Những vụ dùng súng cướp ngân hàng táo tợn và cái kết

Nam thanh niên dùng súng cướp ngân hàng tại Đà Nẵng: khoảng 11h ngày 20/4, một nam thanh niên cầm súng, roi điện đi vào chi nhánh ngân hàng trên đường Đống Đa (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Tại đây, đối tượng dùng súng uy hiếp nhân viên và yêu cầu đưa tiền. Sau khi lấy được tiền, người này bỏ vào bao nylon rồi lên xe máy rời khỏi ngân hàng. (Ảnh cắt từ clip) Tại thời điểm trên, ngân hàng có 6 nhân viên bao gồm cả bảo vệ. Theo một nhân viên làm việc tại ngân hàng, kẻ cướp đã kéo sập cửa ra vào và uy hiếp để lấy tiền. Tất cả hình ảnh được camera ghi lại. Nhận tin báo xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Ban Chỉ huy Công an quận Hải Châu lập tức chỉ đạo lực lượng các đơn vị nhanh chóng đến hiện trường, vào cuộc điều tra, phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, tổ chức truy bắt đối tượng với quyết tâm cao nhất. 3 đối tượng dùng súng cướp ngân hàng ở TP HCM: Chiều 3/3, Hà Vỹ Toàn (33 tuổi, ngụ quận 5); Trương Minh Thiện (34 tuổi, ngụ quận 1, tạm trú quận 8) và Trương Vĩnh Xương (34 tuổi, ngụ quận 5, TP HCM) đi xe đến trước chi nhánh ngân hàng Sacombank ở đường Phạm Thế Hiển, quận 8, TP HCM một người đứng chờ bên ngoài, hai người còn lại đi vào trong. Những nghi can này đã rút súng uy hiếp bảo vệ và yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền. Tuy nhiên, vì run sợ nên chưa cướp được tiền, các đối tượng này đã chạy ra ngoài lên xe thoát thân. Khi nhận tin báo, công an đã vào cuộc, đến rạng sáng 4/3 đã bắt giữ được Thiện, Xương. Toàn bỏ trốn, nhưng khi biết tin đồng bọn sa lưới và đang bị công an truy lùng gắt gao, đến trưa ngày 7/3 đã ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi.



Dùng súng xông vào ngân hàng nã đạn cướp tiền: Sáng 17/4, một đối tượng vào Chi nhánh ngân hàng Sacombank nằm trên Quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương nhưng không giao dịch gì mà nói ngồi ở đây để chờ bạn. Khi gần hết giờ giao dịch, đối tượng bất ngờ rút súng khống chế ngân viên ngân hàng buộc đưa tiền rồi bỏ tiền vào ba lô. Lực lượng bảo vệ của chi nhánh ngân hàng tìm cách khống chế bắt giữ tên cướp. Để tẩu thoát, tên cướp đã rút súng bắn nhiều phát khiến một bảo vệ bị thương, nhưng sau đó tên cướp đã bị khống chế. Đối tượng bị bắt giữ được xác định là Nguyễn Tấn Phong (SN 2000, quê Tây Ninh), tang vật thu giữ 1 khẩu súng, 6 viên đạn cùng số tiền 700 triệu đồng vừa cướp được. Dùng súng nhựa cướp tiền trong ngân hàng ở Đồng Nai: Ngày 28/12, Từ Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP Biên Hòa) đã dùng súng nhựa xông vào Phòng giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) - chi nhánh huyện Vĩnh Cửu Bắc, tỉnh Đồng Nai. Khi đến trước quầy giao dịch, đối tượng bất ngờ giơ khẩu súng hướng về các nhân viên trong quầy, uy hiếp để cướp tài sản. Tuy nhiên, lúc này có nhiều người dân đang đến giao dịch tại đây tri hô nên đối tượng bỏ chạy ra ngoài. Trong lúc tẩu thoát, đối tượng còn chĩa súng về lực lượng bảo vệ. Theo thông tin ban đầu, đối tượng cướp khoảng 20 triệu đồng của