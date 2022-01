Những tỉnh, thành phố bị thanh tra bộ kit test COVID-19?

TP Hà Nội: Ngày 19/1, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại Hà Nội. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2021. Khi cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra là 30 ngày. TP HCM: Ngày 5/1/2022, UBND TP HCM giao Thanh tra thành phố thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để thanh tra, kiểm tra đột xuất việc mua bán, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR xác định COVID-19 trên địa bàn. Trước đó, Chính phủ cũng đã giao Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit test phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương này. Tỉnh Bạc Liêu: Ngày 4/1/2022, bà Bùi Thanh Nguyên - Chánh thanh tra tỉnh Bạc Liêu cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh quyết định thành lập đoàn thanh tra toàn diện việc mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, test COVID-19 trong năm 2021. Thời gian thanh tra trong vòng 70 ngày. Tỉnh Kiên Giang: Ngày 5/1/2022, ông Nguyễn Văn Đức - Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang cho biết vừa triển khai quyết định thanh tra việc xã hội hóa, liên doanh, liên kết các dịch vụ y tế; mua sắm trang thiết bị y tế, kít xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong thời gian 45 ngày. Đặc biệt, thanh tra việc mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đối với Sở Y tế Kiên Giang vì nơi đây có ký hợp đồng với Công ty Việt Á với tổng trị giá gần 65 tỉ đồng. Tỉnh Nam Định: Công ty Việt Á được "chỉ định thầu rút gọn" 4 hợp đồng cung cấp kit xét nghiệm giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 11/2021 với tổng giá trị trên 53 tỷ đồng, đã thanh toán hơn 22 tỷ đồng tại Nam Định. Trong 2 hợp đồng đầu tiên vào tháng 2 và 6/2021, Việt Á bán cho CDC Nam Định kit test với giá hơn 509.000 đồng/bộ; các hợp đồng sau ký vào tháng 8 và tháng 11, giá hơn 367.000 đồng/bộ. Tỉnh Hà Tĩnh: UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu lập đoàn thanh tra đột xuất việc mua sắm, sử dụng các trang thiết bị, vật tư, hoá chất, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch trên địa bản tỉnh trong năm 2020 và 2021. Từ năm 2020 đến nay, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã mua sắm từ nhiều nhà cung cấp để đáp ứng yêu cầu chống dịch. Trong đó, một số đơn vị có mua kit xét nghiệm Việt Á với các gói thầu khác nhau, mức giá những lần giao dịch không cố định. Tỉnh Thừa Thiên - Huế: Ngày 23/12/2021, ông Lương Bảo Toàn - Chánh thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị đang xây dựng kế hoạch thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) và Sở Y tế vì mua kit xét nghiệm từ công ty Việt Á. Tỉnh Nghệ An: Từ năm 2020 đế nay tỉnh Nghệ An đã chi 60 tỷ đồng mua sinh phẩm, vật tư y tế của ít nhất 4 đơn vị cung ứng. Trong số này, CDC Nghệ An có 4 gói thầu với Công ty Việt Á tổng trị giá 28 tỷ đồng với 2 gói chỉ định thầu, hơn 18 tỷ đồng. Trước đó, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC và một số thuộc cấp bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan việc mua kit xét nghiệm của Việt Á. Ngoài các tỉnh, thành phố, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID- 19 tại Bộ Y tế. Thời kỳ thanh tra từ đầu năm 2020 cho đến nay; thời hạn thanh tra 45 ngày kể từ ngày công bố, không kể ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định.

