Những tụ điểm karaoke, massage "gợi dục" từng bị triệt phá tại Hà Nội

1. Nữ nhân viên Rose Vip Massage khỏa thân trong phòng với khách: Tháng 6/2019, Rose Vip Massage địa chỉ số 1 ngõ 431 Âu Cơ (quận Tây Hồ) bị phản ánh về việc nhân viên tại đây phục vụ khác từ A - Z. Muốn vào phòng thì các thượng đế phải bỏ ra giá vé từ 500.000đ đến 700.000đ. Để có một cuộc "vui vẻ" đúng nghĩa thì khách hàng phải bỏ ra một số tiền “bo” bằng tiền vé phòng. (Ảnh Phapluatplus) Chỉ cần một cái gật đầu nữ nhân viên đã lột sạch quần áo và xả nước vào bồn, bật máy xông hơi. Táo bạo hơn, cô gái còn lả lướt tiến đến chủ động cởi quần áo giúp cho "thượng đế" để vào phòng xông hơi. Tụ điểm Massage kích dục trên chỉ nằm cách trụ sở Công an phường Nhật Tân khoảng 20m. (Ảnh Phapluatplus) 2. "Xẻ thịt" Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Từ Liêm làm tụ điểm ăn chơi: Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Từ Liêm (phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm) trước đây bị phản ánh “xẻ thịt” cho thuê làm các dịch vụ kinh doanh. (Ảnh Lao Động)Ngoài massage kích dục, bar "tay vịn", khu vực này còn có nhà hàng ăn uống, quán billard và khu vực để xe, bít nghẹt khoảng sân rộng. (Ảnh Lao Động) Tại cơ sở massage kích dục nằm trong trung tâm văn hóa thể thao quận Bắc Từ Liêm, nam nhân viên gợi ý cho khách hàng nên làm thẻ thành viên để lần sau được giảm giá trên toàn hệ thống. Người này còn khoe, thương hiệu massage này có chuỗi gần 10 cơ sở rải rác khắp Hà Nội. Một nhân viên khác kể, những cơ sở massage khác trong hệ thống phục vụ "nhóm khách hàng cao cấp" hơn và có giá dịch vụ lên đến hàng triệu đồng/lượt. Vụ việc này, Chủ tịch UBND TP đã phải ra tay chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có). Một số hình ảnh ăn chơi thác loạn được PV ghi lại. Sự việc từng gây xôn xao dư luận năm 2018 khi bị phanh phui, phản ánh. Từ dịch vụ massage đến karaoke, shisha... không thiếu thứ gì trong Trung tâm Văn hóa thể thao. Các cô gái ăn mặc mát mẻ tiếp khách nhiệt tình trong các tụ điểm ăn chơi, thác loạn từng bị phản ánh. Bên trong quán bar có "tay vịn" tại Trung tâm văn hóa thể thao quận Bắc Từ Liêm từng bị báo chí phản ánh. Cơ quan quản lý cần phải mạnh tay với những hoạt động kinh doanh thiếu văn hóa thế này. Các cô gái phục vụ quán hát karaoke tập trung ngồi chờ khách chọn. 3. Trèo kéo dịch vụ mại dâm trên đường Trần Duy Hưng: Nhiều năm qua, tình trạng trèo kéo, lừa đảo mại dâm để cưỡng đoạt tài sản diễn ra công khai tại phố Trần Duy Hưng, Hà Nội khiến người dân bức xúc. Một cơ sở massage kích dục, cưỡng đoạt tài sản trên đường Trần Duy Hưng bị VTV vạch trần. Khách hàng là nam giới sau khi bị trèo kéo vào dùng dịch vụ sẽ bị "lột" sạch tiền mà không được dùng bất cứ dịch vụ nào. 4. Bắt quả tang nữ nhân viên không mặc quần áo trong massage Tokuda: Chiều 23/3/2019, tổ công tác Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở massage Tokuda có địa chỉ trên đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, phát hiện tại 4 phòng trên tầng 2 của cơ sở có 4 đôi nam nữ trong trạng thái “trần như nhộng”. Các nhân viên nữ của cơ sở thừa nhận massage và kèm kích dục cho khách. Cơ sở massage Tokuda bắt đầu hoạt động từ khoảng tháng 2/2019. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa cung cấp được giấy tờ cho phép hoạt động. Cơ sở massage thuộc danh mục cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT nhưng tại thời điểm kiểm tra, Tokuda vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo về ANTT. Đáng chú ý trước đó, vào đầu tháng 3/2019, cơ sở này đã bị CAQ Nam Từ Liêm ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 10 triệu đồng do thiếu giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo về ANTT, yêu cầu cơ sở dừng đóng cửa. Sau quyết định xử phạt nói trên, cơ sở massage Tokuda đã che biển hiệu, tiếp tục lén lút hoạt động. Cơ sở này liên tục đăng thông tin tuyển nhân viên trên mạng. 5. Triệt phá ổ massage kích dục bằng miệng cho khách: Trước đó ngày 13/11/2018, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đã phối hợp với công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy và công an phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội tiến hành kiểm tra, phát hiện tại 02 phòng 536 và 568 (tầng 5) của cơ sở tại địa chỉ số A9 D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội và 02 phòng 556 và 568 (tầng 4) của cơ sở tại địa chỉ số 929 đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) có 04 nhân viên nữ đang thực hiện hành vi kích dục bằng tay và miệng cho 04 khách nam.

