Những quy định nổi bật có hiệu lực trong tháng 1/2024

Từ ngày 1/1, ba luật sẽ có hiệu lực thi hành, gồm: Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, Luật Đấu thầu 2023 và Luật Thi đua, khen thưởng 2022. Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định người nước ngoài hành nghề lâu dài tại Việt Nam và khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam phải sử dụng tiếng Việt thành thạo trong khám bệnh, chữa bệnh, trừ một số trường hợp hợp tác trao đổi chuyên gia, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo. (Ảnh minh họa) 7 nhóm đối tượng được ưu tiên khám chữa bệnh theo luật mới gồm: Người bệnh trong tình trạng cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, phụ nữ có thai, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người từ đủ 75 tuổi trở lên, người có công với cách mạng phù hợp với đặc thù của cơ sở khám chữa bệnh. (Ảnh minh họa) Luật Đấu thầu gồm 10 chương, 96 điều và dành một chương riêng để quy định về đấu thầu trong lĩnh vực y tế nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm và thiết bị y tế theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở y tế công lập trong việc quyết định mua sắm thuốc, thiết bị y tế. Luật mới cũng bổ sung một số trường hợp lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt; bổ sung quy định về hình thức chào hàng cạnh, ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu, giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà… Trong khi đó, Luật Thi đua, khen thưởng có nhiều điểm mới tập trung vào phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong thi đua, khen thưởng; thể hiện rõ nguyên tắc "thành tích đến đâu, khen đến đó" và đề cao tính kịp thời. (Ảnh minh họa) Chính sách mới nhất về đăng ký thường trú, tạm trú: Thông tư 66/2023 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 1/1 sửa đổi hồ sơ phải nộp khi giải quyết các thủ tục về cư trú, trong đó có đăng ký thường trú. Đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tiếp, người dân có thể nộp bản sao giấy tờ được chứng thực từ bản chính hoặc được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp, bản quét kèm theo bản chính để đối chiếu. Ngoài ra, người dân có thể khai báo thông tin theo biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn, đăng tải bản quét/bản chụp giấy tờ hợp lệ (không yêu cầu công chứng/chứng thực)/dẫn nguồn tài liệu từ kho quản lý dữ liệu điện tử) và nộp lệ phí. Thông tư 66 yêu cầu cụ thể với giấy tờ đính kèm khi đăng ký cư trú online, đó là bản quét hoặc bản chụp giấy tờ được cấp hợp lệ, còn giá trị sử dụng bằng điện thoại, máy ảnh phải rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung. Loạn thị, mù màu vẫn có thể tham gia nghĩa vụ quân sự: Thông tư số 105/2023 của Bộ trưởng Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng có hiệu lực hôm nay 1/1. Theo đó, tiêu chuẩn chung về sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự là đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3. Không gọi nhập ngũ đối với công dân nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy được quy định tại Nghị định 57/2022 quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất. Đáng chú ý, Thông tư 105 quy định tiêu chuẩn sức khỏe về mắt thì việc loạn thị, mù màu vẫn có thể tham gia nghĩa vụ quân sự (trước đó, tất cả các loại loạn thị, mù màu đều là tình trạng sức khỏe rất kém, không đủ điều kiện để đi nghĩa vụ quân sự). Các loại bệnh thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự, không nhận vào quân thường trực gồm: Tâm thần, động kinh, bệnh Parkinson, mù một mắt, điếc, di chứng do lao xương khớp, di chứng do phong, các bệnh lý ác tính (u ác, bệnh máu ác tính), người nhiễm HIV, người khuyết tật mức độ nặng và đặc biệt nặng. Chỉ tuyển lao động nước ngoài khi không tuyển được lao động Việt Nam: Đó là một trong những nội dung đáng chú ý được Chính phủ đưa ra tại Nghị định số 70/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152/2020 về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, áp dụng từ ngày 1/1. Theo đó, sau khi không tuyển được người lao động Việt Nam vào các vị trí tuyển dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Về thời hạn xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Bộ LĐ-TB&XH hoặc Sở LĐ-TB&XH nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Quy định mới về xét tặng Gia đình văn hóa: Nghị định 86/2023 của Chính phủ quy định khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa sẽ có hiệu lực từ 30/1. Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, theo quy định mới, gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự địa phương: gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng. Quy định mới nêu rõ, không xét tặng danh hiệu này khi thành viên trong gia đình vi phạm một trong các trường hợp sau: Bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế; bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn; vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng; có hành vi đánh bạc trái phép; vi phạm phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống bạo lực gia đình. TP HCM thu phí sử dụng lòng đường, hè phố: Nghị quyết 15/2023 của HĐND TPHCM về ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn có hiệu lực từ ngày 1/1, có mức phí 20.000-350.000 đồng/m2/tháng. Cụ thể, mức thu phí cho hoạt động trông giữ xe 50.000-350.000 đồng/m2/tháng và các hoạt động khác 20.000-100.000 đồng/m2/tháng tùy theo khu vực. Mức phí được áp dụng theo giá đất bình quân tại 5 khu vực (mỗi khu vực sẽ có tuyến đường trung tâm và các tuyến còn lại). (Ảnh minh họa) Theo nghị quyết, đối tượng nộp phí là các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng tạm thời lòng đường để tổ chức các hoạt động văn hóa và điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa; làm điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường; bố trí điểm giữ xe máy, xe mô tô, xe đạp có thu tiền dịch vụ trông giữ xe. Toàn bộ tiền phí thu được nộp vào ngân sách và được sử dụng có mục tiêu phục vụ hoạt động thu phí và công tác quản lý, bảo trì, khai thác lòng đường, hè phố. (Ảnh minh họa) >>> Xem thêm video: Chính sách mới về tuổi nghỉ hưu, lương hưu năm 2023. Nguồn: ĐTHĐT.

