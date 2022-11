Những vụ vỡ họ trăm tỷ: Kẻ chết, người tan cửa nát nhà

Hai vợ chồng tự tử, nghi do "vỡ họ": Ngày 22/11, gia đình bàng hoàng phát hiện ông Phạm Đức L. (SN 1962) và vợ là bà Dương Thị Th. (SN 1965, trú tại thôn Nghi Dương, xã Ngũ Phúc, TP Hải Phòng) tử vong trong phòng ngủ. Người nhà nạn nhân cho biết, ông L. và bà T. có liên quan đến vụ "vỡ họ" nhiều tỷ đồng ở xã Ngũ Phúc do một người phụ nữ trú tại thôn Xuân Chiếng (xã Ngũ Phúc) làm "chủ họ". Hiện, người phụ nữ này đã bỏ trốn khỏi địa phương. “Vỡ họ” hàng chục tỷ đồng tại Hải Phòng: Sáng 8/9, người dân phát hiện bà Nguyễn Thị T. (SN 1972 ở thôn Xuân Chiếng, xã Ngũ Phúc, chủ họ) đã rời khỏi nhà, không rõ đi đâu và mọi thông tin liên lạc với bà T. đều không có kết quả. Cho rằng bà T. đã trốn họ, hàng trăm người đã kéo đến nhà bà T. để mong lấy lại số tiền gửi, tuy nhiên chủ họ đã “bặt vô âm tín”, khiến người dân như ngồi trên đống lửa. Trước sự việc trên, chính quyền địa phương đã giao lực lượng Công an xã Ngũ Phúc ổn định an ninh trật tự, hướng dẫn người dân liên hệ đúng quy định pháp luật, không có các hành vi gây rối, hủy hoại tài sản hoặc bị các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo, kích động. Lãnh đạo xã Ngũ Phúc cho biết, đã có hơn 200 người chơi họ có đơn trình báo, với số tiền lên tới trên 200 tỷ đồng, hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Vỡ hụi cả trăm tỷ đồng, hàng trăm tiểu thương ở Quảng Nam đứng ngồi không yên: Nhiều ngày qua, hàng trăm tiểu thương tại chợ Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đứng ngồi không yên, bỏ bê cả buôn bán. Các tiểu thương cho biết, mỗi ngày, người góp ít từ 10.000 đến 20.000 đồng, người góp nhiều thì vài trăm ngàn đồng. Khi chủ hụi là bà N.T.M.L (trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên)

"mất tích", người góp ít có nguy cơ bị mất khoảng vài chục triệu hoặc vài trăm triệu, nhưng có nhiều người từ 1 đến 2 tỷ đồng. (1 tiểu thương chia sẻ, ảnh Người lao động)

Nhiều người trên địa bàn huyện Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũng tham gia chơi hụi với bà L.. Nhiều người góp vốn chơi hụi với bà L. cho biết, số tiền trong đường dây hụi lên đến cả trăm tỷ đồng. Ngày 18/11, nhiều tiểu thương tại huyện Duy Xuyên đã đến trụ sở Công an thị trấn Nam Phước để trình báo vụ việc. Ông Văn Bá Thanh, Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên xác nhận bà L.đã vắng mặt tại địa phương khoảng 15 ngày qua, hiện không liên lạc được. (Ảnh nhà bà L. (dịch vụ du lịch Khải Duy) Vỡ hụi 200 tỷ đồng, hơn 800 người khóc ròng: Ngày 4/5/2021, Công an Bình Thuận đã củng cố hồ sơ, xác minh vụ việc liên quan đến đường dây vỡ hụi gần 200 tỷ đồng do bà Lê Thị Lại (57 tuổi ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) làm chủ. Thời điểm phát giác vụ việc, bà Lại làm chủ hụi và chồng hụi với 865 người. Trên cơ sở đơn tố cáo của những người tham gia, Công an tỉnh Bình Thuận xác định bà Lại có hành vi chiếm đoạt số tiền khoảng 200 tỷ đồng. Công an Bình Thuận thông tin thêm đây là vụ việc phức tạp, xảy ra nhiều năm, liên quan nhiều người và số tiền nợ đặc biệt lớn nên cần có thời gian để tập trung xác minh làm rõ. Vỡ họ lên tới hàng trăm tỷ đồng gây rúng động làng quê: Năm 2020, hàng trăm người thôn Bách Phương 3 (xã An Thắng, huyện An Lão, TP Hải Phòng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng, cho rằng họ có nguy cơ bị mất trắng số tiền lên tới gần trăm tỷ đồng, khi chủ họ đã bỏ trốn. Theo đó, hàng trăm người dân đã chơi họ góp cho chủ là bà Hoàng Thị Phượng - người cùng làng. Bà Phượng đã huy động khoảng 300 bát họ, mỗi ngày có khoảng 10 bốc họ được thực hiện, số tiền giao dịch tạm tính trong ngày là 500 triệu đồng. Cũng theo đơn phản ánh, có khoảng chục đối tượng chơi và bốc họ nhiều lần. Người nợ ít nhất là hơn 1 tỷ đồng, người nhiều nhất gần chục tỷ đồng. Những người này hiện không còn ở tại nơi cư trú. Bởi vậy những người chơi họ sau nhiều lần liên lạc với bà Phượng và một số đối tượng khác bất thành, nên phải làm đơn gửi các cơ quan chức năng. Tự tử vì vỡ nợ hơn 120 tỷ, hàng trăm hộ dân hoang mang: Tháng 8/2018, ông Trần Văn Tr (59 tuổi ở thôn Phấn Động, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) chủ hụi đã tự tử vì vỡ nợ. Cụ thể, ông Tr. đã tuyên bố vỡ nợ, hết khả năng thanh toán. Trong khi đó, được biết có hàng trăm người ở xã Tam Đa cho vợ chồng ông Tr vay tiền, người ít có thể vài chục triệu, người nhiều lên đến 5-6 tỷ. Chính quyền địa phương xác nhận có ít nhất 25 hộ gia đình cầm cố sổ đỏ nhà đất để góp họ. (Ảnh minh họa) >>> Xem thêm video: Cả chục người vây bắt chủ hụi vỡ nợ 200 tỉ đồng ở Bình Thuận. Nguồn: ĐTHĐT.

