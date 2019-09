Những tướng công an, quân đội sai phạm... bị “vào lò”?

1. Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) mới đây đã bị khởi tố thêm tội "Ra quyết định trái pháp luật" do có vi phạm liên quan đến việc bán vật chứng trong vụ án Trương Huy Liệu và đồng phạm về tội buôn lậu và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đáng chú ý, hiện ông Vĩnh đang phạm nhân đang chấp hành án phạt 9 năm tù trong vụ đánh bạc nghìn tỷ liên quan Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam. 2. Cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng C50 hiện cũng đang chấp hành án phạt tù 10 năm liên quan vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu. Trong vụ án này, ông Nguyễn Thanh Hóa không chỉ tiếp tay cho trùm cờ bạc, bị cáo đã ngoan cố, không thành khẩn khai báo, đổ tội cho người khác. 3. Cựu thượng tướng Trần Việt Tân, Cựu thứ trưởng Bộ Công an bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên án 36 tháng tù giam về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") thâu tóm nhà đất công sản ở TP HCM và Đà Nẵng. Kết luận điều tra cho thấy ông Trần Việt Tân được xác định là người ký nhiều văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho Vũ "nhôm" thâu tóm nhà đất công sản, gây thiệt hại lớn cho nhà nước. 4. Cũng liên quan đến vụ án Vũ nhôm, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án Cựu thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành 30 tháng tù giam tại phiên xét xử ngày 13/6/2019. Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Bùi Văn Thành giữ chức vụ cao trong ngành công an nhưng không giữ được phẩm chất, đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm nên gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo cần có thời gian cải tạo, suy ngẫm, làm gương cho toàn xã hội. Mức án tòa cấp sơ thẩm tuyên với bị cáo đã được xem xét, nương nhẹ, vì thế cấp phúc thẩm không có căn cứ chấp nhận kháng cáo. 5. Cựu trung tướng Phan Hữu Tuấn, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục V cũng bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên án bốn năm tù giam do có những sai phạm liên quan vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) thâu tóm nhiều công sản, đất đắc địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. 6. Tại kỳ họp thứ 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ 3 -6/12/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Trung tướng Nguyễn Công Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Trung tướng Nguyễn Văn Ba, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an và Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an. Trong ảnh: ông Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Công Sơn, Lê Đình Nhường và Đặng Ngọc Nghĩa. 7. Tại kỳ họp 32, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Trong ảnh: Thíếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa. (Nguồn: Quochoi.vn) Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (từ tháng 04/2005 - 01/2012), Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Nam Đông - A Lưới, dẫn đến công trình kém chất lượng, nhiều đoạn đường bị hư hỏng nặng, không sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, quân đội và cá nhân đồng chí Thiếu tướng. 8. Tại kỳ họp thứ 30 của Ủy ban kiểm tra TƯ từ ngày 17 đến 19/10/2018, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Thiếu tướng Phan Tấn Tài, do trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 7 đã ký hợp đồng chuyển nhượng 02 khu đất quốc phòng do Quân khu 7 đang quản lý, sử dụng cho doanh nghiệp khi chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Thiếu tướng Phan Tấn Tài. Nguồn ảnh: Tỉnh ủy Bình Phước. 9. Tại kỳ họp thứ 28 từ ngày 24-26/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân. Ông Thanh chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015; chịu trách nhiệm trong việc xét duyệt danh sách hưởng chính sách nhà ở, đất ở của quân đội, trong đó có một số trường hợp không đúng đối tượng theo quy định. 10. Ngày 28/7/2018, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Thượng tướng Phương Minh Hoà nguyên ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; nguyên Bí thư Đảng uỷ - Chính uỷ, nguyên Phó bí thư Đảng uỷ - Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân bằng hình thức cảnh cáo. 11. Tại kỳ họp 28, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an. Trung tướng Lê Văn Minh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trung tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục IV; Trung tướng Ksor