Những phát ngôn từng gây chú ý của thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Ngày 18/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, để xác minh, làm rõ một số vấn đề có liên quan đến vụ án “Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Liên quan vụ án này, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giữ đối với một số đối tượng liên quan. Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với một số đơn vị của Bộ Công an, Công an TP Hải Phòng tổ chức khám xét nhà riêng của ông Đỗ Hữu Ca tại phường Đằng Lâm, quận Hải An và căn nhà tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra. Ông Đỗ Hữu Ca giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Hải Phòng từ năm 2010 đến năm 2019 thì nghỉ hưu theo chế độ. Trong quá trình công tác, ông Ca được nhiều người biết tới khi Công an TP Hải Phòng điều tra, xử lý vụ việc xảy ra tại khu vực đầm nuôi trồng thuỷ sản gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang (Tiên Lãng, Hải Phòng) ngày 5/1/2012. Khi đó, ông Ca đang mang hàm Đại tá và là Giám đốc Công an thành phố. Về vụ cưỡng chế đầm của ông Đoàn Văn Vươn, ông Đỗ Hữu Ca khi còn là Giám đốc Công an TP Hải Phòng từng nói: “Vụ việc hôm ấy tuy bắt không được đối tượng nhưng mà trấn áp được đối tượng. Phải nói rằng việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Không có cuộc diễn tập nào thành công bằng cuộc diễn tập lần này. Một là, anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa có bao giờ trong giáo án... Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách”. Tháng 10/2014, phát biểu tại buổi nhận tặng thưởng Huân chương quân công hạng ba, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cho biết, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND nói chung, CA TP Hải Phòng nói riêng, CA TP Hải Phòng tiếp tục phát hiện kịp thời, ngăn chặn có hiệu quả, xử lý nghiêm minh mọi hoạt động phá hoại, vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự. Tháng 5/2016, trong chương trình hành động ứng cử đại biểu HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nêu: “Chỉ đạo lực lượng CATP làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước; xây dựng và thực hiện các chương trình hành động, các kế hoạch công tác bảo đảm an ninh chính trị, phát hiện và đập tan mọi ý đồ và hành động của kẻ địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị của thành phố và đất nước, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy và từng bước hiện đại, xứng đáng là công cụ trọng yếu của Đảng, chính quyền, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của nhân dân”. Chương trình hành động của thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cũng nêu rõ: “Triển khai các kế hoạch công tác đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, triệt xóa băng ổ nhóm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm mới, tội phạm phi truyền thống, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm ma túy. Tháng 7/2016, khi kể chuyện phá động lắc Ruby ở đất Cảng, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nói rằng: “Lực lượng cơ sở được giao nhiệm vụ quản lý địa bàn mà giám đốc chỉ đạo mãi không giải quyết được tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, như quán karaoke Ruby thì phải xem xét trách nhiệm. Sau vụ việc, tôi sẽ xem xét về công tác tổ chức cán bộ với trưởng công an phường sở tại và phó trưởng công an quận phụ trách công tác quản lý hành chính. Ai thiếu tinh thần trách nhiệm, làm chưa hết chức trách phải điều chuyển”. Tháng 3/2019, trả lời báo chí về tin đồn Đỗ Mạnh Hùng - người bị phạt 200.000 đồng do sàm sỡ cô gái 20 tuổi trong thang máy chung cư ở Hà Nội là cháu, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca khẳng định không quen đối tượng này và nói rằng: “dù là con cháu của ai cũng phải xử nghiêm theo đúng luật pháp, không có vùng cấm”. Sau khi nghỉ hưu, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca vẫn đưa ra nhiều ý kiến phân tích, bình luận các vụ án nóng xảy ra trên địa bàn TP Hải Phòng. Tháng 7/2019, trao đổi với báo chí về đường dây đánh bạc qua mạng tại khu đô thị Our City, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nói rằng: “Với bất kỳ vụ án nào, từ lúc phát hiện cho đến khi kết thúc đều có quá trình để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Khi nào nắm được chắc rồi mới phá án vì có yếu tố nhạy cảm”. Trước những nghi vấn về việc đường dây đánh bạc tồn tại lâu năm, từ thời ông Ca còn đứng đầu lực lượng công an Hải Phòng, vị tướng về hưu trả lời ngắn: "Tôi không quan tâm dư luận nói gì". Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca sinh ngày 23/11/1958, quê ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Ông Ca có trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, Đại học Ngoại thương, Đại học Báo chí, Đại học Luật. Ông từng trải qua nhiều vị trí trong quá trình công tác từ cán bộ Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng; Đội trưởng Đội An ninh, tổng hợp - Phòng Tham mưu Công an thành phố Hải Phòng; Phó bí thư chi bộ, Phó trưởng phòng Tham mưu, CATP; Thượng tá, Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hải Phòng; Đại tá, Phó giám đốc CATP, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng; Giám đốc CATP Hải Phòng cho đến khi nghỉ hưu. Ông Ca từng được tặng Huân chương Quân công hạng Ba (năm 2014), Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2016). Vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng mà thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ để phục vụ điều tra hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành công tác điều tra, tố tụng theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng mà thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ để phục vụ điều tra hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành công tác điều tra, tố tụng theo đúng trình tự quy định của pháp luật.