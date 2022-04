Những vụ mâu thuẫn tình ái mang lửa đi trả thù

Mua 18 lít dầu đốt nhà bạn gái: Ngày 2/4/2022, Công an phường 2, quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đã lập hồ sơ xử lý nam thanh niên tên H. (26 tuổi) về hành vi hủy hoại tài sản. H. là đối tượng đổ dầu, phóng hỏa đốt nhà bạn gái khiến căn nhà cháy rụi, đổ sập hoàn toàn vào trưa 26/3. Do mâu thuẫn tình cảm với chị T. (23 tuổi), anh H. đã mua 18 lít dầu rồi tìm đến nhà chị T. trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2 để "nói chuyện". H. nổi nóng nên đã lấy dầu đã chuẩn bị sẵn tưới ra nhà và châm lửa đốt. Bố đẻ khống chế con gái 7 tuổi, dọa đốt nhà vì người tình: Ngày 2/4/2022, Công quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lê Xuân Dân (SN 1982) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo đó, gọi điện cho người tình không được, nảy sinh ghen tuông, Lê Xuân Dân đã mua xăng về đổ ra nền nhà, khống chế con gái 7 tuổi, đe dọa đốt nhà nhằm gây áp lực để được gặp người tình. Rất may công an đã kịp thời ngăn chặn hành vi của Dân. Phóng hỏa đốt xóm trọ của người yêu: Ngày 31/3/2022, Trần Thị Thanh Hải (SN 1993) phóng hỏa đốt xe máy tại một xóm trọ trê địa bàn phường Phú Đô, Nam Từ Liêm (Hà Nội) khiến 5 người bị thương (trong đó có 2 trẻ em) và một người tử vong. Hải khai nhận bản thân đang mang thai nhưng không được gia đình bạn trai ủng hộ, dẫn đến mâu thuẫn và trả thù bằng cách đốt xe máy của người nhà gia đình bạn trai. Tuy nhiên, qua kiểm tra cơ quan công an xác định Hải không có thai. Đốt nhà bạn gái, nghi do mâu thuẫn tình cảm: Ngày 26/3/2022, công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) lấy lời khai đối tượng tình nghi tẩm xăng đốt căn nhà của bạn gái trong hẻm đường Bùi Hữu Nghĩa (phường 2, quận Bình Thạnh) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Nguyên nhân được xác định là thanh niên này có quan hệ tình cảm với cô gái và có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hành động phóng hỏa. Đổ xăng đốt bạn gái vì mâu thuẫn: Ngày 20/12/2021, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Lê Anh Cường (22 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Cường là tài xế lái xe tải cho một gia đình ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Cường quen biết, nảy sinh tình cảm với một cô gái trong gia đình này là chị N., 22 tuổi. Do mâu thuẫn tình cảm, Cường đổ xăng lên người chị N. và bật lửa đốt. Nạn nhân đang bị thương nặng, diện tích bỏng khoảng 50%. Ghen tuông đốt nhà làm 4 người chết: Ngày 2/11/2021, do ghen tuông nên Lê Minh Ngọc (56 tuổi) dùng khoảng 2 lít xăng đổ xuống phòng ngủ của bà Lan (vợ), chị Hà (con gái) và cháu Tr (cháu ngoại) đang ngủ trong phòng rồi châm lửa đốt khiến cả 4 người tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông Ngọc ghen tuông nên tự khóa cửa rồi phóng hỏa đốt nhà để tự tử. Chồng khóa cửa nhốt vợ rồi đốt nhà: Ngày 1/11/2021, do ghen tuông, ông N.P.T. (51 tuổi, huyện Châu Phú, An Giang) đã đánh đập vợ và khóa trái cửa đốt nhà. Vụ việc khiến bà N. bị bỏng hơn 80% nên được chuyển đi TP.HCM cấp cứu. Còn ông T. ngay sau đó cũng được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc. Đốt nhà do ghen tuông: Ngày 5/9/2021, bà Võ Thị Nga (49 tuổi, ngụ khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) cùng con gái và cháu ngoại đang ngủ thì phát hiện nhà bị bốc cháy. Đối tượng gây án là Nguyễn Văn Dũng (48 tuổi). Nguyên nhân dẫn đến vụ phóng hỏa là do Dũng bực tức khi con gái bà Võ Thị Nga (người tình của Dũng) đã lấy laptop của Dũng sử dụng. Dũng còn ghen tuông khi thấy bà Nga thường xuyên ra ngoài nên nghi ngờ ngoại tình. Đổ xăng đốt nhà người tình cũ: Bùi Sĩ Công (SN 1983), trú xã Nghi Phú (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) và chị Nguyễn Thị T. từng có quan hệ tình cảm. Do không thể giải quyết mâu thuẫn, 12h trưa 30/7/2019, Công mang theo can xăng 10 lít đến nhà chị T. yêu cầu chị này ra ngoài để nói chuyện nhưng không được đáp ứng. Bực tức, Công đổ xăng trước cửa phòng ngủ ở tầng 1 rồi châm lửa, sau đó bỏ chạy. Vụ cháy khiến 5 người trong phòng bị thương.

