Những cô gái máu lạnh đoạt mạng bạn trai, nhưng lý do sát hại mới làm mọi người bất ngờ

Giết bạn trai trong đêm Valentine: Khuya 14/2, Nguyễn Thị Thanh Huyền (27 tuổi, trú tại xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi do ghen tuông đã giết chết bạn trai Võ Minh Mót (30 tuổi, ngụ xã Bình Phú). Lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn, xác nhận chiều 14/2, Huyền cùng bạn trai và hai người bạn đến ghềnh đá ở bãi biển xã Bình Phú, huyện Bình Sơn vui chơi trong ngày lễ tình nhân Valentine. Sau đó, họ trở về khu vực cánh đồng vắng nấu nướng, gọt trái cây ăn tối ở xã Bình Phú. Sau khi giết chết nạn nhân bằng 5 nhát dao, Huyền trực tiếp điện thoại báo tin cho cảnh sát 113. Sau đó, cô ta chạy xe máy đến Công an xã Bình Phú tự thú."Sau khi hai người bạn về, tôi và Mót ngồi chuyện trò, tâm sự. Nghe bạn trai bảo đã có người tình khác nên tôi ghen tuông, tức giận và đã lấy con dao gọt trái cây để bên cạnh đâm chết anh ta", Huyền khai. Nữ giám đốc đâm chết bạn trai trong ôtô: Khoảng 21h ngày 4/8/2019, anh Lê Thế Vinh (29 tuổi, ở phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) và Hà cùng đi với nhau trên một chiếc ô tô. Đến đường Lê Vãn, phường Lam Sơn, đôi tình nhân to tiếng. Hà bị cáo buộc dùng dao đâm chết người yêu rồi bỏ đi. Nạn nhân V. là cán bộ TAND huyện Hoằng Hóa. Hà là giám đốc một công ty chuyên về sàn gỗ ở thành phố Thanh Hóa. Tại cơ quan Công an, Hà khai nhận, Hà cùng anh V. đi ô tô do anh V. điều khiển đến khu vực đường Lê Vãn, TP Thanh Hoá. Lúc này, anh V. đề nghị chấm dứt mối quan hệ nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Trong lúc cự cãi, Hà đã dùng dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) đâm hai nhát vào người khi anh V. đang lái xe khiến nạn nhân tử vong. Cô gái 18 tuổi đâm bạn trai tử vong sau phút cự cãi: Khoảng 10h sáng 8/4/2019, Nguyễn Văn Hậu Giang (29 tuổi, ngụ xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) tìm đến nhà cha ruột Phạm Thị Mai Linh (18 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình) Hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Linh cầm bình hơi cay xịt vào người Giang và dùng dao đâm vào lưng, bụng nạn nhân. Giang bỏ chạy khoảng 100 m thì gục ngã và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Linh khai nhận quá trình chung sống thường xuyên bị Giang đánh đập nên đã có hành động như trên. Bóp cổ bạn trai đến chết vì đòi “yêu” lần 2: Theo điều tra của cơ quan Công an, Khoảng 21h ngày 6/2/2017, Nguyễn Thị Thực (35 tuổi, trú tại khu 1, xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao) cùng anh Hà đến nghĩa trang khu 1, xã Tứ Xã, quan hệ tình cảm với nhau rồi đi ngủ. Sau khi thức dậy, anh Hà tiếp tục yêu cầu Thực cho quan hệ thêm lần nữa nhưng Thực không đồng ý nên Hà đã dùng tay bóp cổ Thực. Tức giận, Thực xông lên bóp cổ anh Hà cho đến khi nạn nhân bất động hoàn toàn. Sợ bị phát hiện, Thực kéo xác Hà theo lối đường xuống khu mộ và đặt nằm tại đây. Tiếp đó, đối tượng dùng chiếu đắp kín lên người Hà rồi bỏ đi lang thang. Trên đường đi, Thực lo sợ và nghĩ cách đối phó với sự việc này. Ngày 7/2, Thực quay lại nghĩa trang