một người dân đến giao dịch tại đây. Ngày 4/1, Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Từ Thanh Tùng. Dùng súng giả xông vào uy hiếp nhân viên, cướp ngân hàng: Ngày 15/11/2022, Công an phường 2, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp nhận tin báo về việc đang có một đối tượng dùng súng và bom tự chế khống chế nhân viên và cướp tiền tại một ngân hàng trên địa bàn. Lực lượng Công an phường 2 và Công an TP Sa Đéc đã ngay lập tức triển khai lực lượng và bắt giữ tên cướp ngay tại hiện trường. Đối tượng này khai tên là Trần Thanh Luân (SN 1997, ngụ địa phương). Qua làm việc ban đầu, Trần Thanh Luân khai nhận, chiều 15/11, Luân đón xe bus đi từ xã Tân Khánh Đông đến trạm trước chợ thực phẩm (gần Ngân hàng Sacombank) thì xuống xe đi vào ngân hàng giả vờ giao dịch, chuyển tiền. Thấy vắng khách, Luân đã dùng súng và bom tự chế khống chế, yêu cầu các nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô. Trong khi các nhân viên ngân hàng để 1,75 tỷ đồng vào ba lô thì lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng. Nổ súng, cướp tiền ở ngân hàng ở Đồng Nai: Ngày 8/9/2022, Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hóa; hiện ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) mặc đồng phục đen, đeo khẩu trang trùm kín mặt, đội mũ bảo hiểm vào Phòng giao dịch Tam Phước của Ngân hàng Vietcombank, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sau khi quan sát, đối tượng này đi đến quầy giao dịch rồi giơ súng bắn chỉ thiên, sau đó chĩa súng uy hiếp một nhân viên để buộc đưa tiền. Nghe tiếng súng nổ, nhiều người trong ngân hàng chạy ra ngoài, có một bảo vệ từ bên ngoài chạy vào liền bị đối tượng chĩa súng đe dọa. Sau khi thấy nhân viên ngân hàng lấy tiền trong két sắt bỏ lên bàn, đối tượng này lấy nhiều cọc tiền bỏ vào túi rồi chạy ra ngoài. Một số người đuổi theo nhưng tên cướp đã nổ súng khiến những người này đành đứng lại. Tên cướp lên xe phóng đi hướng huyện Long Thành thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Kết quả kiểm đếm tiền trong ngày giao dịch xác định tên cướp đã lấy đi khoảng 800 triệu đồng. Mang súng, cướp ngân hàng ở Hải Phòng: Chiều 11/5/2022, tại phòng giao dịch ngân hàng trên đường Lạch Tray, Ngô Quyền, TP Hải Phòng, một đối tượng nam giới cao khoảng 1m70, bịt mặt, đeo theo túi chéo ngang người, cầm súng lao vào Phòng Giao dịch của ngân hàng, khống chế bảo vệ, nhân viên phòng giao dịch để cướp tài sản. Sau khi nhân viên ngân hàng ấn chuông báo động, đối tượng bỏ chạy vào ngõ 72 Lạch Tray, liền kề với phòng giao dịch của ngân hàng. Công an xác định, đối tượng gây án có đặc điểm nhân dạng tương đối giống với Đào Anh Tuấn (sinh năm 1973, hiện ở tại số 43/275 đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền). Công an quận Ngô Quyền xác định, đối tượng đang có mặt tại nhà nên đã triển khai lực lượng bắt giữ tượng an toàn. Tang vật thu giữ được là 1 khẩu súng. Cuối tháng 5/2022, Tuấn bị Công an quận Ngô Quyền khởi tố, bắt tạm giam. >>> Mời độc giả xem thêm video Bảo vệ, nhân viên, khách hàng phối hợp bắt tên cướp ngân hàng (Nguồn: Kienthucnet):

