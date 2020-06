Những phát ngôn ấn tượng của ông Vương Đình Huệ

Ông Vương Đình Huệ sinh ngày 15/3/1957, quê ở Nghi Lộc, Nghệ An. Ông là Uỷ viên Trung ương Đảng Khoá X, XI, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; đại biểu Quốc hội khoá XIII, XIV. Từ tháng 4/2016, ông Huệ được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Chính phủ. Ngày 7/2/2020, Bộ Chính trị quyết định phân công, điều động Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Việc miễn nhiễm chức vụ Phó Thủ tướng của ông Vương Đình Huệ vì lý do đảm nhận nhiệm vụ khác. Ông Vương Đình Huệ đã từng có những phát ngôn ấn tượng và được lòng dân. Tại hội thảo “Điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường ở Việt Nam hiện nay” năm 2011, ông đã từng phát biểu: "Chúng tôi làm việc và điều hành có trách nhiệm, không phải vì 11 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu, mà vì cả nền kinh tế và hơn 80 triệu người tiêu dùng xăng dầu trên lãnh thổ này”. Trong cuộc gặp mặt giữa PTT Vương Đình Huệ và 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2016 tại Văn phòng Chính phủ ngày 3/6/2016, ông nhấn mạnh: "Doanh nghiệp đòi hỏi nhiều ở Chính phủ, và Chính phủ cũng đòi hỏi doanh nghiệp đi trên đôi chân của mình, chứ không phải bằng con đường thân hữu, quen biết, quan hệ". Cũng trong cuộc làm việc này, trả lời các phản ánh về thủ tục hành chính rườm rà, làm khó doanh nghiệp, PTT Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "Phải tạo áp lực cho đội ngũ cán bộ công chức, ai làm không được để người khác làm, xử lý nghiêm cán bộ công chức vi phạm. Chính phủ không bao che ai". Đối với nền kinh tế Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu khi kết thúc Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam, chiều 3/6/2016: "Ở trong nước có thể thấy bình thường, nhưng ở ngoài nhìn vào, Việt Nam là thiên đường khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”. Ngày 29/9/2017, Đoàn công tác của Chính phủ và một số lãnh đạo Bộ, ngành đã có buổi làm việc với TP Hà Nội, ông Vương Đình Huệ phát biểu: “Hà Nội không vội được đâu” bây giờ có vẻ đã được ít nói hơn và dần dần chuyển sang nói câu “Hà Nội không vội thì không xong”. Tại Hội nghị triển khai các nội dung Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Vinh (Nghệ An), ngày 8/9/2019, ông Vương Đình Huệ cũng đã nói: "Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì. Ở đây, tôi sợ nhất là cái ông không làm gì, không chịu làm". Phát biểu tại cuộc họp với các bộ, ngành về tình hình liên quan giá thịt lợn và bình ổn thị trường hồi tháng 11/2019, ông nói: "Không ai gói bánh chưng bằng thịt gà, thịt dê" trong bối cảnh thịt lợn tăng giá chóng mặt. Nhận nhiệm vụ Bí Thư Thành ủy Hà Nội vào tháng 2/2020 khi đang triển khai quyết liệt chống dịch COVID-19, ông Vương Đình Huệ đã ra quyết tâm với câu nói: "Chúng ta phải xác định là bảo vệ được cho Hà Nội trước dịch bệnh là bảo vệ cho cả nước, trách nhiệm rất nặng nề." Chiều 8/6/2020, bên lề kỳ họp Quốc hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã trao đổi nhanh về tiến độ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ông nói: "Tất cả những vốn liếng của dự án, Hà Nội là người nhận nợ để trả, nên khai thác được sớm ngày nào thì lợi cho Hà Nội ngày đó. Bản thân Hà Nội mong muốn dự án hoàn thành, khai thác càng sớm càng tốt và trước tháng 10 càng tốt". >>> Mời độc giả xem thêm video Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội - PLO