bỏ chiếu đắp trên người Hà kiểm tra và phát hiện có máu trên mặt của Hà nên đi về nhà. Đến khoảng 16h ngày 8/2, Thực nói dối với mẹ đẻ rằng Hà đã bị hai đối tượng nghiện bóp cổ chết ở nghĩa trang xã Tứ Xã. Hot girl Đà Lạt đâm chết bạn trai vì bị mắng lăng nhăng: Tối 12/10/2016, Văn Thị Thiên Ngân (17 tuổi) và anh Trần (23 tuổi) hẹn gặp tại con hẻm đường An Dương Vương, TP Đà Lạt, để giải quyết mâu thuẫn. Sau một lúc to tiếng, thiếu nữ bất ngờ rút dao đâm vào ngực bạn trai. Thấy Trần gục xuống, Ngân vứt lại dao rồi bỏ đi Tại cơ quan điều tra, Ngân khai mới quen anh Trần được hai tháng. Trần bị hỏng điện thoại sau đó đưa điện thoại cho Ngân bảo người sửa. Khi nhận được điện thoại thì Trần phát hiện có nhiều tin nhắn "nhạy cảm" của Ngân với người con trai khác nên mắng cô "bắt cá hai tay". Họ cãi vã khá gay gắt. Sáng 12/10/2016, cả hai tranh cãi nhau qua điện thoại nên đã hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn thì xảy ra án mạng. Cô gái đâm thấu ngực người yêu rồi “bình thản” chờ Công an đến: Tối 14/11/2016, anh Đỗ Việt Anh (trú tại Thanh Trì, Hà Nội) tìm đến nơi ở của Lê Hà Vi (SN 1997, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chơi và ngủ lại qua đêm tại đây. Đêm đó, Vi bỏ mặc người yêu một mình để sang nhà người hàng xóm ngủ nhờ. Chiều hôm sau, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Trong cơn tức giận, Vi nhảy bổ lên giường, dùng con đâm một nhát vào ngực phải Việt Anh khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó rồi ngồi chờ Công an đến giải quyết. Xem thêm video: Nghi phạm sát hại 3 bà cháu vì từng bị viết nhầm tên?. Nguồn: VTC14.

Giết bạn trai trong đêm Valentine: Khuya 14/2, Nguyễn Thị Thanh Huyền (27 tuổi, trú tại xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi do ghen tuông đã giết chết bạn trai Võ Minh Mót (30 tuổi, ngụ xã Bình Phú). Lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn, xác nhận chiều 14/2, Huyền cùng bạn trai và hai người bạn đến ghềnh đá ở bãi biển xã Bình Phú, huyện Bình Sơn vui chơi trong ngày lễ tình nhân Valentine. Sau đó, họ trở về khu vực cánh đồng vắng nấu nướng, gọt trái cây ăn tối ở xã Bình Phú. Sau khi giết chết nạn nhân bằng 5 nhát dao, Huyền trực tiếp điện thoại báo tin cho cảnh sát 113. Sau đó, cô ta chạy xe máy đến Công an xã Bình Phú tự thú."Sau khi hai người bạn về, tôi và Mót ngồi chuyện trò, tâm sự. Nghe bạn trai bảo đã có người tình khác nên tôi ghen tuông, tức giận và đã lấy con dao gọt trái cây để bên cạnh đâm chết anh ta", Huyền khai. Nữ giám đốc đâm chết bạn trai trong ôtô: Khoảng 21h ngày 4/8/2019, anh Lê Thế Vinh (29 tuổi, ở phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) và Hà cùng đi với nhau trên một chiếc ô tô. Đến đường Lê Vãn, phường Lam Sơn, đôi tình nhân to tiếng. Hà bị cáo buộc dùng dao đâm chết người yêu rồi bỏ đi. Nạn nhân V. là cán bộ TAND huyện Hoằng Hóa. Hà là giám đốc một công ty chuyên về sàn gỗ ở thành phố Thanh Hóa. Tại cơ quan Công an, Hà khai nhận, Hà cùng anh V. đi ô tô do anh V. điều khiển đến khu vực đường Lê Vãn, TP Thanh Hoá. Lúc này, anh V. đề nghị chấm dứt mối quan hệ nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Trong lúc cự cãi, Hà đã dùng dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) đâm hai nhát vào người khi anh V. đang lái xe khiến nạn nhân tử vong. Cô gái 18 tuổi đâm bạn trai tử vong sau phút cự cãi: Khoảng 10h sáng 8/4/2019, Nguyễn Văn Hậu Giang (29 tuổi, ngụ xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) tìm đến nhà cha ruột Phạm Thị Mai Linh (18 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình) Hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Linh cầm bình hơi cay xịt vào người Giang và dùng dao đâm vào lưng, bụng nạn nhân. Giang bỏ chạy khoảng 100 m thì gục ngã và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Linh khai nhận quá trình chung sống thường xuyên bị Giang đánh đập nên đã có hành động như trên. Bóp cổ bạn trai đến chết vì đòi “yêu” lần 2: Theo điều tra của cơ quan Công an, Khoảng 21h ngày 6/2/2017, Nguyễn Thị Thực (35 tuổi, trú tại khu 1, xã Sơn Dương, huyện Lâm Thao) cùng anh Hà đến nghĩa trang khu 1, xã Tứ Xã, quan hệ tình cảm với nhau rồi đi ngủ. Sau khi thức dậy, anh Hà tiếp tục yêu cầu Thực cho quan hệ thêm lần nữa nhưng Thực không đồng ý nên Hà đã dùng tay bóp cổ Thực. Tức giận, Thực xông lên bóp cổ anh Hà cho đến khi nạn nhân bất động hoàn toàn. Sợ bị phát hiện, Thực kéo xác Hà theo lối đường xuống khu mộ và đặt nằm tại đây. Tiếp đó, đối tượng dùng chiếu đắp kín lên người Hà rồi bỏ đi lang thang. Trên đường đi, Thực lo sợ và nghĩ cách đối phó với sự việc này. Ngày 7/2, Thực quay lại nghĩa trang bỏ chiếu đắp trên người Hà kiểm tra và phát hiện có máu trên mặt của Hà nên đi về nhà. Đến khoảng 16h ngày 8/2, Thực nói dối với mẹ đẻ rằng Hà đã bị hai đối tượng nghiện bóp cổ chết ở nghĩa trang xã Tứ Xã. Hot girl Đà Lạt đâm chết bạn trai vì bị mắng lăng nhăng: Tối 12/10/2016, Văn Thị Thiên Ngân (17 tuổi) và anh Trần (23 tuổi) hẹn gặp tại con hẻm đường An Dương Vương, TP Đà Lạt, để giải quyết mâu thuẫn. Sau một lúc to tiếng, thiếu nữ bất ngờ rút dao đâm vào ngực bạn trai. Thấy Trần gục xuống, Ngân vứt lại dao rồi bỏ đi Tại cơ quan điều tra, Ngân khai mới quen anh Trần được hai tháng. Trần bị hỏng điện thoại sau đó đưa điện thoại cho Ngân bảo người sửa. Khi nhận được điện thoại thì Trần phát hiện có nhiều tin nhắn "nhạy cảm" của Ngân với người con trai khác nên mắng cô "bắt cá hai tay". Họ cãi vã khá gay gắt. Sáng 12/10/2016, cả hai tranh cãi nhau qua điện thoại nên đã hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn thì xảy ra án mạng. Cô gái đâm thấu ngực người yêu rồi “bình thản” chờ Công an đến: Tối 14/11/2016, anh Đỗ Việt Anh (trú tại Thanh Trì, Hà Nội) tìm đến nơi ở của Lê Hà Vi (SN 1997, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chơi và ngủ lại qua đêm tại đây. Đêm đó, Vi bỏ mặc người yêu một mình để sang nhà người hàng xóm ngủ nhờ. Chiều hôm sau, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Trong cơn tức giận, Vi nhảy bổ lên giường, dùng con đâm một nhát vào ngực phải Việt Anh khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó rồi ngồi chờ Công an đến giải quyết. Xem thêm video: Nghi phạm sát hại 3 bà cháu vì từng bị viết nhầm tên?. Nguồn: VTC14.