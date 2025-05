“Flex” có mẹ làm công an, hot girl Bảo Khuyên khiến fan xuýt xoa

Mới đây, cô nàng hot girl Bảo Khuyên Susan khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa khi đăng tải loạt ảnh chụp cùng mẹ ruột. Điều khiến netizen bất ngờ không chỉ là vẻ ngoài trẻ trung của mẹ cô, mà còn là việc bà hiện đang là một chiến sĩ công an nhân dân. Trong loạt ảnh vừa được đăng tải, Bảo Khuyên diện tà áo dài trắng tinh khôi, toát lên vẻ đẹp duyên dáng, thuần Việt, trong khi mẹ cô xuất hiện trong bộ quân phục công an, rạng rỡ và đầy khí chất. Cả hai cùng nở nụ cười tươi tắn, tay cầm bó hoa hướng dương, tạo nên một khung hình vừa ấm áp, vừa đầy tự hào. Tuy chưa từng xuất hiện công khai trên mạng xã hội trước đó, nhưng qua hình ảnh này, mẹ của Bảo Khuyên lập tức gây ấn tượng mạnh với gương mặt hiền hậu, đầy uy nghiêm và thần thái. Chỉ sau vài giờ đăng tải, bộ ảnh đã thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích và chia sẻ. Không chỉ bởi nhan sắc nổi bật của mẹ con cô, mà còn vì hình ảnh đẹp về một gia đình truyền thống, trong đó người mẹ là người đã truyền cảm hứng, tinh thần kỷ luật và niềm tự hào dân tộc cho cô con gái trẻ đang ngày càng được yêu mến trên mạng xã hội. Trong dịp Đại lễ 30/4 vừa qua, Bảo Khuyên Susan cũng diện áo cờ đỏ sao vàng, hòa mình vào dòng người để xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Bảo Khuyên Susan được biết đến như một hot girl thế hệ mới, sở hữu gương mặt khả ái, nụ cười sáng và phong cách hiện đại đầy phá cách. Cũng chính vì phong cách khá "nổi loạn" của cô nàng nên việc Bảo Khuyên có mẹ là công an khiến nhiều người bất ngờ. Bảo Khuyên Susan luôn biết cách làm mới mình trong những tạo hình khác nhau đầy lạ mắt nhưng ấn tượng. Với mái tóc xoăn tít cá tính, làn da trắng bật tông cùng đôi mắt to tròn như búp bê, mỗi lần cô nàng đăng tải ảnh mới đều thu hút sự chú ý của người theo dõi. Bảo Khuyên có mối quan hệ thân thiết với nhiều hot girl khác như Xuân Ca.

