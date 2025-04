Bán tải Nissan Navara tại Việt Nam giảm "mạnh tay" tới 90 triệu đồng

Cụ thể, khách hàng mua Nissan Navara bản VL 4WD hiện được chào bán với giá 846 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giá gốc 936 triệu đồng. Đây là những mẫu xe sản xuất năm 2024, số lượng hiện không còn nhiều. Trong khi đó, khách mua phiên bản cao cấp nhất Nissan Navara Pro4X giảm tới 90 triệu, giá xe sau ưu đãi chỉ còn 870 triệu đồng. Mức giá mới này giúp Navara Pro4X trở nên cạnh tranh hơn đáng kể khi thấp hơn Ford Ranger Wildtrak (niêm yết 979 triệu đồng).Nissan bản Navara EL tiêu chuẩn hiện cũng được ưu đãi 56 triệu đồng, giá xe sau ưu đãi chỉ còn 629 triệu đồng. Đặc biệt, với bản màu đen, khách hàng còn được ưu đãi thêm 10 triệu, đưa giá thực tế xuống còn 619 triệu đồng, thấp hơn tới 80 triệu đồng so với thời điểm ra mắt (699 triệu đồng). Ngoài ưu đãi về giá, khách mua Navara còn được tặng thêm nhiều phụ kiện và dịch vụ như: lót thùng, màn hình giải trí 10 inch, bệ bước chân, cùng bảo hiểm vật chất một năm. Với mức giá ưu đãi này, Nissan Navara hiện là mẫu bán tải có giá rẻ nhất tại Việt Nam. So với các đối thủ, Isuzu D-Max đang có giá niêm yết từ 650 triệu đồng, Mitsubishi Triton từ 655 triệu đồng và Toyota Hilux từ 668 triệu đồng. Ngay cả sau khi áp dụng ưu đãi, giá bán thấp nhất của Mitsubishi Triton cũng từ 635 triệu đồng, vẫn cao hơn Navara EL. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Triton đang áp dụng ưu đãi cho xe sản xuất năm 2025, còn Navara là xe VIN 2024. Về thông số kỹ thuật, Nissan Navara có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.260 x 1.875 x 1.855 mm, cùng chiều dài cơ sở 3.150 mm. Thiết kế đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn và các đường nét vuông vức, tạo cảm giác chắc chắn. Đèn pha trên bản EL sử dụng bóng halogen dạng chóa, trong khi VL và Pro4X trang bị đèn LED projector. Nội thất Navara nổi bật với vô-lăng ba chấu tích hợp nhiều phím chức năng, ghế bọc da (trên hai bản cao), màn hình giải trí trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Phiên bản EL được trang bị ghế nỉ và không trang bị màn hình giải trí. Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ dầu 2.3L tăng áp kép, cho công suất 190 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 7 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh với núm gài cầu điện tử. Về trang bị an toàn, Nissan Navara sở hữu các tính năng hỗ trợ lái như: camera 360 độ (có chế độ hỗ trợ địa hình), cảm biến lùi, hệ thống phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc/đổ đèo và 6 túi khí. Tuy nhiên, mẫu bán tải này chưa được trang bị các công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) như Ford Ranger hay Mitsubishi Triton. Video: Đánh giá Nissan Navara EL tại Việt Nam.