Nham, Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục IV; Trung tướng Vũ Thuật, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục IV cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cần phải tiến hành kiểm điểm, xem xét trách nhiệm theo quy định. 12. Tại kỳ họp thứ 29 diễn ra từ 10-12/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an (Tổng cục IV) và cá nhân liên quan về các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Trung tướng Bùi Xuân Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục IV. 13. Ngày 21/6, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật đô đốc Nguyễn Văn Hiến- nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải Quân bằng hình thức cách chức các chức vụ: Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương nhiệm kỳ 2005 - 2010; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 - 2010 (gồm Phó bí thư Đảng uỷ, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy và Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 - 2010). Đồng thời, Bộ Chính trị yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về chính quyền đối với ông Nguyễn Văn Hiến tương ứng với kỷ luật đảng theo quy định. 14. Ngày 19/6, tại Hà Nội, Ban Bí thư họp đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình, nguyên Uỷ viên T.Ư Đảng, nguyên Uỷ viên Đảng uỷ Quân sự T.Ư, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chính uỷ Quân chủng Hải quân. Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình, trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên T.Ư Đảng, Uỷ viên Đảng uỷ Quân sự T.Ư, Bí thư Đảng uỷ Quân chủng Hải quân (từ tháng 11/2005 đến tháng 1/2008), Chính uỷ Quân chủng Hải quân, chịu trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 - 2010. 15. Mới đây, ngày 12/9, Bộ Công an đã công bố quyết định cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đối với đại tá Huỳnh Tiến Mạnh. Trước đó ít ngày, Ban bí thư quyết định kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với đại tá Huỳnh Tiến Mạnh do có nhiều sai phạm trong 2 nhiệm kỳ làm Phó giám đốc (năm 2010 - 2015) và Giám đốc (năm 2015 - 2020). Ủy ban kiểm tra Trung ương xác định ông Mạnh chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng và các quy định của Bộ Công an về công tác điều tra hình sự; để nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh vi phạm kỷ luật và pháp luật; vi phạm trong công tác cán bộ.

1. Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) mới đây đã bị khởi tố thêm tội "Ra quyết định trái pháp luật" do có vi phạm liên quan đến việc bán vật chứng trong vụ án Trương Huy Liệu và đồng phạm về tội buôn lậu và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đáng chú ý, hiện ông Vĩnh đang phạm nhân đang chấp hành án phạt 9 năm tù trong vụ đánh bạc nghìn tỷ liên quan Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam. 2. Cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng C50 hiện cũng đang chấp hành án phạt tù 10 năm liên quan vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu. Trong vụ án này, ông Nguyễn Thanh Hóa không chỉ tiếp tay cho trùm cờ bạc, bị cáo đã ngoan cố, không thành khẩn khai báo, đổ tội cho người khác. 3. Cựu thượng tướng Trần Việt Tân, Cựu thứ trưởng Bộ Công an bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên án 36 tháng tù giam về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") thâu tóm nhà đất công sản ở TP HCM và Đà Nẵng. Kết luận điều tra cho thấy ông Trần Việt Tân được xác định là người ký nhiều văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho Vũ "nhôm" thâu tóm nhà đất công sản, gây thiệt hại lớn cho nhà nước. 4. Cũng liên quan đến vụ án Vũ nhôm, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án Cựu thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành 30 tháng tù giam tại phiên xét xử ngày 13/6/2019. Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Bùi Văn Thành giữ chức vụ cao trong ngành công an nhưng không giữ được phẩm chất, đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm nên gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo cần có thời gian cải tạo, suy ngẫm, làm gương cho toàn xã hội. Mức án tòa cấp sơ thẩm tuyên với bị cáo đã được xem xét, nương nhẹ, vì thế cấp phúc thẩm không có căn cứ chấp nhận kháng cáo. 5. Cựu trung tướng Phan Hữu Tuấn, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục V cũng bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên án bốn năm tù giam do có những sai phạm liên quan vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) thâu tóm nhiều công sản, đất đắc địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. 