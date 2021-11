Những địa phương nào đang cho học sinh nghỉ học do COVID-19

Hòa Bình: Ngày 25/11, Sở GD&ĐT Hòa Bình ra văn bản hỏa tốc về việc cho toàn bộ trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên tạm dừng việc học trực tiếp tại trường từ ngày 26/11 đến hết ngày 27/11 để thực hiện công tác rà soát, sàng lọc và tiêm vaccine phòng, chống dịch COVD-19. Các đơn vị, trường học chủ động kích hoạt hình thức, phương án dạy học trực tuyến phù hợp tình hình thực tế của đơn vị nhằm vừa đảm bảo dạy học, vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch COVD-19 một cách hiệu quả. Cao Bằng: UBND tỉnh Cao Bằng có công văn cho phép học sinh trường THPT thành phố Cao Bằng, THPT chuyên tỉnh Cao Bằng, THPT Bế Văn Đàn và Trung tâm Giáo dục thường xuyên của tỉnh tạm dừng đến trường từ ngày 26/11. Trước đó, trong 2 ngày 24 và 25/11, UBND huyện Thạch An, thành phố Cao Bằng cũng quyết định cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, cơ sở giáo dục mầm non tư thục tạm dừng đến trường. Tương tự, tại huyện Bảo Lâm, học sinh thuộc 25 trường học từ cấp mầm non đến cấp THCS cũng tạm nghỉ học trực tiếp. Thái Nguyên: Trước tình hình dịch COVD-19 diễn biến phức tạp, UBND thành phố Thái Nguyên yêu cầu từ ngày 25/11, các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn dừng tổ chức dạy học trực tiếp và chuyển sang học trực tuyến. Các trường có học sinh, giáo viên liên quan các ca nhiễm COVD-19 phải được lấy mẫu xét nghiệm COVD-19 đầy đủ theo quy định. Như vậy, tính đến ngày 25/11, toàn tỉnh có 161 cơ sở giáo dục từ mầm non đến các THPT (149 trường ở thành phố Thái Nguyên) tạm dừng đón học sinh đến trường, chuyển sang dạy học trực tuyến. Phú Yên: Sáng 24/11, UBND thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) cho học sinh tại điểm trường Nguyễn Công Trứ thuộc trường Tiểu học Trưng Vương tạm dừng học trực tiếp do một học sinh mắc COVD-19. TP Hải Phòng: UBND huyện Tiên Lãng quyết định cho học sinh các cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn 2 xã Toàn Thắng và Tiên Minh nghỉ học để thực hiện lấy mẫu những trường hợp liên quan học sinh trường Tiểu học Toàn Thắng là F0. Từ ngày 25/11, các trường chuyển sang dạy học trực tuyến. Lào Cai: Ngày 23/11, Sở GD&ĐT Lào Cai cho phép trường THPT số 1 Bảo Thắng dừng tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục trực tiếp tại trường, chuyển sang hình thức trực tuyến từ ngày 24/11 đến khi có thông báo mới. Quyết định này đưa ra sau khi giáo viên, học sinh trường này tiếp xúc với công dân thuộc diện F0, F1. Trước đó, ngày 22/11, Phòng GD&ĐT huyện Mường Khương báo cáo UBND huyện, cho phép gần 2.500 học sinh các trường học mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thị trấn Mường Khương tạm thời nghỉ học tại trường đến ngày 26/11. Ngày 27/11, học sinh ở thị trấn Mường Khương cũng có thể trở lại trường. An Giang: Sở GD&ĐT An Giang vừa quyết định cho tất cả giáo viên, học sinh tiểu học nghỉ dạy và học trực tuyến, qua truyền hình trong một tuần, từ ngày 29/11 đến hết ngày 5/12 để đảm bảo sức khỏe, giảm áp lực căng thẳng sau 9 tuần học online. Video: Tiêm vắc-xin cho học sinh

Hòa Bình: Ngày 25/11, Sở GD&ĐT Hòa Bình ra văn bản hỏa tốc về việc cho toàn bộ trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên tạm dừng việc học trực tiếp tại trường từ ngày 26/11 đến hết ngày 27/11 để thực hiện công tác rà soát, sàng lọc và tiêm vaccine phòng, chống dịch COVD-19. Các đơn vị, trường học chủ động kích hoạt hình thức, phương án dạy học trực tuyến phù hợp tình hình thực tế của đơn vị nhằm vừa đảm bảo dạy học, vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch COVD-19 một cách hiệu quả. Cao Bằng: UBND tỉnh Cao Bằng có công văn cho phép học sinh trường THPT thành phố Cao Bằng, THPT chuyên tỉnh Cao Bằng, THPT Bế Văn Đàn và Trung tâm Giáo dục thường xuyên của tỉnh tạm dừng đến trường từ ngày 26/11. Trước đó, trong 2 ngày 24 và 25/11, UBND huyện Thạch An, thành phố Cao Bằng cũng quyết định cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, cơ sở giáo dục mầm non tư thục tạm dừng đến trường. Tương tự, tại huyện Bảo Lâm, học sinh thuộc 25 trường học từ cấp mầm non đến cấp THCS cũng tạm nghỉ học trực tiếp. Thái Nguyên: Trước tình hình dịch COVD-19 diễn biến phức tạp, UBND thành phố Thái Nguyên yêu cầu từ ngày 25/11, các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn dừng tổ chức dạy học trực tiếp và chuyển sang học trực tuyến. Các trường có học sinh, giáo viên liên quan các ca nhiễm COVD-19 phải được lấy mẫu xét nghiệm COVD-19 đầy đủ theo quy định. Như vậy, tính đến ngày 25/11, toàn tỉnh có 161 cơ sở giáo dục từ mầm non đến các THPT (149 trường ở thành phố Thái Nguyên) tạm dừng đón học sinh đến trường, chuyển sang dạy học trực tuyến. Phú Yên: Sáng 24/11, UBND thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) cho học sinh tại điểm trường Nguyễn Công Trứ thuộc trường Tiểu học Trưng Vương tạm dừng học trực tiếp do một học sinh mắc COVD-19. TP Hải Phòng: UBND huyện Tiên Lãng quyết định cho học sinh các cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn 2 xã Toàn Thắng và Tiên Minh nghỉ học để thực hiện lấy mẫu những trường hợp liên quan học sinh trường Tiểu học Toàn Thắng là F0. Từ ngày 25/11, các trường chuyển sang dạy học trực tuyến. Lào Cai: Ngày 23/11, Sở GD&ĐT Lào Cai cho phép trường THPT số 1 Bảo Thắng dừng tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục trực tiếp tại trường, chuyển sang hình thức trực tuyến từ ngày 24/11 đến khi có thông báo mới. Quyết định này đưa ra sau khi giáo viên, học sinh trường này tiếp xúc với công dân thuộc diện F0, F1. Trước đó, ngày 22/11, Phòng GD&ĐT huyện Mường Khương báo cáo UBND huyện, cho phép gần 2.500 học sinh các trường học mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn thị trấn Mường Khương tạm thời nghỉ học tại trường đến ngày 26/11. Ngày 27/11, học sinh ở thị trấn Mường Khương cũng có thể trở lại trường. An Giang: Sở GD&ĐT An Giang vừa quyết định cho tất cả giáo viên, học sinh tiểu học nghỉ dạy và học trực tuyến, qua truyền hình trong một tuần, từ ngày 29/11 đến hết ngày 5/12 để đảm bảo sức khỏe, giảm áp lực căng thẳng sau 9 tuần học online. Video: Tiêm vắc-xin cho học sinh