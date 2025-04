Top quái vật rùng rợn mãi mãi con người không tóm được

Bigfoot hay còn gọi Sasquatch là một trong những quái vật rùng rợn mà giới khoa học cũng như công chúng đã và đang truy tìm. Sinh vật bí ẩn này được các nhân chứng mô tả cao khoảng 2-3m, nặng hơn 200 kg. Quái vật Bigfoot có hình dáng giống vượn, có thể đi thẳng trên hai chân. Nó thỉnh thoảng xuất hiện trong các khu rừng hẻo lánh ở Bắc Mỹ. Trong nhiều thập kỷ gần đây, các chuyên gia nỗ lực tìm kiếm các manh mối nhằm xác thực sự tồn tại của Bigfoot nhưng đến nay vẫn chưa thành công. Nổi tiếng không kém quái vật Bigfoot là quái vật thú bí ẩn được báo cáo ẩn náu bên dưới hồ Loch Ness ở Scotland. Sinh vật này được đặt theo tên hồ Loch Ness hoặc gọi là Nessie. Quái vật hồ Loch Ness được các nhân chứng báo xuất hiện lần đầu vào những năm 1930 gây chú ý với cơ thể to lớn và một chiếc cổ rất dài. Nessie thỉnh thoảng trồi lên mặt nước để lộ chiếc cổ dài. Một số ghi chép rằng, quái vật hồ Loch Ness từng vài lần tấn công tàu thuyền của người dân khi họ dạo chơi trên hồ. Dù các chuyên gia đã thực hiện nhiều nghiên cứu tại hồ Loch Ness nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy bằng chứng khoa học để chứng minh sinh vật này có thật. Chupacabra (trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là "kẻ hút máu dê") là sinh vật bí ẩn được báo cáo xuất hiện ở Puerto Rico vào những năm 1990. Quái thú này đã cắn chết nhiều con dê và hút sạch máu của chúng một cách bí ẩn. Được mô tả có hình dáng giống kangaroo, Chupacabra có răng nanh nhọn hoắt và hai mắt đỏ sọc như máu. Sự xuất hiện của sinh vật này khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng suốt một thời gian dài. Trong thời gian từ 11/1966 đến năm 1968, một số người dân ở phía nam Virginia, Mỹ chạm trán sinh vật kỳ bí có tên Mothman. Theo lời kể các nhân chứng, quái thú này cao hơn 2m và có đôi cánh rộng hơn 3m. Mothman có vảy, da màu xám, đôi mắt to màu đỏ. Nó có thể bay với tốc độ cực nhanh và có tiếng rít nghe rất đáng sợ khi có thể gây nhiễu sóng truyền hình, vô tuyến. "Quỷ Jersey" là quái vật kỳ bí được báo cáo xuất hiện ở New Jersey, Mỹ vào những năm đầu thế kỷ 20. Một số nghiên cứu ước tính có hơn 2.000 người dân từng chạm trán sinh vật kỳ bí này. Cao hơn 1m, "Quỷ Jersey" khiến nhiều người ám ảnh khi có phần đầu giống như của chó trong khi khuôn mặt giống ngựa. Nó có chiếc cổ dài và đôi cánh rộng 0,6m. Mời độc giả xem video: Khai quật quái vật ăn thịt kỷ Jura xuất hiện từ dòng dõi “ma”. Video do Báo Tri thức & Cuộc sống thực hiện.

