Nữ chủ tịch xã thuê người “dằn mặt” chồng và cái kết tang thương

Theo hồ sơ vụ án, chiều tối 21/6/2015, phía phòng 303 của nhà nghỉ K ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc có tiếng cãi vã, huyên náo, rồi một nhóm người từ bên trong chạy nhanh ra ngoài. Khi kiểm tra, chủ nhà nghỉ phát hiện trong phòng một người đàn ông nằm lịm dưới đất, xung quanh nhiều vết máu loang lổ. (Nhà nghỉ nơi xảy ra sự việc) Có mặt tại hiện trường, Công an xác định người đàn ông trên có tên Dương Văn L (SN 1962, trú tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Ông L mới tử vong trước đó chưa lâu, trên cơ thể xuất hiện nhiều vết thương được gây ra bởi vật tày cứng và vật tày mềm. Tác động ngoại lực này khiến nạn nhân chấn thương sọ não, dập nội tạng, chảy máu toàn bộ khoang bụng và tử vong do mất máu cấp không hồi phục. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi khám nghiệm, công an phát hiện nhiều vết giày còn in trên tấm ga trải giường, đồ đạc trong phòng lộn xộn, xô đổ, chứng tỏ đã có một cuộc vật lộn rất ác liệt. Mở rộng khám nghiệm, công an thu được một dấu vân tay còn mới. Ngoài ra, chiếc điện thoại và xe máy ông L mang theo vẫn còn, điều này giúp cơ quan công an nhận định đây là vụ án giết người, nhưng không phải để cướp tài sản. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ông L là người địa phương, sở hữu một doanh nghiệp gạch nên có nhiều mối quan hệ. Các điều tra viên đặt ra nhiều giả thuyết, đầu tiên là ông L bị sát hại liên quan đến mâu thuẫn tình ái, thứ hai là do mâu thuẫn làm ăn, nợ nần tiền bạc.. Qua xác minh các mối quan hệ của ông L. cho thấy, nạn nhân không có mâu thuẫn gì nặng nề với ai đến mức phải bị sát hại. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Chủ nhà nghỉ K cho biết, vào thời điểm ông L đến thì anh này đi vắng, chỉ có cô con gái trông ở quầy lễ tân tầng 1. Cô gái này cho biết, vào sáng 21/6 có một đôi nam nữ đến hỏi phòng trọ, tuy nhiên không thuê. Người phụ nữ có hỏi là nhà nghỉ lắp camera không, khi được trả lời là không có thì hai người này rời đi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Chiều cùng ngày, người phụ nữ lúc sáng xuất hiện cùng một cô gái trẻ lạ mặt khác. Hai người hỏi thuê phòng 303. Được một lúc thì ông L đi xe máy đến rồi cũng lên căn phòng này, sau đó đã xảy ra vụ án. Dường như có sự chuẩn bị, nhóm người trên đã không để lại bất cứ dấu vết nào kể từ lúc vào đến khi đi khỏi nhà nghỉ. Rất may, các trinh sát được bà bán nước gần đó cho biết, ngày 21/6 có 1 xe taxi đỗ gần quán, hướng về phía nhà nghỉ K, trên xe có nhóm 5 người cả nam lẫn nữ. Chiều cùng ngày, chiếc xe này di chuyển đến gần nhà nghỉ K rồi tầm vài phút sau từ bên trong xuất hiện cô gái và mấy người đàn ông vội vã leo lên xe đi mất. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng các trinh sát cũng gặp được người lái xe taxi này. Anh ta cho biết, chiều 21/6 có chở 5 người gồm 3 nam, 2 nữ đến nhà nghỉ K ở Bình Xuyên. Sau khi nhóm người đi vào, anh lái xe taxi đợi ở đầu ngõ, một lái sau người phụ nữ ra trước lên xe đợi cùng. Chừng 20 phút sau đó, những người còn lại cũng đi ra và bảo lái xe đi ngay. Anh này đưa nhóm người về Phúc Yên rồi sau đó không biết gì nữa. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cũng thời điểm này, một sự việc đột ngột xảy ra, cô gái tên là Nguyễn Thị Thu Thùy (SN 1993, trú tại Vĩnh Phúc) đến công an đầu thú. Cô gái khai nhận mình là người được cử liên lạc, giăng bẫy để lừa ông L đến nhà nghỉ. Tại đây, nhóm người còn lại đã hành hung, gây nên cái chết cho nạn nhân. Chỉ trong ít phút, cả 4 đối tượng liên quan đến vụ án đã được công an xác định và không lâu sau đó bị bắt giữ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Công an làm rõ, các đối tượng cùng tham gia gây nên cái chết cho ông L gồm: Nguyễn Anh Tú (SN 1986), Nguyễn Thị Mai (SN 1992); Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Thị Thu Thùy, tất cả đều trú tại Vĩnh Phúc. Từ lời khai của các đối tượng cũng như các chứng cứ khác thu thập được, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt khẩn cấp Dương Thị Lan (SN 1963, thời điểm đó đang là Chủ tịch UBND xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Điều đáng chú ý, Lan là vợ của nạn nhân L. Lời khai của nhóm người này thể hiện do bực tức vì chồng mình là ông L có tính trăng hoa nên bà Lan đã nói với Mai muốn "dằn mặt" chồng cho chừa. Mai cùng với Tú đồng ý giúp với chi phí 25 triệu đồng. Để nhanh chóng "hoàn tất" công việc, Mai mua một sim điện thoại mới rồi giả danh tên Hiền quê ở Tuyên Quang và nhắn tin làm quen, nhờ ông L xin việc. Ông L đồng ý rồi hẹn cô gái lạ kia ra nhà nghỉ để bàn việc. Mai bảo Thùy đóng giả là Hiền đến thuê phòng đợi ông L. Nhóm Mai đứng bên ngoài "chờ thời cơ" (các đối tượng: Mai - Tú - Thùy). Khi ông L vào phòng với Thùy, cả nhóm Mai xông vào "đánh ghen". Quá trình xô xát, nhóm này đã khiến ông L tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Biết ông L đã chết, cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường. Về phần bà Lan, bà này khai chỉ nhờ nhóm Mai đe dọa, chụp ảnh ông L đi ngoại tình chứ không hề có ý định gây nên cái chết cho chồng. Vụ án khép lại, kẻ phạm tội đã bị pháp luật trừng trị thích đáng, nhưng ẩn sau nó là nhiều nỗi đau sẽ còn ám ảnh những người liên quan. >>> Xem thêm video: Hành trình truy bắt kẻ sát hại đôi nam nữ cạnh chùa vắng. Nguồn: Lý Thùy.

Theo hồ sơ vụ án, chiều tối 21/6/2015, phía phòng 303 của nhà nghỉ K ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc có tiếng cãi vã, huyên náo, rồi một nhóm người từ bên trong chạy nhanh ra ngoài. Khi kiểm tra, chủ nhà nghỉ phát hiện trong phòng một người đàn ông nằm lịm dưới đất, xung quanh nhiều vết máu loang lổ. (Nhà nghỉ nơi xảy ra sự việc) Có mặt tại hiện trường, Công an xác định người đàn ông trên có tên Dương Văn L (SN 1962, trú tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Ông L mới tử vong trước đó chưa lâu, trên cơ thể xuất hiện nhiều vết thương được gây ra bởi vật tày cứng và vật tày mềm. Tác động ngoại lực này khiến nạn nhân chấn thương sọ não, dập nội tạng, chảy máu toàn bộ khoang bụng và tử vong do mất máu cấp không hồi phục. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi khám nghiệm, công an phát hiện nhiều vết giày còn in trên tấm ga trải giường, đồ đạc trong phòng lộn xộn, xô đổ, chứng tỏ đã có một cuộc vật lộn rất ác liệt. Mở rộng khám nghiệm, công an thu được một dấu vân tay còn mới. Ngoài ra, chiếc điện thoại và xe máy ông L mang theo vẫn còn, điều này giúp cơ quan công an nhận định đây là vụ án giết người, nhưng không phải để cướp tài sản. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Ông L là người địa phương, sở hữu một doanh nghiệp gạch nên có nhiều mối quan hệ. Các điều tra viên đặt ra nhiều giả thuyết, đầu tiên là ông L bị sát hại liên quan đến mâu thuẫn tình ái, thứ hai là do mâu thuẫn làm ăn, nợ nần tiền bạc.. Qua xác minh các mối quan hệ của ông L. cho thấy, nạn nhân không có mâu thuẫn gì nặng nề với ai đến mức phải bị sát hại. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Chủ nhà nghỉ K cho biết, vào thời điểm ông L đến thì anh này đi vắng, chỉ có cô con gái trông ở quầy lễ tân tầng 1. Cô gái này cho biết, vào sáng 21/6 có một đôi nam nữ đến hỏi phòng trọ, tuy nhiên không thuê. Người phụ nữ có hỏi là nhà nghỉ lắp camera không, khi được trả lời là không có thì hai người này rời đi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Chiều cùng ngày, người phụ nữ lúc sáng xuất hiện cùng một cô gái trẻ lạ mặt khác. Hai người hỏi thuê phòng 303. Được một lúc thì ông L đi xe máy đến rồi cũng lên căn phòng này, sau đó đã xảy ra vụ án. Dường như có sự chuẩn bị, nhóm người trên đã không để lại bất cứ dấu vết nào kể từ lúc vào đến khi đi khỏi nhà nghỉ. Rất may, các trinh sát được bà bán nước gần đó cho biết, ngày 21/6 có 1 xe taxi đỗ gần quán, hướng về phía nhà nghỉ K, trên xe có nhóm 5 người cả nam lẫn nữ. Chiều cùng ngày, chiếc xe này di chuyển đến gần nhà nghỉ K rồi tầm vài phút sau từ bên trong xuất hiện cô gái và mấy người đàn ông vội vã leo lên xe đi mất. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng các trinh sát cũng gặp được người lái xe taxi này. Anh ta cho biết, chiều 21/6 có chở 5 người gồm 3 nam, 2 nữ đến nhà nghỉ K ở Bình Xuyên. Sau khi nhóm người đi vào, anh lái xe taxi đợi ở đầu ngõ, một lái sau người phụ nữ ra trước lên xe đợi cùng. Chừng 20 phút sau đó, những người còn lại cũng đi ra và bảo lái xe đi ngay. Anh này đưa nhóm người về Phúc Yên rồi sau đó không biết gì nữa. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cũng thời điểm này, một sự việc đột ngột xảy ra, cô gái tên là Nguyễn Thị Thu Thùy (SN 1993, trú tại Vĩnh Phúc) đến công an đầu thú. Cô gái khai nhận mình là người được cử liên lạc, giăng bẫy để lừa ông L đến nhà nghỉ. Tại đây, nhóm người còn lại đã hành hung, gây nên cái chết cho nạn nhân. Chỉ trong ít phút, cả 4 đối tượng liên quan đến vụ án đã được công an xác định và không lâu sau đó bị bắt giữ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Công an làm rõ, các đối tượng cùng tham gia gây nên cái chết cho ông L gồm: Nguyễn Anh Tú (SN 1986), Nguyễn Thị Mai (SN 1992); Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Thị Thu Thùy, tất cả đều trú tại Vĩnh Phúc. Từ lời khai của các đối tượng cũng như các chứng cứ khác thu thập được, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt khẩn cấp Dương Thị Lan (SN 1963, thời điểm đó đang là Chủ tịch UBND xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Điều đáng chú ý, Lan là vợ của nạn nhân L. Lời khai của nhóm người này thể hiện do bực tức vì chồng mình là ông L có tính trăng hoa nên bà Lan đã nói với Mai muốn "dằn mặt" chồng cho chừa. Mai cùng với Tú đồng ý giúp với chi phí 25 triệu đồng. Để nhanh chóng "hoàn tất" công việc, Mai mua một sim điện thoại mới rồi giả danh tên Hiền quê ở Tuyên Quang và nhắn tin làm quen, nhờ ông L xin việc. Ông L đồng ý rồi hẹn cô gái lạ kia ra nhà nghỉ để bàn việc. Mai bảo Thùy đóng giả là Hiền đến thuê phòng đợi ông L. Nhóm Mai đứng bên ngoài "chờ thời cơ" (c ác đối tượng: Mai - Tú - Thùy). Khi ông L vào phòng với Thùy, cả nhóm Mai xông vào "đánh ghen". Quá trình xô xát, nhóm này đã khiến ông L tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Biết ông L đã chết, cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường. Về phần bà Lan, bà này khai chỉ nhờ nhóm Mai đe dọa, chụp ảnh ông L đi ngoại tình chứ không hề có ý định gây nên cái chết cho chồng. Vụ án khép lại, kẻ phạm tội đã bị pháp luật trừng trị thích đáng, nhưng ẩn sau nó là nhiều nỗi đau sẽ còn ám ảnh những người liên quan. >>> Xem thêm video: Hành trình truy bắt kẻ sát hại đôi nam nữ cạnh chùa vắng. Nguồn: Lý Thùy.