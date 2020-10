Những hình ảnh nhói lòng trong đợt mưa lũ miền Trung

Tình trạng mưa lớn diện rộng kéo dài tại khắp miền Trung đã gây ngập úng, lũ dâng. Nhiều tuyến đường, khu dân cư bị chia cắt, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lũ tại các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình lên nhanh trong đêm qua khiến nhiều địa phương bị cô lập. Hàng nghìn ngôi nhà của người dân bị chìm trong biển nước. Trong số những địa phương chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ lần này, Quảng Trị được cho là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Người già được lực lượng chức năng giải cứu khỏi vùng bị cô lập do lũ. Cháu bé mới sinh không lâu được lực lượng chức năng di tán đến nơi an toàn. Người dân bị cô lập vùng lũ được đưa đến nơi an toàn. Trong đó có nhiều người già và trẻ nhỏ. Cụ bà nằm trên giường kê cao, bên dưới là nước lũ, chờ đợi lực lượng cứu hộ đến để đưa đến khu vực an toàn khiến nhiều người không khỏi xót xa. Nước lũ khiến diện tích nuôi tôm của người dân thiệt hại nặng nề. Hình ảnh hai bố con ăn cơm trong nước lũ ngập nửa người... Người dân cô gắng bảo vệ tài sản, tránh tổn thất nặng nề nhất. Chó, lợn được người dân cho lên trên cao để tránh lũ. Chó mẹ đang cố gắng đưa con của mình đến nơi không bị lụt. Người dân cố gắng di chuyển lương thực đến khu vực cao hơn. Hình ảnh cháu bé leo lên nóc nhà để tránh lũ. Vào buổi tối do nước dâng cao nên đã bị cắt điện chỉ còn lại những bóng đèn le lói trong đêm tối. >>> Xem thêm video: Thời tiết miền Trung diễn biến xấu, gây khó khăn cho việc cứu trợ. Nguồn: VTV 24.

Tình trạng mưa lớn diện rộng kéo dài tại khắp miền Trung đã gây ngập úng, lũ dâng. Nhiều tuyến đường, khu dân cư bị chia cắt, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lũ tại các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình lên nhanh trong đêm qua khiến nhiều địa phương bị cô lập. Hàng nghìn ngôi nhà của người dân bị chìm trong biển nước. Trong số những địa phương chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ lần này, Quảng Trị được cho là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Người già được lực lượng chức năng giải cứu khỏi vùng bị cô lập do lũ. Cháu bé mới sinh không lâu được lực lượng chức năng di tán đến nơi an toàn. Người dân bị cô lập vùng lũ được đưa đến nơi an toàn. Trong đó có nhiều người già và trẻ nhỏ. Cụ bà nằm trên giường kê cao, bên dưới là nước lũ, chờ đợi lực lượng cứu hộ đến để đưa đến khu vực an toàn khiến nhiều người không khỏi xót xa. Nước lũ khiến diện tích nuôi tôm của người dân thiệt hại nặng nề. Hình ảnh hai bố con ăn cơm trong nước lũ ngập nửa người... Người dân cô gắng bảo vệ tài sản, tránh tổn thất nặng nề nhất. Chó, lợn được người dân cho lên trên cao để tránh lũ. Chó mẹ đang cố gắng đưa con của mình đến nơi không bị lụt. Người dân cố gắng di chuyển lương thực đến khu vực cao hơn. Hình ảnh cháu bé leo lên nóc nhà để tránh lũ. Vào buổi tối do nước dâng cao nên đã bị cắt điện chỉ còn lại những bóng đèn le lói trong đêm tối. >>> Xem thêm video: Thời tiết miền Trung diễn biến xấu, gây khó khăn cho việc cứu trợ. Nguồn: VTV 24.