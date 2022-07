Những đại gia thích đeo vàng, khoe của... ngã ngửa nguồn tiền bẩn

Tháng 4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Xuân Tùng (SN 1970, cư trú tại tổ 13, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 BLHS. Nguyễn Xuân Tùng thường được gọi là Tùng “vâu”, hay Tùng “đồng cô”. Tại TP. Tuyên Quang, Tùng “vâu” được cho là sở hữu 2 nhà hàng ăn uống lớn và 1 hãng taxi với hàng chục đầu xe. Đại gia Tùng "vâu" từng rất nổi tiếng trên mạng xã hội vì sở thích đeo vàng khắp người. Tùng "vâu" cho biết, số lượng vàng đeo trên người không tính bằng cây mà tính bằng cân. Mỗi bộ trang sức gồm dây chuyền, vòng tay, nhẫn... khoảng 2kg, tính cả mặt đá thì giá trị mỗi bộ này khoảng 5 tỷ đồng. Nhiều người cho rằng, nguồn tiền mà Tùng “vâu” dùng để mua vàng là từ việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước Tùng "vâu", "đại gia đeo vàng" Trần Ngọc Phúc (thường gọi là Phúc XO, 36 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM) phải lãnh 12 năm tù vì tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, đại gia Phúc XO nổi tiếng trên mạng xã hội khi nhiều youtuber đăng tải, phản ánh là người đeo vàng nhiều nhất Việt Nam. Có thời điểm, Phúc XO đeo khoảng 17kg vàng trên người. Ngoài ra, Phúc XO còn sắm theo nhiều vật dụng bằng vàng khủng như: siêu xe mạ vàng, mũ vàng.. Tuy nhiên, sau khi Công an tạm giữ để điều tra về điều tra việc tổ chức sử dụng ma túy ở quán karaoke của mình, Phúc XO thừa nhận dây chuyền, lắc, nhẫn và nón trên người đều là vàng giả (gần 20kg). Phúc XO cũng khai nhận, do thấy người dân hiếu kỳ nên Phúc XO đeo vàng làm màu để thu hút sự chú ý với mong muốn việc kinh doanh thuận lợi hơn. Tháng 8/2018, ảnh người đàn ông tự xưng "đeo nhiều vàng nhất Việt Nam". Người này có tên là Phú Lê (SN 1980 ở Yên Bái), sở hữu vẻ ngoài khá bặm trợn với nhiều hình xăm phủ kín cơ thể. Điều gây chú ý hơn là số trang sức vàng Phú Lê đeo trên người gồm vòng cổ hình đại bàng, nhẫn, lắc tay, đồng hồ, thậm chí dây thắt lưng. Theo tìm hiểu, tháng 8/2020, Phú Lê cùng đàn em bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích khi đánh mẹ, dì của chị Trần Thị Đào (tức "hot girl xăm trổ Đào Chile") khi xảy ra mâu thuẫn. Tháng 12/2020, do gia đình bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố nên TAND huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã đình chỉ xét xử Phú Lê và hai đàn em và đình chỉ vụ án. Phú Lê đã được trả tự do. Phú Lê không chỉ nổi danh với vẻ ngoài bặm trợn chi chít hình xăm, đeo trang sức vàng hình quạ mà vợ chồng Phú Lê trước đó còn dính đến lùm xùm về vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng, bán thực phẩm chức năng sai phép. Theo tờ Ngày Nay, tháng 1/2015, Công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Thiên Kiều do bà Lã Thuý Kiều vợ Phú Lê làm Giám đốc đã bị cơ quan chức năng phạt 50 triệu đồng, thu hồi giấy phép hoạt động vì sản xuất 4 tấn sản phẩm không công bố chất lượng trước khi lưu thông trên thị trường. >>> Xem thêm video: Trần Ngọc Phúc (Phúc XO) bị đề nghị mức án 10 -12 năm tù. Nguồn: ANTV.

