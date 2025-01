Hàng quán tấp nập ngày cuối năm, khách xếp hàng chờ phục vụ

Dạo qua những con phố sầm uất ở khu phố cổ Hà Nội chiều ngày 27/1 (tức 28 Tết Ất Tỵ), nhiều hàng quán vẫn phục vụ. Những quán bún riêu, bún chả hay phở đông nghịt khách. Du khách nước ngoài cũng tranh thủ thưởng thức những đặc sản ẩm thực của Hà Nội trước Tết. Chia sẻ với PV, chị Hà (ngõ Trạm) cho biết: "So với ngày thường, khách có phần đông hơn. Do đầu vào thực phẩm Tết có cao hơn nên nhà tôi cũng điều chỉnh giá tăng, nhưng không đáng kể..." Cách đó không xa, quán bún đậu Yến cũng khá đông khách. Chủ quán bún đậu chia sẻ: "Do lượng khách khá đông nên gia đình tôi phải huy động thêm người để phục vụ". Nhiều cửa hàng cũng để biển phục vụ xuyên Tết nên các thực khách không quá lo thiếu quán ăn ngày Tết. Quán ngan cháy tỏi phố Hàng Nón vẫn đông khách những ngày cận Tết. Dù giá cả có tăng, nhưng không xảy ra tình trạng chặt chém khách. Cửa hàng bún bò Nam bộ ở phố Hàng Điếu thông báo phục vụ xuyên Tết. Các cửa hàng ăn uống được mùa kiếm tiền dịp Tết. Dòng người xếp hàng mua nem Trần Công Châu ở phố Trần Xuân Soạn. >>> Mời độc giả xem thêm video Thực hư quán cà phê ở phố cổ Hà Nội dùng bia mộ để làm decor:

