm mời “người tình“

Theo hồ sơ vụ án, ngày 22/12/2012, trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với người dân Thái Bình. Không xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm mà chính những dục vọng dơ bẩn, lòng tham vô đáy của hung thủ đã gây nên cái chết đầy oan khuất của 3 con người trong cùng một gia đình. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Gia đình và Pháp luật) Vào một ngày cuối tháng 12 năm 2012, bà Đoàn Thị P. như thường lệ mang đồ ăn đến cho gia đình người chị gái đang đau ốm cùng người anh rể bị bại liệt nhiều năm. Đang vội đi làm, bà P. chỉ kịp dúi vào tay người cháu túi thức ăn rồi hẹn chiều tan làm sẽ vào thăm. (Ảnh minh hoạ) Đến chiều khi đi làm về, bà P. ghé thăm chị như lời đã hứa, nhưng cửa đã được khóa lại từ bên trong. Bà P. có gọi mấy tiếng mà không có ai đáp, hỏi những người hàng xóm cũng không ai thấy đôi vợ chồng già đi ra ngoài. Lúc này đã khá muộn nên bà P. ra về, nhưng trong lòng lại nổi lên những dự cảm không lành. (Ảnh minh hoạ) Hôm sau, bà P. tiếp tục đến nhà chị gái, nhưng cửa vẫn khóa trái. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, bà P. đã nhờ một số người hàng xóm phá khóa. Mở được cửa, cảnh tượng trong nhà khiến mọi người không khỏi rụng rời chân tay. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Báo Người lao động) Dưới phòng ngủ tầng 1, anh rể bà là ông T. đã tử vong trong tình trạng đầu bị thương, trên cổ có quấn một dây cao su. Khi lên gác hai, họ lại phát hiện bà C. cùng con gái là chị T. ( là giáo viên trường tiểu học tại huyện Kiến Xương) cũng đã tử vong với vết thương ở đầu, cổ cũng bị thắt bởi dây cao su. Ngôi nhà yên bình bỗng chốc trở thành hiện trường vụ án mạng kinh hoàng. Chưa bao giờ khu phố nhỏ lại xảy ra sự việc gây chấn động như thế. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Đời sống và Pháp luật) Đặc biệt, hoàn cảnh của các nạn nhân bị sát hại càng khiến nhiều người thương cảm. Hung thủ nhẫn tâm ra tay với một người phụ nữ già yếu, một người đàn ông bị bại liệt đã nhiều năm và một người phụ nữ ốm yếu. Sự việc nhanh chóng được báo lên cơ quan Công an. (Ảnh minh hoạ). Lực lượng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thái Bình sau khi tiếp nhận thông tin đã có mặt tại hiện trường để thu thập dấu vết và tìm kiếm bằng chứng của vụ án. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh: Báo Lào Cai) Ba nạn nhân lần lượt được xác định gồm ông Nguyễn Anh T. (SN 1941), vợ là bà Đoàn Thị C. (SN 1949) và con gái là Nguyễn Minh T. (SN 1980, đều trú tại số nhà 05/14, phố Doãn Khuê, tổ 17 phường Phú Khánh (TP Thái Bình). Nhớ lại khi quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Thượng tá Ngô Văn Đăng - Phó trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự cũng không khỏi rùng mình. Trên thi thể cả 3 nạn nhân đều có nhiều thương tích ở vùng đầu và cổ vẫn đang có 3 sợi dây bị quấn chặt. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh VTC News) Cơ quan chức năng bước đầu nhận định, các nạn nhân đã bị kẻ sát nhân dùng vật cứng đập vào đầu, gây chấn thương sọ não và bị siết cổ cho đến chết. Ngoài hiện trường gây án chính là ngôi nhà số nhà 05/14, phố Doãn Khuê, tổ 17 phường Phú Khánh (TP Thái Bình), cơ quan chức năng sau đó còn phát hiện được hiện trường thứ 2 của vụ án mạng cách đó rất xa. Tại nghĩa trang xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, cơ quan chức năng phát hiện có 3 hố sâu mới đào. Tại đây, cơ quan công an cũng thu được cuốc, xẻng giấu trong bụi cỏ dưới dải taluy. Bước đầu nhận định, có thể hung thủ đã đào những chiếc hố này để giấu xác nạn nhân sau khi gây án. Tuy nhiên vì lý do nào đó mà hung thủ có thể chưa kịp thực hiện ý định chôn xác phi tang. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Báo Người lao động) Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình kể lại, qua khám nghiệm ban đầu, ngoài 3 nạn nhân đã tử vong, phát hiện gia đình mất 1 chiếc xe máy mang nhãn hiệu Honda Wave, 1 máy vi tính xách tay và 2 điện thoại di động. Từ đây, cơ quan chức năng cũng đưa ra nhận định đây có thể là vụ án mạng giết người, cướp tài sản. Nghi vấn đầu tiên được tập trung vào người chồng cũ của chị Nguyễn Minh T. vì trước đó, người đàn ông này không đồng ý ly hôn và đã có những hành động, lời lẽ đe dọa vợ. Giữa 2 người mặc dù đã ly thân nhưng chị T. vẫn bị chồng cũ thường xuyên bạo hành. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Ngay lập tức trinh sát đã lên đường đến nhà chồng cũ chị T.. Nhưng tại đây, qua quá trình xác minh, người đàn ông này có chứng cứ ngoại phạm. May mắn lúc này một manh mối vô cùng đắt giá và quan trọng xuất hiện. Thời điểm người thân và hàng xóm phá cửa vào nhà và phát hiện thi thể ông T. nhưng lúc này họ lại không tìm thấy chị T. và hoàn toàn không biết chị T. và bà C. (mẹ chị T.) cũng đã tử vong trên tầng 2 nên đã gọi điện vào số máy của chị và nhận được một tin nhắn có nội dung: “Cháu đang đưa bố mẹ cháu đi chữa bệnh trên Hà Nội, cháu không nghe được, chỉ nhắn tin thôi”. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Pháp Luật và Xã Hội) Chính từ tin nhắn “phản chủ” này đã khiến hung thủ dần lộ diện. Nhiều bạn bè của chị T. cho biết, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, chị T. có mối quan hệ tình cảm với Lê Thanh Đại (SN 1981, trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng, đang thuê trọ tại nhà ông Đặng Văn K. ở xã Vũ Phú, TP Thái Bình), đồng thời cũng đã đến nhà chị T. chơi nhiều lần. Và trước ngày xảy ra vụ án, có 2 người đã gặp Đại trong bữa cơm gia đình. . Sau khi Lê Thanh Đại được đưa vào diện tình nghi, Công an tỉnh Thái Bình đã lập tức tiến hành đến nơi ở của đối tượng để điều tra. Thế nhưng khi đến phòng trọ tại nhà ông Đặng Văn K. ở xã Vũ Phú, TP Thái Bình, nơi Đại đang thuê thì không tìm thấy đối tượng. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình, công an các huyện đã lần theo dấu vết, xác định hướng di chuyển của Đại. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Thông qua mũi truy xét tại các nhà nghỉ trên địa bàn TP Thái Bình và các tuyến đường từ Thái Bình sang Hải Phòng, chưa đầy 4 giờ sau, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt được Lê Thanh Đại tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình khi gã đang chuẩn bị đầy đủ hành lý, đồ đạc để "đi xa". Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đại quanh co chối tội, tuy nhiên trước những chứng cứ không thể chối cãi là tài sản của gia đình chị T. mà hắn đang sử dụng, Lê Thanh Đại đã thừa nhận toàn bộ tội ác của mình. Đại khai có quen biết với chị T. ( là giáo viên trường tiểu học tại huyện Kiến Xương) nên đã một vài lần đến nhà ông T. chơi. Sáng ngày 22/12/2012, chị T. rủ Đại về nhà chơi. Sau khi ăn cơm trưa xong, chị T. và Đại ngồi nói chuyện tại phòng T.. Đang nói chuyện, Đại lừa lúc chị T. không chú ý đã dùng 1 chiếc chân tủ bằng gỗ đập liên tiếp vào đầu chị T. khiến nạn nhân chết tại chỗ. Thấy động, bà C. chạy từ dưới nhà lên xem cũng bị Đại dùng chân ghế đập chết tại chỗ. Sau khi đập chết 2 mẹ con chị T., Đại dùng dây điện thít cổ 2 người cho chết hẳn. Sau đó, Đại xuống tầng 1 thấy ông T. đang nói chuyện với khách. Khoảng 30 phút sau, khi khách ra về, ông T. hỏi Đại xem vợ và con gái đâu. Đại nói dối 2 người ra ngoài. Do ông T. bị bệnh khớp nằm trên giường, Đại lên tầng 2 lấy chiếc chân tủ tiếp tục đập chết ông T.. (Ảnh minh hoạ, nguồn ảnh Internet) Sáng 23/12/2012, sau khi gây án, Đại đi mua cuốc xẻng rồi “thị sát” một khu đất trống tại khu vực giáp ranh giữa cánh đồng của xã Vũ Phúc, TP Thái Bình với nghĩa trang xã Trung An, huyện Vũ Thư, đào 3 hố với ý định chôn xác của 3 người. Tuy nhiên, chưa kịp phi tang thi thể các nạn nhân thì thấy sự việc bị phát hiện, Đại vội mò về nhà trọ lấy toàn bộ các tang vật cướp được định bỏ về Hải Phòng thì bị bắt sau đó. Ngày 8/5/2013, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử Lê Thanh Đại. Tại phiên tòa, Lê Thanh Đại đã phải nhận bản án cao nhất: tử hình.

