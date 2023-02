Những vụ nữ sinh ở Hải Phòng...bỗng dưng mất tích

Mới đây, ngày 5/2/2023, UBND xã An Hưng (huyện An Dương, Hải Phòng) nhận được đơn trình báo của gia đình ông N.Q.D. (sinh năm 1973, trú tại An Phong, An Hưng) về việc con gái là N.T.H.H. (sinh năm 2004) mất tích. Tối 4/2, chị H. đi bộ từ nhà ra khu vực chân cầu Kiền (cách nhà khoảng hơn 3 km) nhưng đến đêm không thấy về. Người nhà gọi điện nhưng không ai nghe máy nên đã chia nhau đi tìm và phát hiện áo khoác, điện thoại, ví tiền cùng chiếc ô của chị H. tại vị trí giữa cầu Kiền.

(Ảnh minh họa, nguồn: Internet) Ông N.Q.D. cho biết, sau khi H. mất tích, gia đình có kiểm tra điện thoại của con gái, phát hiện H. tham gia mua bán trên mạng xã hội và bị lừa hơn 100 triệu đồng. Đến hơn 14h ngày 9/2, gia đình cùng lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể N.T.H.H. trên sông Cấm (gần chân cầu Kiền, giáp ranh quận Hồng Bàng và huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Lực lượng công an vẫn đang khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ. Trước đó, vào đầu tháng 7/2021, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc một nữ sinh lớp 9 trên địa bàn huyện Tiên Lãng mất tích bí ẩn sau khi xin đi học thêm. Xác nhận sự việc trên, anh P.Đ.C. (trú tại thôn Trà Đông, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng) cho biết, con gái anh là P.T.T.P. (14 tuổi) xin phép gia đình đi học thêm sau đó không thấy trở về nhà. (Ảnh:daidoanket.vn) Anh C. cho biết thêm, trước khi xảy ra sự việc, P. không có biểu hiện gì bất thường. Hằng ngày, P. vẫn vui vẻ, phụ giúp bố mẹ việc nhà, đi đâu đều xin phép. Phía gia đình đã làm đơn trình báo kèm hình ảnh của con lên Công an huyện Tiên Lãng nhờ giúp đỡ tìm kiếm. Cháu P.T.T.P. sau đó đã được tìm thấy vào chiều tối 5/7, tại nhà một bạn học ở huyện Tiên Lãng. P. cùng một vài bạn đến nhà một bạn học chơi, rồi sợ bị mắng nên không dám về nhà. Trước đó nữa, vào giữa tháng 9/2020, cháu P.T.K.N. con gái anh P.V.B (ở xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, là học sinh lớp 10 trường THPT Kiến Thụy) bị mất tích sau khi xin phép đi liên hoan lớp. (Ảnh:Zingnews) Theo gia đình cho biết, vào sáng ngày 13/9, cháu N. xin phép gia đình đi liên hoan lớp nhưng gia đình không thấy cháu trở về. Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả, gia đình đã trình báo sự việc cháu N. mất tích tới cơ quan công an. Ngày 14/9, gia đình nhận được một số nguồn tin cho hay, N. đã bị một số đối tượng ép lên một chiếc xe khách 16 chỗ chạy tuyến Hải Phòng – Hà Nội. Anh B. cũng đã liên lạc với nhà xe và được biết nhà xe đã trả cháu N. và một số người đi cùng tại khu vực gần Bệnh viện K cơ sở 3 (Tân Triều, Hà Nội). Cháu N. sau đó đã được tìm thấy tại Lạng Sơn, cách biên giới khoảng 10 km (Ảnh minh họa, nguồn: Internet) Ngày 16/9/2020, tài khoản Facebook cá nhân có tên Ngọc Tân đã đăng tải bài viết trên hội nhóm Kiến Thụy với nội dung, cháu gái tài khoản này là P.T.P.A. (SN 2005, HKTT tại thôn Đại Lộc, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy) đã rời nhà từ trưa 15/9 đến nay vẫn chưa về và mong muốn cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm. Sau khi đăng tải thông tin, nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, gia đình P.A. đã được, vào lúc 0h ngày 15/9, P.A. có xuất hiện tại quán ăn đêm khu vực Ngã tư thị trấn An Dương (huyện An Dương) cùng hai thanh niên tóc nhuộm vàng. Chính quyền địa phương sau đó đã vào cuộc tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm nữ này. Ảnh: CTV >>> Mời độc giả xem thêm video Thanh niên nghi ngáo đá nhảy xuống sông mất tích (Nguồn: THĐT)

