Nhìn thấy lá mùi già là thấy Tết

Lá mùi già với hương thêm dịu nhẹ, mang lại cảm giác thanh tịnh. Mùi già "xuống phố" đồng nghĩa với Tết Nguyên đán đang gần kề. Vào cuối năm, các gia đình thường đun nước lá mùi già để tắm với ý nghĩa xua tan bụi bẩn, tẩy uế để đón chào năm mới. Lá mùi dùng để tắm thường là lá mùi già, có hoa, lác đác những trái nhỏ, thân chuyển từ xanh sang nâu tía. Ngày 27/1 (tức 28 Tết Âm lịch), theo ghi nhận của PV, trong nhiều khu chợ dân sinh ở Hà Nội như chợ Đền Lừ, chợ Lĩnh Nam, chợ Cầu Giấy hay khắp các con đường, ngõ phố…, mùi già được bày bán nhiều, người mua đông tấp nập. Theo các tiểu thương, mùi già đầu vụ đã bắt đầu xuống phố từ đầu tháng Chạp. Được biết, làng Hoạch An, xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội là "thủ phủ" trồng loại cây này. Theo nhiều người bán, thời gian thu hoạch cây mùi già, phải đúng thời điểm, bởi nếu nhổ sớm quá, quả còn xanh; nhổ muộn, lá úa, đun nước sẽ bị vẩn đục. Truyền thống tắm nước lá mùi già đã tồn tại từ lâu. Lá mùi già không chỉ được dùng để đun nước tắm mà còn được sử dụng để lau, rửa bàn thờ, bàn ghế, cánh cửa và nhiều vật dụng trong gia đình, giúp không gian sạch sẽ, thơm tho, đón năm mới với nhiều may mắn.



