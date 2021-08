Những lưu ý khi Hà Nội kéo dài giãn cách xã hội đến 23/8

Thành phố Hà Nội quyết định thực hiện tiếp Chỉ thị số 17/CT-UBND đến 6h ngày 23/8/2021. Người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình. Kiên quyết yêu cầu người dân "ai ở đâu thì ở yên đó".Người lao động làm việc tại nhà.Công tác phòng, chống dịch phải được thực hiện kịp thời, hiệu quả, thực chất và phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu vực. (Ảnh: Chợ phố Dịch Vọng ngày 6/8) Tại các "vùng xanh" không có dịch, chính quyền phải thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội tuyệt đối không chủ quan. Người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

Những trường hợp thật sự cần thiết như: trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Người dân tham gia lập các chốt tự quản, các chốt bảo vệ "vùng xanh an toàn", chủ động phòng ngừa.Các khu vực "vùng da cam" có nguy cơ: Yêu cầu các chính quyền cơ sở chủ động đảm bảo tốt các quy định phòng, chống dịch. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các phương án phòng, chống dịch. (Ảnh minh họa) Người dân tại "vùng da cam"chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch, thực hiện khai báo y tế bằng mã QRCode khi ra ngoài hoặc mua sắm. Các "vùng đỏ" có ca lây nhiễm: Yêu cầu chính quyền cơ sở thực hiện các biện pháp phong tỏa, cách ly y tế phù hợp điều kiện từng nơi. (Ảnh: Tiền Phong)Chính quyền chủ động quyết định các biện pháp cao hơn để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, khống chế dịch trong thời gian ngắn nhất. (Ảnh: QĐND)Người dân trong khu "vùng đỏ" phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch để bảo vệ bản thân và cộng đồng. (Ảnh: Phong tỏa phường Chương Dương - báo Tin tức) Đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình xây dựng trọng điểm cấp bách: Sẵn sàng các phương án đảm bảo sản xuất an toàn phòng chống dịch, thời gian hoạt động sản xuất) và đảm bảo thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch; chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương về công tác phòng chống dịch của đơn vị. Các cơ sở được phép hoạt động kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu phải đáp ứng điều kiện phòng chống dịch theo quy định và chủ cơ sở phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người lao động và cộng đồng; yêu cầu kiểm soát toàn bộ người đến mua hàng/sử dụng dịch vụ và khai báo y tế bằng mã QRCode. Từ ngày 9/8 TP Hà Nội sẽ tăng cường kiểm soát chặt các giấy đi đường, giấy công tác trong thời gain giãn các xã hội theo Chỉ thị 17. Nguyên tắc 5K- phòng chống dịch của Bộ Y tế. >>> Mời quý vị xem thêm video: Công trình sửa chữa Hầm Kim Liên trong thời gian giãn cách xã hội gấp rút hoàn thành. Nguồn: ANTV.