Mua 18 lít dầu đốt nhà bạn gái: Ngày 2/4/2022, Công an phường 2, quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đã lập hồ sơ xử lý nam thanh niên tên H. (26 tuổi) về hành vi hủy hoại tài sản. H. là đối tượng đổ dầu, phóng hỏa đốt nhà bạn gái khiến căn nhà cháy rụi, đổ sập hoàn toàn vào trưa 26/3. Do mâu thuẫn tình cảm với chị T. (23 tuổi), anh H. đã mua 18 lít dầu rồi tìm đến nhà chị T. trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2 để "nói chuyện". H. nổi nóng nên đã lấy dầu đã chuẩn bị sẵn tưới ra nhà và châm lửa đốt. Bố đẻ khống chế con gái 7 tuổi, dọa đốt nhà vì người tình: Ngày 2/4/2022, Công quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lê Xuân Dân (SN 1982) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo đó, g ọi điện cho người tình không được, nảy sinh ghen tuông, Lê Xuân Dân đã mua xăng về đổ ra nền nhà, khống chế con gái 7 tuổi, đe dọa đốt nhà nhằm gây áp lực để được gặp người tình. Rất may công an đã kịp thời ngăn chặn hành vi của Dân. Phóng hỏa đốt xóm trọ của người yêu: Ngày 31/3/2022, Trần Thị Thanh Hải (SN 1993) phóng hỏa đốt xe máy tại một xóm trọ trê địa bàn phường Phú Đô, Nam Từ Liêm (Hà Nội) khiến 5 người bị thương (trong đó có 2 trẻ em) và một người tử vong. Hải khai nhận bản thân đang mang thai nhưng không được gia đình bạn trai ủng hộ, dẫn đến mâu thuẫn và trả thù bằng cách đốt xe máy của người nhà gia đình bạn trai. Tuy nhiên, qua kiểm tra cơ quan công an xác định Hải không có thai. Đốt nhà bạn gái, nghi do mâu thuẫn tình cảm: N gày 26/3/2022, công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) lấy lời khai đối tượng tình nghi tẩm xăng đốt căn nhà của bạn gái trong hẻm đường Bùi Hữu Nghĩa (phường 2, quận Bình Thạnh) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Nguyên nhân được xác định là thanh niên này có quan hệ tình cảm với cô gái và có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hành động phóng hỏa. Đổ xăng đốt bạn gái vì mâu thuẫn: Ngày 20/12/2021, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Lê Anh Cường (22 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Cường là tài xế lái xe tải cho một gia đình ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Cường quen biết, nảy sinh tình cảm với một cô gái trong gia đình này là chị N., 22 tuổi. Do mâu thuẫn tình cảm, Cường đổ xăng lên người chị N. và bật lửa đốt. Nạn nhân đang bị thương nặng, diện tích bỏng khoảng 50%. Ghen tuông đốt nhà làm 4 người chết: Ngày 2/11/2021, do ghen tuông nên Lê Minh Ngọc (56 tuổi) dùng khoảng 2 lít xăng đổ xuống phòng ngủ của bà Lan (vợ), chị Hà (con gái) và cháu Tr (cháu ngoại) đang ngủ trong phòng rồi châm lửa đốt khiến cả 4 người tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông Ngọc ghen tuông nên tự khóa cửa rồi phóng hỏa đốt nhà để tự tử. Chồng khóa cửa nhốt vợ rồi đốt nhà: Ngày 1/11/2021, do ghen tuông, ông N.P.T. (51 tuổi, huyện Châu Phú, An Giang ) đã đánh đập vợ và khóa trái cửa đốt nhà. Vụ việc khiến b à N. bị bỏng hơn 80% nên được chuyển đi TP.HCM cấp cứu. Còn ông T. ngay sau đó cũng được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc. Đốt nhà do ghen tuông: Ngày 5/9/2021 , bà Võ Thị Nga (49 tuổi, ngụ khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) cùng con gái và cháu ngoại đang ngủ thì phát hiện nhà bị bốc cháy. Đối tượng gây án là Nguyễn Văn Dũng (48 tuổi). N guyên nhân dẫn đến vụ phóng hỏa là do Dũng bực tức khi con gái bà Võ Thị Nga (người tình của Dũng) đã lấy laptop của Dũng sử dụng. Dũng còn ghen tuông khi thấy bà Nga thường xuyên ra ngoài nên nghi ngờ ngoại tình . Đổ xăng đốt nhà người tình cũ: Bùi Sĩ Công (SN 1983), trú xã Nghi Phú (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) và chị Nguyễn Thị T. từng có quan hệ tình cảm. Do không thể giải quyết mâu thuẫn, 12h trưa 30/7/2019, Công mang theo can xăng 10 lít đến nhà chị T. yêu cầu chị này ra ngoài để nói chuyện nhưng không được đáp ứng. Bực tức, Công đổ xăng trước cửa phòng ngủ ở tầng 1 rồi châm lửa, sau đó bỏ chạy. Vụ cháy khiến 5 người trong phòng bị thương.