Những bà vợ hóa sát nhân chỉ vì mâu thuẫn gia đình

Chồng bị vợ đâm chết do nhậu về hay đánh đập: Đêm 23/4, sau khi đi nhậu về ông P.V.T. (56 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) chửi bới và đánh đập bà Nguyễn Kim Cúc (vợ ông T., 53 tuổi). Trong lúc giằng co giữa hai vợ chồng, bà Cúc dùng cây kéo đâm trúng vào ngực ông T. khiến nạn nhân tử vong. Công an thị xã Tân Uyên cho hay, qua xác minh, người chồng thường xuyên say xỉn, đánh đập vợ. (Ảnh minh họa) Cãi nhau chuyện mua xe cho con, vợ đâm chồng chết: Nguyễn Thị Thu Oanh (41 tuổi, ở huyện Cái Bè, Tiền Giang) và chồng là Lê Hoàng Vũ (42 tuổi) xảy ra cự cãi vì chuyện mua xe máy cho con gái. Oanh bị đánh nên đã cầm kéo đâm chồng tử vong. Ngày 8/2, Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ Oanh để điều tra, làm rõ. Vợ chém chồng hàng chục nhát dao: Sáng 21/7/2021, người dân khu 10, xã Hướng Đạo (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) phát hiện một người đàn ông bị chém gục. Theo người dân địa phương, người gây thương tích cho người đàn ông chính là vợ của ông ta. Hai vợ chồng ông H. thường xuyên có mâu thuẫn, cãi vã. Cãi nhau, vợ ném kéo khiến chồng thiệt mạng: Ngày 6/7/2021, trong lúc cãi nhau, bà Võ Thị Phương (46 tuổi, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bất ngờ cầm cây kéo ném trúng vào ngực ông Đào Ngọc Đ. (48 tuổi, chồng bà Phương) khiến nạn nhân tử vong. Vợ dùng dây thừng siết cổ, gậy gỗ đánh chồng tử vong: Say rượu, ông Lữ Văn P. (trú Quế Phong, Nghệ An) đập phá đồ đạc, chửi bới. Người đàn ông đã bị vợ là Sầm Thị Hương (SN 1959) dùng dây thừng siết cổ, gậy gỗ đánh… tử vong. Ngày 14/6/2021, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Hương 7 năm tù về tội "Giết người". Mâu thuẫn trong bữa cơm, vợ giết chồng: Ngày 8/3/2021, chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1981, trú TP. Kon Tum) cùng chồng là anh Nguyễn Văn Thắng đang ngồi ăn cơm tại nhà ở TP Kon Tum xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, anh Thắng đã dùng tay nắm tóc chị Thảo dúi đầu vào bồn rửa chén ở phòng bếp. Thấy con dao chị Thảo đâm chết anh Thắng. (Ảnh minh họa) Say xỉn về nhà gây sự, chồng bị vợ dìm chết: Ngày 9/2/2021, bực tức vì chồng nhậu say xỉn còn chửi bới, bà Nguyễn Thị Nga (41 tuổi, trú huyện Yên Dũng, Bắc Giang) đã dìm ông Dương Xuân Mận (49 tuổi, chồng bà Nga) vào chậu nước sau đó bế lên giường ngủ rồi đi ra ngoài, khi về thì phát hiện chồng đã tử vong. Vợ đoạt mạng chồng trong phòng ngủ: Ngày 6/3/2020, con trai ông Luyện Văn Ánh (52 tuổi, trú huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) nghe tiếng động phát ra từ phòng ngủ của bố mẹ. Nhìn qua khe cửa, người con tử vong với viết thương trên ngực. Một cán bộ điều tra cho biết, nguyên nhân án mạng có thể do người vợ lên cơn bệnh dùng dao đâm chết chồng. Bị vợ đâm chết vì muốn ăn cơm hộp: Tối 19/2/2020, Văn Huệ Lệ (37 tuổi, ở TP HCM) đưa cho Nguyễn Chí Thiện (39 tuổi, chồng của Lệ) 100.000 đồng để mua 5 ổ bánh mì. Tuy nhiên, anh Thiện cầm tiền đi mua 4 ổ bánh mì và 1 hộp cơm. Giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn, Lệ đã dùng dao đâm chồng tử vong. Vợ dùng dao mổ lợn đâm chồng nguy kịch: Tối 11/2/2020, tại nhà riêng của mình ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) giữa chị Võ Thị H. (SN 1988) và chồng là Trần X. T. (SN 1983) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Không tìm được tiếng nói chung, chị H. dùng dao mổ lợn đâm chồng nguy kịch được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Bắc Quảng Nam. >>> Xem thêm video: Bến Tre: Khởi tố vụ án 2 người phụ nữ bị sát hại ở chòi vịt. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