6. Tại kỳ họp thứ 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ 3 -6/12/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Trung tướng Nguyễn Công Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Trung tướng Nguyễn Văn Ba, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an và Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an. Trong ảnh: ông Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Công Sơn, Lê Đình Nhường và Đặng Ngọc Nghĩa. 7. Tại kỳ họp 32, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Trong ảnh: Thíếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa. (Nguồn: Quochoi.vn) Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (từ tháng 04/2005 - 01/2012), Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Nam Đông - A Lưới, dẫn đến công trình kém chất lượng, nhiều đoạn đường bị hư hỏng nặng, không sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, quân đội và cá nhân đồng chí Thiếu tướng. 8. Tại kỳ họp thứ 30 của Ủy ban kiểm tra TƯ từ ngày 17 đến 19/10/2018, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Thiếu tướng Phan Tấn Tài, do trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 7 đã ký hợp đồng chuyển nhượng 02 khu đất quốc phòng do Quân khu 7 đang quản lý, sử dụng cho doanh nghiệp khi chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Thiếu tướng Phan Tấn Tài. Nguồn ảnh: Tỉnh ủy Bình Phước. 9. Tại kỳ họp thứ 28 từ ngày 24-26/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân. Ông Thanh chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015; chịu trách nhiệm trong việc xét duyệt danh sách hưởng chính sách nhà ở, đất ở của quân đội, trong đó có một số trường hợp không đúng đối tượng theo quy định. 10. Ngày 28/7/2018, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Thượng tướng Phương Minh Hoà nguyên ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; nguyên Bí thư Đảng uỷ - Chính uỷ, nguyên Phó bí thư Đảng uỷ - Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân bằng hình thức cảnh cáo. 11. Tại kỳ họp 28, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an. Trung tướng Lê Văn Minh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trung tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục IV; Trung tướng Ksor Nham, Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục IV; Trung tướng Vũ Thuật, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục IV cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cần phải tiến hành kiểm điểm, xem xét trách nhiệm theo quy định. 12. Tại kỳ họp thứ 29 diễn ra từ 10-12/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an (Tổng cục IV) và cá nhân liên quan về các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Trung tướng Bùi Xuân Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục IV. 13. Ngày 21/6, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật đô đốc Nguyễn Văn Hiến - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải Quân bằng hình thức cách chức các chức vụ: Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương nhiệm kỳ 2005 - 2010; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 - 2010 (gồm Phó bí thư Đảng uỷ, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy và Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 - 2010). Đồng thời, Bộ Chính trị yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về chính quyền đối với ông Nguyễn Văn Hiến tương ứng với kỷ luật đảng theo quy định. 14. Ngày 19/6, tại Hà Nội, Ban Bí thư họp đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình, nguyên Uỷ viên T.Ư Đảng, nguyên Uỷ viên Đảng uỷ Quân sự T.Ư, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chính uỷ Quân chủng Hải quân. Phó đô đốc Nguyễn Văn Tình, trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên T.Ư Đảng, Uỷ viên Đảng uỷ Quân sự T.Ư, Bí thư Đảng uỷ Quân chủng Hải quân (từ tháng 11/2005 đến tháng 1/2008), Chính uỷ Quân chủng Hải quân, chịu trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 - 2010. 15. Mới đây, ngày 12/9, Bộ Công an đã công bố quyết định cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đối với đại tá Huỳnh Tiến Mạnh. Trước đó ít ngày, Ban bí thư quyết định kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với đại tá Huỳnh Tiến Mạnh do có nhiều sai phạm trong 2 nhiệm kỳ làm Phó giám đốc (năm 2010 - 2015) và Giám đốc (năm 2015 - 2020). Ủy ban kiểm tra Trung ương xác định ông Mạnh chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng và các quy định của Bộ Công an về công tác điều tra hình sự; để nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh vi phạm kỷ luật và pháp luật; vi phạm trong công tác cán bộ.