Nổ súng 2 người tử vong tại Quảng Ninh: Mâu thuẫn do tình ái

(Kiến Thức) - Nguyên nhân vụ nổ súng khiến 2 người chết ở Quảng Ninh được xác định do mâu thuẫn cá nhân về tình ái, một trong hai người đã nổ súng bắn tử vong đối phương sau đó tự sát.

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về vụ nổ súng 2 người tử vong tại Quảng Ninh, vào khoảng 23h 45’ngày 7/8/2020, tại tổ 1, khu 4, phường Đại Yên, TP Hạ Long, một số người dân trong khu vực nghe thấy tiếng nổ trước cửa nhà anh Đặng Ngọc Vượng (tức Vững, SN 1976, trú tại tổ 1, khu 4, phường Đại Yên).



Khi mọi người ra xem thì phát hiện anh Vượng tử vong trước cổng nhà, cách đó khoảng 20m có anh Hoàng Đại Long (SN 1973, trú tại tổ 1, khu 4, phường Đại Yên) cũng đã tử vong, cạnh anh Long có 1 khẩu súng AK nghi là hung khí nổ súng 2 người tử vong.

Hiện trường vụ án mạng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hạ Long phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ: 01 khẩu súng AK, 1 hộp tiếp đạn, 08 viên đạn còn nguyên và 6 vỏ đạn.

Nguyên nhân xảy ra vụ nổ súng 2 người tử vong tại Quảng Ninh bước đầu nhận định do mâu thuẫn cá nhân về tình ái; anh Hoàng Đại Long dùng súng bắn anh Đặng Ngọc Vượng, rồi tự sát. Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP Hạ Long phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ án đang được lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Vụ nổ súng cướp BIDV ở Hà Nội: Nhân chứng nói gì?